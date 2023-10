Členové České filharmonie se do Koreje vracejí poprvé po šesti letech, tentokrát korejskému publiku poprvé představí svého „otce“ – dirigenta ruského původu Semjona Byčkova.

Byčkov, který byl rozhodnutý nezastávat v orchestru jinou pozici, řekl, že své předsevzetí musel porušit, když ho členové orchestru požádali, aby byl jejich „otcem“, po smrti jejich bývalého dirigenta Jiřího Bělohlavce v roce 2017. Členové hlasovali 100 %. Ve prospěch Byčkova převzal taktovku po Bělohlávkovi a zahájil sezónu orchestru 2018-19, od té doby je maestro dirigentem orchestru a hlavním hudebním ředitelem.

Společně odehrají dva koncerty v Koreji, jeden v úterý v Seoul Arts Center na jihu Soulu a druhý den v koncertním domě Daegu v Severním Gyeongsangu. Oba koncerty budou výhradně Dvořakovým programem – touhou maestra vyzdvihnout silnou identitu českého orchestru. Antonín Dvořák (1841-1904) byl český skladatel a první koncert orchestru pod současným názvem v roce 1896 byl údajně Dvořákovou vlastní skladbou, kterou sám dirigoval.

Pod Peškovovou taktovkou orchestr uvede Dvořákovu „Karnevalovou předehru, op. 92“, „Klavírní koncert g moll, op. 33“ a „Symfonii č. 7 d moll, op. 70.“ Japonský pianista Mao Fujita, vítěz druhé ceny na Mezinárodní Čajkovského soutěži 2019, doprovodí orchestr v Klavírním koncertu.

Ačkoli jsou nadcházející vystoupení maestra zde poprvé, Byčkov má korejské fanoušky od roku 1987, kdy slyšeli jeho první nahrávku pod vedením Berlínské filharmonie v Šostakovičově „Symfonii č. 5“. Tehdy vedl Berlínskou filharmonii jako hlavní dirigent rakouský dirigent Herbert Karajan.

V nedávném e-mailovém rozhovoru pro korejský JoongAng Daily Bychkov vzpomínal na své první setkání s Karajanem a řekl, že spolu mluvili celé dopoledne.

Byl přirozeným pedagogem. Dokud jste mu položili otázku na téma, které pro něj hodně znamenalo – cokoliv, co souvisí s hudbou a její interpretací, jejím původem, její léčivou silou a jejím vlivem na náš nervový systém – bylo by mu jedno, kolik času trvalo vysvětlit nebo sdílet to, co věděl.

O desítky let později je Peshkov také mezinárodně uznávaným dirigentem a má hodně co sdílet o hudbě a o tom, jak důležité je pro něj vedení.

„Pro mě je dirigování jen způsob, jak vyjádřit hudbu. A k tomu máte nástroj: klavírista bude mít klavír, zpěvák bude mít hlas a dirigent bude mít orchestr nebo sbor, který bude dirigovat.“ který se pak stává nástrojem vyjadřování.“ Dirigentův nástroj je shodou okolností frází O skupině hudebníků nebo zpěváků. To je trochu jiné, protože mají svou vlastní osobnost, svého vlastního ducha, svůj vlastní temperament, své vlastní zvyky, své vlastní tradice nebo jejich nedostatek.

„Nakonec je to komunikace mezi lidmi, jak je ovlivníte a přesvědčíte o platnosti svého konceptu, aby vás chtěli hned následovat a zároveň měli pocit, že hrají tak, jak chtějí zahrajte to,“ dodal nebo zazpíval. „A když to dělají, když mají tento pocit, aniž by tomu plně rozuměli.“ Je racionální, že toto gesto je nutí toto zvolit. Když mají tento pocit, stávají se nejšťastnějšími lidmi na světě. Protože nakonec každý má co říct nebo chce něco vyjádřit a chce mít pocit, že je prostor to vyjádřit. To je pro nás, kteří věci řídíme, zásadní, abychom to pochopili.“

Maestro se nedávno dostal do titulků kvůli vydání prohlášení odsuzujícího Putinovu invazi na Ukrajinu. Řekl: „Nemáme právo mlčet a dívat se, jak se historie opakuje, jako tomu bylo v roce 1956 a dříve a v roce 1968 a později.“

Sám maestro začal svou kariéru jako uprchlík a disident, když jako mladý uprchl ze Sovětského svazu. Jeho rodina odešla do Vídně v roce 1974 a v následujícím roce emigrovala do Spojených států. V letech 1980 až 1985 byl hudebním ředitelem Grand Rapids Symphony v Michiganu. Vypadá to, že Peshkov Prahu v nejbližší době neopustí. V loňském roce dirigent prodloužil smlouvu s orchestrem, aby zůstal hlavním dirigentem a hudebním ředitelem až do roku 2028.

Koncert začíná v úterý v Seoul Arts Center v 19:30 a ceny vstupenek se pohybují od 70 000 wonů (51 USD) do 280 000 wonů. Vstupenky jsou stále k dispozici a lze je zakoupit online Vstupenky.interpark.comNebo prostřednictvím webové stránky centra umění v Soulu sac.or.kr.

Napsal Yim Seung-hae [[email protected]]