Brutální Honda VFR800 Kamaitachi má cyberpunkový vliv v hojnosti

Český grafik Jan Hrbek je velkým fanouškem japonské pop kultury, kyberpunku a custom motorek. Živí se prací na volné noze a poskytuje 3D konstrukční řešení v několika odvětvích, ale velkou část svého volného času věnuje rozebírání kol. Jan, známý na sociálních sítích jako Hrbek Design, není neznámým ve stavbě úžasných strojů.

10 fotek

Foto: Design Your Run via The Return of Cafe Racers