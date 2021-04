Po obnovení baseballu USA stahují téměř 100 milionů vakcín

Ve čtvrtek se Spojené státy přiblížily k očkování 100 milionů Američanů v závodě proti prudkému nárůstu případů Covid-19, což vyvolalo obavy z dalšího celonárodního nárůstu, jak začíná hlavní sezóna Baseball ligy a tisíce fanoušků se vracejí na stadiony.

Více než 99 milionů lidí dostalo alespoň jednu dávku vakcíny a více než 56 milionů lidí – 17% populace země – bylo plně očkováno, podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Ke čtvrtek bylo podáno celkem 154 milionů vakcín. Novým cílem prezidenta Joe Bidena je podat 200 milionů dávek vakcín během jeho prvních 100 dnů ve funkci.

Infekce koronaviry se ale opět pomalu zvyšují. V průměru tento týden země tento týden dosáhla 64 000 případů, oproti dennímu průměru 55 000 případů před dvěma týdny. Průměrná úmrtnost trvale dosahuje přibližně 900 úmrtí denně.

Úředníci varovali, že pokud bude počet stále stoupat, mohou fanouškům zakázat vstup na stadiony. Ještě před čtvrtečním začátkem baseballové sezóny byl úvodní zápas odložen poté, co byl hráč pozitivně testován na Coronavirus.

Washingtonský národní tým měl ve čtvrtek v noci hostit New York Mets, ale poté, co byl občanský hráč pozitivně testován na COVID-19, tým zrušil zápas. Nebylo to okamžitě přeloženo.

Na American Family Field v Milwaukee Tonya Smith uvedla, že nemá obavy o bezpečnost návratu do stadionu, protože Brewers čelili Minnesotským dvojčatům. Stadion omezil přibližně 16 000 fanoušků – čtvrtinu své kapacity.

“Bylo těžké posoudit, jak rychle to bylo dostat se sem. Je to jiný zážitek v den zahájení.” Smith, 45 let, ze Sussexu ve Wisconsinu, řekl: “Jen to, že tě zasáhly ty pachy, vstoupit a znovu prožít ten zážitek , dodává energii. “

V Chicagu úředníci varovali, že přestanou umožňovat fanouškům baseballu vstup na stadión Wrigley a přes město na trati s garantovanou rychlostí, stejně jako do barů a restaurací, pokud bude nadále stoupat počet případů COVID-19.

Varování bylo zahrnuto do tiskové zprávy vydané městským úřadem pro nouzové řízení a komunikaci ve středu, den před otevřením chicagských mláďat. Při prvním otevření od roku 2019 bude u obou stadionů omezena kapacita na 25% jejich kapacity.

Pro Wrigley Field to znamená, že na tribunách je více než 10 000 fanoušků. Očekává se, že mnoho z nich bude sledovat hru z okolních barů a restaurací. Pole Zaručená cena je silnou stránkou White Sox.

Státy mezitím zdvojnásobují své úsilí o očkování co největšího počtu lidí rozšířením způsobilosti a propagací vakcín podle potřeby, aby se země vrátila do normálu.

Ve čtvrtek má v Kalifornii, nejlidnatějším státě se 40 miliony obyvatel, nárok na vakcínu každý ve věku 50 let a více.

V Michiganu, kde je v zemi nejvyšší nová míra infekce za poslední týden, zdvojnásobila guvernérka Gretchen Whitmersová státní denní očkovací cíl COVID-19 na 100 000 kol, protože stát čelí třetímu nárůstu případů.

Celková přímá alokace na dávky v Michiganu bude příští týden celkem asi 620 000, což je rekordní maximum. To je o 12%, tedy téměř 66 000, více než tento týden a zahrnuje značnou podporu jednorázové vakcíny Johnson & Johnson.

Stát přidal ve čtvrtek 6000 případů již druhý den po sobě. Její sedmidenní průměr, 5 061, vzrostl šestkrát za období přibližně šesti týdnů.

Michigan také ohlásil první potvrzený případ varianty koronaviru, který byl původně identifikován v Brazílii. Infekce pocházela z obyvatel okresu Bay County, kde místní zdravotníci vyšetřovali historii expozice člověka.

Stát dříve ohlásil nalezení variant identifikovaných poprvé v Británii a Jižní Africe.

„Nyní je důležité, aby obyvatelé Michiganu pokračovali v tom, co funguje na zpomalení šíření viru,“ uvedl guvernér ve svém prohlášení a uvedl masky, udržoval sociální odstup, vyhýbal se davům, umýval si ruce a očkoval.

Zatímco některé státy se snaží uspokojit poptávku po očkování, jiné uvádějí, že velká část jejich populace váhá s očkováním.

V Iowě nebude asi třetina dospělé populace státu, zhruba 800 000 lidí, povinna očkovat, což přimělo guvernéra Kim Reynoldse, aby prosil, aby to zvážil pro všechny.

Aktivita viru Iowa se v posledních týdnech zvýšila, zejména mezi cestujícími na jarní prázdniny ve věku 18 až 29 let.

Reynolds uvedl, že stát by měl příští týden obdržet téměř 161 000 dávek vakcíny, což je dosud největší týdenní zásoba. To by státu umožnilo od pondělí široce otevírat termíny očkování pro všechny dospělé, i když několik krajů již způsobilost očkování rozšířilo.

K této zprávě přispěl spisovatel Associated Press Steve Megargy z Milwaukee.