Anglie vyhrála úvodní zápas eura do 21 let nad Českou republikou

Bylo těžké nevidět první poločas Anglie na mistrovství Evropy hráčů do 21 let jako hru pinball mezi dvěma hráči.

Podle Noni MadukeČtyři starty a tři od Vasila Gusage, opravdu to mělo být 4-3 Anglie O přestávce. Tento otvírák Eura ale nakonec netrpěl nedostatkem kvalitních výsledků z pohledu Anglie.

Tým Lee Carsleyho lépe skóroval ve druhém poločase se známými zdroji. Jacob Ramsay A Emil Smith RoweA pohodová výhra 2:0 republika Che Bylo to první vítězství od roku 2009, kdy se Anglie dostala do finále v úvodní den mistrovství Evropy U21. James MilnerMicah Richards a Theo Walcott.

Byl to rušný začátek, který shrnul Maduke trefil břevno a Gusage si vynutil vynikající zákroky. James Trafford O čtyři minuty později.

Zdálo se, že Anglie žije v Badumi nebezpečně. Postavili nebezpečný nejvyšší rozkaz a pro Čechy bylo relativně snadné se rychle odtrhnout.

Maduke Shot, Gusage Shot, Maduke Shot, Gusage Shot. A na konci jejich rozestavení o dva zůstalo o přestávce tak nějak bez branek.

Anglie měla lepší první poločas, ale po přestávce to bylo ještě více. Prolomili uváznutí 90 sekund po restartu, Aston VillaVe všech akcích záložník Jacob Ramsey hraje úhledně dávat a brát Anthony Gordon Než se schoval chladně v rohu.

Češi chodili v bílé a Anglie v červené, ale Češi byli rudí v obličeji svým neúprosným běháním – snažili se zastavit střed hřiště Angela Gomese, Curtis Jones A Ramsay z moderování show.

Zdálo se, že Carsley docela spokojeně sledoval až do 79. minuty, než provedl první tři ze svých pěti střídání. Dva z vedlejších hráčů, Smith Rowe a Striker Cameron Archer17 sekund přestávky dohromady dalo Anglii přesvědčivý gól, který byl lahodný, ale sotva ho potřebovali.

Archer se uvolňuje, počká na náběh Smitha Rowea naslepo a poté nasměruje míč přes bránu. Arzenál Křídlo převést na klepání.

Carsley, levý obránce, hrál ve středu zálohy pravého obránce Maxe Aaronse. James Corner Pravý bek a křídelník Gordon vepředu. Pravděpodobně jde o poněkud povrchní objednávku. Ale jeho hráči se rozhodně neprovinili přílišným přemýšlením.

Byly inovativní, v případě potřeby klinické a góly vytvořené a vstřelené náhradníky by potěšily každého manažera. Dobrý start z Young Lions v Batumi, ale v neděli v Izraeli čelí těžké výzvě.

Hráči Izraele byli součástí týmu do 19 let, který se loni v létě dostal do finále Eura. Jejich vítězové dne? Anglie.