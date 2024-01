YG organizace | [Master Duel] Soubojové cvičení

Zažijte svět bez Maxx „C“



Nejnovější Trial Duel je nyní v přímém přenosu a tentokrát platí speciální pravidla, že bude v platnosti seznam zakázaných/omezených podobný seznamu F/L TCG. Když vyhrajete tři zápasy, můžete získat jeden balíček Indomitable Pride. Seznam TCG F/L z ledna 2024 naleznete zde. Pozoruhodné změny oproti seznamu TCG jsou:

Zakázáno:

Amazonis Archer

Dělový voják

Voják kanón MK-2

Cyber ​​​​jar

Demoliční drak Gandora-X

Toon Cannon Soldier

Lapač větru

Tmavé dračí oči

Božský meč – Phoenix Blade

Upravte rotaci

Magická exploze

Ekvalizér života

Časové razítko

Upozorňujeme, že žádnou z těchto karet nelze v současné době získat v Master Duelu.

Karty, jejichž maximální počet kopií byl snížen:

Archenemes Brutus

Artefakt kosy

Blackwing – Odpařte plášť

Eva

Fairy Tail – Snow

Popularizace matematiky

Max „C“

Ronintuadine

Spyralův hlavní plán

Tides, Dračí vládce vodopádů

Nejvyšší král hladoví po jedu

Slzy Kitkalose

Obří hromový drak

Kashtra Obraťte se

MX-Saber Summoner

č. 42: Galaxy Tomahawk

Zodiac Drydent

Zvědavý, světlopřísežný pane

Elektromit těžkých kovů

Isolda, Dva příběhy vznešených rytířů

Mecha Phantom Beast Auroradon

Děti žert mňau mňau mňau

Plemenná rostlina Vert Anaconda

Simurgh, pták suverenity

Spright Sprite

Těžký samurajský strašák

Brilantní fúze

Kuřecí hra

Kaiser Coliseum

Tato tráva vypadá zeleněji

Záplava zvěrokruhu

Restart je červený

Omezený:

Zhroucený černý drak

Blaster, dračí vládce pekla

Nebezpečí!? Šakal?

Nebezpečí!? Tsuchinoko?

Temný Greifer

Osamělý tygr

Různý dinosaurus

Orcust Harp Horror

Phantom Sky Blaster

PSY-Framegear Gamma

Červená růže drak

Oxidace, dračí vládce skal

Rescue-ACE Air Lifter

Sherine slzy

Storm, dračí vládce bouří

Gem Knight Master Diamond

Starověký elfský drak

Dinglong, první z Yang Zheng

Beatrice, Paní věčnosti

Daigusto smaragd

Zavolal hrob

Rána strunou

Změna názoru

Prostor chaosu

Božský vítr mlžného údolí

Finální odpočet

Inferno launcher

Ve zvuku

Magické střední drtič pole

Brána monster

Čistě lahodná vzpomínka

Logika

Noor Sika

Kresba kurzívou

Natura je posvátný strom

Částečně omezené:

Dinosauří pancratops

Speedroid Terrortop

Bouřka

Čistě ospalá vzpomínka

Karty, jejichž maximální počet kopií byl zvýšen:

Omezený:

nahradit

Extra těžké samurajské brnění

Merliho slzy

Bílý drak Wayfarerbruster

IP World Trophy Justiciar

Opravdu úžasné

Karta smrti

Okamžitá fúze

Únos krádeže

Rekultivace

Částečně omezené:

Runová fontána

Není omezeno na tuto událost:

Aloper, klaun z Despie

Amano Iwato

Blaze Phoenix, hořící bombardovací pták

Druiswurm bestiální

Průvodce chronografem

Osud hrdiny – nebeský

Měnič rozměrů

Flowanders a Empen

Herald of Orange Light

Pekelný arcifiend

Inspektor na hranicích

Kaštira Fenrirová

Bažinný král

Labrinth Stovey Torpey

Katarská matematika

Necrovis

Chytrý bobr

Plemenná rostlina Ophris Scorpio

čistý

Silva, válečník temného světa

Sprite Blue

Sprite Jet

Žába výměna

Slzy Kaštry

Vodní čarodějnice v chrámu

Yata Garasso

Iluzorní lord konečný Bishbalkin

Stratég meče Longyuan

Trishula, drak ledové bariéry

Božský arzenál AA-ZEUS – Nebeský hrom

Telarchite Ptolemaios

Horor z lebky Sariyoga

Značková fúze

Značkové otevírání

Volič křižovatky

těžba syenitu

Okamžitá doprava v nouzových situacích

Floowandereeze a úžasná mapa

Pošetilé pohřební zboží

Fusion osud

Narození Kaštry

Druhá výměna masky

Nádoba tužeb

Miska duality

Miska extravagance

Hrnec prosperity

Kompaktní planeta a Ritsoth

Prvotní planeta Perlerino

Čistě lahodná vzpomínka

Čistě krásná vzpomínka

Rychlý oběd

Raijiki

Aramiserův rituál

Runic Destruction

Mrazivé runové kletby

Runová fontána

Runic Slumber

Runové rady

Startér Sprite

Jevištní světlo Trekstar

Protikouzlová vůně

Dobyvatel Zlaté země

DD Dynamit

Odstraňte virovou epidemii

Odtok dovedností

Oblast synchronizace

Sulík slzí

Trickstar reinkarnace

Pro tuto akci jsou k dispozici následující úvěrové sestavy:

☆1 Příběhy galaxie daleko, daleko



Úroveň obtížnosti ☆1

Skupina „Cosmo“, která těží z ničení a vyhnání. „Kozmo“ monstra Psychického typu mohou přivolat následné spojence z vaší ruky. Zejména „Kozmo Farmgirl“ může přidat „Kozmo“ karty do vaší ruky, když způsobí poškození v bitvě, takže je používejte moudře a můžete způsobit velké poškození. Mnoho karet, jako je „Kozmotown“, aktivuje své efekty, když jsou zničeny efektem. Vypořádat se s každým efektem je klíčem k vítězství!

☆2 Zlomyslní bohové



Úroveň obtížnosti ☆2

Balíček „Valkyrie“ je plný náročných taktik. „Ride of the Valkyries“ má silný efekt, který vám umožňuje rozmístit několik monster „Valkyrie“ najednou. To, že se všechna monstra vrátí na balíček v Koncové fázi, je skutečný nedostatek, ale můžete to obejít pomocí „Mis Chief of the Time Goddess“. Navíc, pokud nastražíte nějaké karty pastí, můžete je okamžitě aktivovat přeskočením tahu. Ovládněte sílu bohů času, abyste získali vítězství jako své vlastní!

☆3 Teplo mrtvé galaxie!



Úroveň obtížnosti ☆3

Kolekce „Gold Pride“, která ukazuje svou skutečnou hodnotu, když se něco pokazí. „Zlatá hrdost – dav šílí!“ a „Zlatá hrdost – příště více štěstí!“ Jsou to skvělé způsoby, jak začít vyrábět karty. To sníží vaše body života, ale příšery „Gold Pride“ mohou být speciálně vyvolány z vaší ruky, když jsou vaše body života nižší než body života vašeho soupeře. Monstra „Gold Pride“ obsažená ve vašem extra balíčku, jako je „Gold Pride – Star Leon“, mohou aktivovat další efekty, když jsou vaše body života nižší než body života vašeho soupeře, takže snížení vašich životů je pro vás výhodou. Pevně ​​šlapejte a zaměřte se na drtivé vítězství!