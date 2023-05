Pracovníci Trump Mar-a-Lago přemístili krabice den předtím, než dorazila FBI, aby získala dokumenty

Komentář k tomuto příběhu komentář

Dva ze zaměstnanců Donalda Trumpa přesunuli krabice s papíry den předtím, než agenti FBI a prokurátor navštívili floridský domov bývalého prezidenta, aby získali utajované dokumenty v reakci na předvolání k soudu – načasování, které vyšetřovatelé považovali za podezřelé a svědčí o možném obstrukce, podle známých lidí. s tou záležitostí..

Trump a jeho pomocníci také údajně provedli „zkoušku“ na přesun citlivých dokumentů ještě předtím, než jeho kancelář obdržela předvolání v květnu 2022, podle lidí obeznámených s věcí, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, aby popsali probíhající citlivé vyšetřování.

Kromě toho, tito lidé řekli, žalobci shromáždili důkazy, které naznačují, že Trump někdy uchovával utajované dokumenty ve své kanceláři, kde je bylo možné vidět, a někdy je ukázal ostatním.

Celkově vzato nové podrobnosti o vyšetřování utajovaných dokumentů poukazují na větší šíři a specifičnost případných případů obstrukce nalezených FBI a DOJ, než bylo dříve hlášeno. Rozšiřuje také časovou osu potenciálních obstrukčních epizod, které vyšetřovatelé zkoumají – období, které se táhne od událostí v Mar-a-Lago před předvoláním k tomuto období. Po zátahu FBI tam 8. srpna.

Prezidenti a viceprezidenti běžně zacházejí s utajovanými dokumenty, ale přísné pokyny z různých jurisdikcí mají v této záležitosti jasné pokyny. (Video: Adriana Usero/The Washington Post)

Tato časová osa by mohla být klíčová, protože žalobci se snaží určit Trumpův záměr ponechat si stovky utajovaných dokumentů poté, co opustil Bílý dům, a je klíčovým faktorem při rozhodování, zda vznést obvinění, případně za maření nebo nesprávné nakládání s tajemstvími národní bezpečnosti, nebo obojí. The Washington Post dříve uvedl, že krabice byly přesunuty z úložného prostoru poté, co Trumpova kancelář obdržela předvolání. Ale lidé obeznámení s touto záležitostí řekli, že přesné načasování této aktivity je důležitou součástí vyšetřování.

Činnost velké poroty v případu se v posledních týdnech zpomalila a Trumpovi právníci podnikli kroky – včetně nastínění jeho potenciální obhajoby členům Kongresu a hledání schůzky s generálním prokurátorem – které naznačují, že věří, že se blíží rozhodnutí o účtování poplatků. Zdá se, že velká porota pracující na vyšetřování se nesešla od 5. května, po měsících zběsilé činnosti ve washingtonské federální soudní síni. Toto je nejdelší pauza výboru od prosince, krátce poté, co generální prokurátor Merrick Garland jmenoval Jacka Smithe zvláštním poradcem, aby vedl vyšetřování, a která se shoduje s roční přestávkou. READ Izraelští vědci učí zlatou rybku řídit robotické auto na Zemi

Trump jakékoli pochybení v každém případě popřel. „Nejde o nic jiného než o cílený, politicky motivovaný hon na čarodějnice proti prezidentu Trumpovi, který byl zřízen, aby zasahoval do voleb a zabránil americkému lidu vrátit ho do Bílého domu,“ napsal v prohlášení Stephen Cheung, Trumpův mluvčí. „Stejně jako všechny ostatní falešné hoaxy vržené na prezidenta Trumpa, i toto korupční úsilí selže.“

Cheung obvinil žalobce, že projevují „nedostatečný zájem o veřejnou morálku nebo základní pravidla upravující právní systém“ a tvrdil, že vyšetřovatelé „obtěžovali kohokoli a všechny pracující [for]fungovalo to [for]nebo podpořit Donalda Trumpa.

Pokračoval: „V průběhu vyjednávání o vrácení dokumentů prezident Trump řekl klíčovému úředníkovi na ministerstvu spravedlnosti: ‚Cokoli od nás potřebujete, řekněte nám, federální‘.

Smithův mluvčí to odmítl komentovat. Představitelé ministerstva spravedlnosti dříve uvedli, že provedli pátrání až poté, co měsíce úsilí získat zpět všechny utajované dokumenty v Mar-a-Lago selhalo.

Zvláštní zájem vyšetřovatelů v případu utajovaných dokumentů, podle lidí obeznámených s vyšetřováním, jsou důkazy, které ukazují, že krabice s dokumenty byly přesunuty do skladovacího prostoru 2. června, než právník ministerstva spravedlnosti Jay Pratt dorazil do Mar-a-Land. -Lago s proxy. 3. června návštěva policistů Sběr materiálu byl v reakci na květen 2022 Předvolání velké poroty požadující vrácení všech dokumentů označených jako důvěrné.

John Irving, právník zastupující jednoho ze dvou zaměstnanců, kteří krabice přemisťovali, řekl, že pracovník nevěděl, co je uvnitř, a pouze se snažil pomoci Trumpovu komorníkovi Waltu Nautovi, který pomocí nákladního auta nebo ručního náklaďáku přemisťoval řadu věcí. krabice.

„Byl viděn na bezpečnostním videu Mar-a-Lago, jak 2. června 2022 pomáhal Waltu Nautovi přesouvat krabice do skladu. Můj klient viděl pana Nautu přesouvat krabice a dobrovolně mu pomohl,“ řekl Irving. Další den, dodal, zaměstnanec pomohl Nautovi sbalit SUV, „když bývalý prezident Trump odjel na léto do Bedminsteru“. READ Proč USA odmítly plán Polska vyslat na Ukrajinu bojová letadla

Právník uvedl, že jeho klient, dlouholetý zaměstnanec Mar-a-Lago, který odmítl být identifikován, spolupracoval s vládou a „nemá důvod věřit, že pomoc při přesunu krabic byla vůbec důležitá“. Další lidé obeznámení s vyšetřováním potvrdili roli zaměstnance a řekli, že byl úřady několikrát vyslýchán.

Zprávy o zveřejnění ukazují, že Irving zastupuje několik svědků ve vyšetřování a jeho advokátní kancelář je placena Trumpovým Save America PAC. Nautův právník, Stanley Brand, se odmítl vyjádřit.

Vyšetřovatelé hledali jakékoli důkazy, které by naznačovaly, že Trump nebo jemu blízcí lidé úmyslně zadržovali vládě jakékoli tajné dokumenty.

Večer 2. června, ve stejný den, kdy oba zaměstnanci přemístili krabice, Trumpův právník zavolal na ministerstvo spravedlnosti a řekl, že tamní úředníci jsou vítáni, aby navštívili Mar-a-Lago a vyzvedli si utajované dokumenty související s předvoláním. Pratt a agenti FBI dorazí další den.

Trumpovi právníci dali úředníkům zapečetěnou obálku obsahující 38 utajovaných dokumentů a podepsané místopřísežné prohlášení, že dokumenty požadované v předvolání byly podrobeny „důkladnému hledání“ a že všechny relevantní dokumenty byly odevzdány.

V rámci této návštěvy byli Pratt a agenti pozváni k návštěvě skladiště, kde Trumpovi poradci řekli, že byly uchovávány krabice s dokumenty z doby, kdy byl prezidentem. Soudní dokumenty podané ministerstvem spravedlnosti uvedly, že Trumpovi právníci návštěvníkům řekli, že nemohou otevřít žádnou z krabic ve skladišti ani si prohlédnout jejich obsah.

Když agenti FBI získali o dva měsíce později soudní příkaz k prohlídce Mar-a-Lago, našli více než 100 dalších lidí. Utajované dokumenty, některé v Trumpově kanceláři a některé ve skladišti.

V srpnovém soudním podání vysvětlujícím prohlídku žalobci napsali, že vyvinuli důkazy, že v souvislosti s odpovědí na předvolání došlo k „rušivému chování“, včetně toho, že dokumenty byly „pravděpodobně skryty a odstraněny ze skladu“.

Žalobci také shromáždili důkazy, že ještě předtím, než Trumpova kancelář obdržela předvolání v květnu, měl to, co někteří úředníci nazývali „zkouškou“ na přesun vládních dokumentů, kterých se nechtěl vzdát, uvedli lidé obeznámení s vyšetřováním.

Termín „zkušební šaty“ byl Bylo použito v zapečetěném soudním stanovisku vydaném začátkem tohoto roku v jedné z několika právních bitev o přístup vlády k určitým svědkům a důkazům, uvedli někteří lidé. Tito lidé řekli, že to bylo použito k popisu epizody, ve které Trump údajně zkontroloval obsah některých, ale ne všech krabic obsahujících utajované materiály. New York časy poprvé hlášeno že Trumpův tým provedl to, co bylo „zřejmě zkouškou“, než dorazilo předvolání. READ Bolsonaro v Brazílii napadl volební prohru a podal petici požadující anulování hlasů

V té době Trump a jeho právní tým neustále vyjednávali s Národní správou archivů a záznamů o tom, zda vzal z Bílého domu záznamy a majetek, který měl zůstat vládě. Toto plivání přes prezidentské záznamy je to, co nakonec vedlo k objevu utajovaných dokumentů v Mar-a-Lago – některé z nich jsou velmi citlivé, včetně informací o jaderných schopnostech cizí země; Íránský raketový systém. a shromažďování zpravodajských informací zaměřených na Čínu.

Lidé obeznámení se situací uvedli, že bývalý prezident řekl poradcům, že se chce ujistit, že si může ponechat doklady, které považuje za svůj majetek.

Dokumenty Trump a Mar-a-Lago: Časová osa

Tato zkušební epizoda je jedním z několika případů, kdy vyšetřovatelé vidí možné postranní motivy v jednání Trumpa a jeho okolí. Trumpovi právníci a někteří z těchto svědků však v posledních měsících tvrdili, že žalobci sledují sled událostí v krajně podezřelém světle. Říká se, že tým Smith to má Nespravedlivě odmítli tvrzení, že se lidé nesnažili před vládou nic skrývat, ale pouze plnili to, co považovali za rutinní a nevinné úkoly ve službách svého šéfa.

Více než jeden svědek řekl státním zástupcům odděleně, že Trump někdy ve své floridské kanceláři uchovával tajné dokumenty venku, kde je ostatní mohli vidět, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. A někdy jsou ukazovány lidem, včetně pomocníků a návštěvníků.

A v závislosti na síle těchto důkazů by tyto účty mohly vážně podkopat tvrzení Trumpa nebo jeho právníků, že nevěděl, že vlastní tajný materiál.

Lidé obeznámení se situací uvedli, že Smithův tým dokončil většinu své vyšetřovací práce v otázce dokumentů a věří, že odhalil několik epizod rušivého chování.