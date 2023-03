Osobní Pragnis: Těžké sbohem – The Tufts Daily

Už jsem řekl, že filmová produkce je o spolupráci. Pokud nedokážete spolupracovat s ostatními, inspirovat je a důvěřovat jim, film pro vás není kariéra.

Rozhodl jsem se zůstat přes léto v Praze, ale 1. září se ocitnu v Bostonu a moji nejbližší se rozejdou do Stockholmu, Teheránu a Istanbulu. Byly učiněny plány navštívit každé z těchto míst a další, nebo je nechat navštívit mě, ale vědomí, že opětovná spolupráce nebude ještě nějakou dobu možná (ne bez velké sumy peněz), je těžké spolknout pilulku. Trávil jsem s nimi čas na filmových kulisách, ať už jsme spěchali do termínu nebo seděli se zvukovou aparaturou, zatímco režisér mluvil s herci. Jsem na to víc než zvyklý – líbí se mi to. A pokud vás baví dělat filmovou scénu, měli by být v pořádku i lidé kolem vás.

Mám s nimi ještě pár měsíců, ale naše hodiny už skončily, takže se můžeme soustředit na naše poslední filmy tohoto semestru. Zítra mě čeká poslední hodina režie, poslední hodina střihu a předposlední hodina kinematografie. Všechny dobré věci musí jednou skončit, ale děsím se dne, kdy budu mluvit se svým učitelem přes Skype místo v jeho malé kanceláři nad kavárnou.

Na Prahu jsem zvyklý. Dokonce se mi to líbí. Vždycky jsem měl příšerný orientační smysl, ale začínám chápat křivolaké uličky a po škole můžu křižovat autopilotem po silnici ke svému oblíbenému baru. Stále neumím ani slovo česky, ale šampon a prací prostředek najdu v lékárně poblíž mého domu bez problémů. Když jsem sem přišel, Tufts se cítil blízko – teď mi to připadá jako sen. Když o tom přemýšlím, je to jako vidět skrz mlhu.

Přísahal jsem, že se nikdy nestanu jedním z těch lidí studujících v zahraničí, kteří změnili jejich životy. Ale i přes moji nejlepší snahu si myslím, že to udělala. Tento semestr jsem pracoval tvrději než za celý svůj život. Udělal jsem věci, za které mě Tufts fackoval. Měl jsem bezesné noci nad výběrovými seznamy a bezesné noci nad věcmi. Je naprosto šílené, že od poloviny ledna, kdy mám pocit, že jsou to roky, uplynul čas.

Doporučuji studium v ​​zahraničí? Je to těžké, zvlášť když vám banka každých pár dní zamyká karty, protože pořád zapomíná, že jste v České republice. Je také těžké dělat jiný program než Tufts a neznat tam nikoho jiného. Je to jako začít od nuly: Žádné zdravotní pojištění, žádná mobilní služba a žádný podpůrný systém kromě vašich rodičů FaceTime vzdálených tisíce kilometrů. Přiznám se, že byly chvíle, kdy jsem své sestře napsal: „Nesnáším ten film. Chci jít domů.“

Ale je to obohacující. Staví se. je to zábava. To vede k těžkým loučením.