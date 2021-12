Biden-Putin začíná dvouhodinovou patovou situaci, protože napětí na Ukrajině roste

WASHINGTON (Associated Press) – Prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin se v úterý více než dvě hodiny setkali tváří v tvář v zabezpečeném videohovoru, když americký prezident Moskvě řekl, že invaze na Ukrajinu by vedla k sankcím a způsobila by vážné následky. poškození Ruska. Ekonomika.

Vzhledem k tomu, že se na ukrajinské hranici shromáždily desítky tisíc ruských vojáků, velmi očekávaný hovor mezi oběma vůdci přišel uprostřed rostoucích obav Spojených států a západních spojenců z ruské hrozby pro svého souseda.

Putin se schůzky zúčastnil a hledal ujištění od Bidena, že vojenská aliance NATO se nikdy nerozšíří o Ukrajinu, která o členství dlouho usiluje. Američané a jejich spojenci v NATO uvedli, že tento požadavek nebyl začátek.

Zdálo se, že nedošlo k žádným okamžitým průlomům, které by zmírnily napětí v otázce Ukrajiny, protože USA zdůrazňovaly potřebu diplomacie a deeskalace a vydávaly tvrdé hrozby Rusku ohledně důsledků invaze.

Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan po telefonátu uvedl, že Biden „řekl přímo prezidentu Putinovi, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, Spojené státy a naši evropští spojenci odpoví silnými ekonomickými opatřeními“.

Dodal, že Biden řekl, že Spojené státy „také poskytnou Ukrajincům další obranné materiály… a v reakci na takovou eskalaci opevníme naše spojence v NATO na východní straně dalšími schopnostmi“.

To by mohlo zahrnovat dodatečné rozmístění amerických sil u spojenců NATO z východní Evropy, řekl poradce.

Victoria Nulandová, vysoká americká vyslankyně, uvedla, že ruská invaze na Ukrajinu by ohrozila kontroverzní plynovod mezi Ruskem a Německem. Senátnímu zahraničnímu výboru v úterý řekla, že v případě ruské invaze „očekáváme pozastavení ropovodu“.

Putinův poradce pro zahraniční věci Jurij Ušakov během konferenčního hovoru s novináři hrozbu sankcí popřel.

„Zatímco americký prezident mluvil o možných sankcích, náš prezident zdůraznil, co Rusko potřebuje,“ řekl Ušakov. „Sankce nejsou nic nového, platí už dlouho a nebudou mít žádný efekt.“

Prezidentovu videokonferenci označil za „upřímnou a praktickou“ a dodal, že si tu a tam vyměňují vtipy.

A v úryvku úryvku odvysílaného ruskou státní televizí se oba vůdci srdečně pozdravili.

„Vítejte, pane prezidente,“ řekl Putin s ruskou vlajkou za zády a video obrazovkou, na níž je Biden před sebou. „Rád tě zase vidím!“ Biden odpověděl s úsměvem. Všiml si Putinovy ​​nepřítomnosti na nedávném summitu G-20 v Římě – kde se Putin kvůli obavám z COVID-19 pozastavil prostřednictvím video odkazu – řekl: „Doufám, že se příště setkáme, abychom to udělali osobně.“

V Bílém domě Sullivan řekl: „Bylo to užitečné setkání,“ což Bidenovi umožnilo otevřeně vyjádřit postoj Spojených států.

Jak se americký a ruský prezident shodli, Ukrajina se stále více znepokojovala desetitisíci ruských vojáků rozmístěných poblíž jejích hranic. Ukrajinští představitelé obvinili Rusko z eskalace doutnající krize tím, že vyslalo tanky a ostřelovače na válkou zmítanou východní Ukrajinu, aby „podpálili oheň odvety“ a položili záminku pro možnou invazi.

Američtí zpravodajští úředníci nebyli schopni nezávisle ověřit obvinění, podle úředníka administrativy, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby projednal citlivou záležitost. Úředník ale uvedl, že Bílý dům vyjádřil své obavy přímo Rusům ohledně „odkazování na stará pravidla hry“ tím, že se snažil Ukrajince vyprovokovat.

V přečtení po hovoru Kreml uvedl: „Putin zdůraznil, že je špatné držet Rusko zodpovědné, protože je to NATO, kdo dělá nebezpečné pokusy rozšířit svou přítomnost na ukrajinském území a pracuje na rozšíření svých vojenských kapacit v blízkosti Ruska. okraj.“

Kreml uvedl, že ruský vůdce rovněž navrhl zrušit všechna vzájemná omezení diplomatických misí a pomoci normalizovat další aspekty bilaterálních vztahů. Sullivan řekl, že vůdci nařídí svým zaměstnancům, aby o tom pokračovali v jednáních.

Rozhovor mezi dvěma vůdci – Biden mluvící ze situační místnosti Bílého domu, Putin ze své rezidence v Soči – patřil k nejdůležitějším během Bidenova předsednictví a přišel v nebezpečné době. Představitelé amerických tajných služeb zjistili, že Rusko shromáždilo 70 000 vojáků poblíž ukrajinských hranic a připravuje se na možnou invazi začátkem příštího roku.

Sullivan řekl, že Spojené státy věří, že Putin ještě neučinil konečné rozhodnutí o invazi.

Biden byl viceprezidentem v roce 2014, když ruské síly vpochodovaly na Krym do Černého moře a anektovaly region od Ukrajiny. Pomocníci říkají, že incident na Krymu – jeden z nejtemnějších okamžiků prezidenta Baracka Obamy na mezinárodní scéně – se rýsuje ve velkém, když Biden pohlíží na současnou doutnající krizi.

Politicky ve Washingtonu republikáni umisťují tento okamžik jako hlavní test Bidenova vedení na světové scéně. Biden jako kandidát slíbil, že znovu potvrdí americké vedení poté, co prezident Donald Trump zdůraznil zahraniční politiku „Amerika na prvním místě“. Republikáni však tvrdí, že to bylo neúčinné ve zpomalení íránského pochodu k tomu, aby se stal jadernou velmocí, a udělalo málo v boji proti autoritářským vůdcům, včetně čínského Si Ťin-pchinga a Putina.

„Kolegové autoritářů v Pekingu a Teheránu budou sledovat, jak svobodný svět zareaguje,“ řekl vůdce senátní menšiny Mitch McConnell ze senátu před schůzkou Biden-Putin.

Sullivan řekl, že Biden a Putin měli „dobrou diskusi o íránském problému“ a označil ho za oblast, kde by obě země mohly spolupracovat.

„Čím více bude Írán u jednacího stolu ukazovat nedostatek vážnosti,“ řekl, „bude mezi Spojenými státy a stranami jaderné dohody z roku 2015, včetně Ruska a Evropské unie, pocit jednoty.“

Trump, který během svého prezidentování projevil mimořádnou úctu k Putinovi, uvedl v prohlášení, že „Vladimir Putin se dívá na naši ubohou kapitulaci v Afghánistánu, zanechávající za sebou mrtvé vojáky, americké občany a vojenskou techniku ​​v hodnotě 85 miliard dolarů. Pak se podívá na Bidena.“ Je mu to jedno!“

Před Putinovou výzvou hovořil Biden v pondělí s vůdci Spojeného království, Francie, Německa a Itálie, aby koordinovali zprávy a případné sankce. Znovu s nimi také promluvil poté, co ho vyzval, aby je informoval o výsledku. Očekává se, že Biden ve čtvrtek promluví také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Analytici se shodují, že Putin vidí současnou situaci jako okamžik k přenastavení dynamiky moci ve vztahu mezi USA a Ruskem.

Mimo Ukrajinu je na stole spousta dalších ožehavých problémů, včetně kybernetických útoků a lidských práv. Před hovorem mluvčí Kremlu Peskov řekl, že americko-ruské vztahy jsou obecně „v troskách“.

„Rusko nikdy neplánovalo na někoho zaútočit,“ řekl Peskov. Výzvu Biden-Putin popsal jako „pracovní rozhovor během velmi obtížného období“, kdy „eskalace napětí v Evropě je mimo rozsah a je neobvyklá“.

Litvinová hlásila z Moskvy. K této zprávě přispěli spisovatelé Associated Press Vladimir Isachenkov v Moskvě a Robert Burns a Zeke Miller a Darlene Superville ve Washingtonu.

