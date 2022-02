Aperture Desk Job je dotykem první strany ze Steam Deck, který chyběl na Xboxu Series X

Včera večer jsem šel spát a přemýšlel o tom, že navrhnu novou hru Valve parní povrch bude vypadat. To je zhruba proto, že jsem právě četl rozhovor s Gabem Newellem v časopise Edge, kde se ho ptali na to, že Valve vyvíjí hru první strany, aby předvedla mobilní zařízení, a on řekl, že Valve o tom přemýšlelo, ale rozhodlo se dát své zdroje jinam – jako dělat Dotu a protiúder Na zařízení to funguje nejlépe.

Takže mě dnes ráno trochu překvapilo, když Valve oznámilo Funkce aperturního stolu, bezplatná herní/technická ilustrativní věc zasazená do univerza Portal. Je zde dostatek prostoru pro pohyb, takže se příliš nezajímám o Newellovy zavádějící komentáře – Valve poukazuje na to, že je to „krátké“ a není to například hra. Ale přimělo mě to přemýšlet o hodnotě vyhrazeného vydání první strany spolu s vydáním nového hardwaru.

Když se vrátíme o několik desetiletí zpět, bylo téměř nemožné jeden nevlastnit. Neexistuje svět, kde by Nintendo 64 nezačalo Super Mario 64nebo Saturn s Virtua Fighter. To se začalo měnit s PlayStation a odklonem od konzolových maskotů, ale většina konzolí se stále obvykle objevovala s vyhrazenou spouštěcí hrou, která pomohla ukázat hardware a ospravedlnit nákup.

V posledních letech se však myšlenka konzole začala měnit – zejména v Microsoftu, který neustále mluví o své strategii přeměny konzolí na přístupové body spíše než na izolované boxy. Když má Microsoft zpoždění nekonečná aura A skončilo to spuštěním Xbox Series X bez centrální hry první strany, což bylo zklamáním, ale zdálo se, že to jde ruku v ruce se strategií Microsoftu, že nepotřebuje generace zjevného hardwaru.

Od té doby, co Valve oznámilo Steam Deck, zařadil jsem ho v hlavě do stejné kategorie. Jedná se o kus hardwaru navržený pro hraní her Steam na mobilních zařízeních. Je to nový přístupový bod ke stávající knihovně. Takže mě ani nenapadlo, že studia budou navrhovat hry přímo pro to. Není tam nic, co by se nedalo dělat se standardní konzolí, že?

Funkce aperturního stolu Zdá se, že na tuto otázku odpoví právě hra. Způsob, jakým to Valve oznámilo – požádalo hráče, aby „snížili vaše očekávání“ a nabídli to zdarma – naznačuje, že se bude jednat o malý projekt, možná podobný technologickému demu pro virtuální realitu. laboratoř. ve srovnání s něčím podobným nekonečná auraPředstavuji si, že investice je o stovky milionů dolarů nižší.

Ale na lidech, kteří nabízejí zakázkový software, je něco hezkého a uklidňujícího, aby se mohli pochlubit.