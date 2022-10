Overwatch 2 „neuspokojivý zážitek ze spuštění“

obrázek : Activision Blizzard

Monitor 2 Nebavil se dobře. po podlehnutí Dva útoky zvenčí Díky tomu bylo téměř nemožné hrát hrdinskou střílečku Byla kritizována za špatnou politiku mobilních telefonů. Pak jsem toho měl hodně Problémy při pokusu o přehrání Monitor 2 s přáteli. Blizzard tyto bolesti zmírnil, zcela eliminoval požadavky na telefon a umožnil dalším hráčům zažít pokračování v průběhu týdne, ale ne dříve. Prodloužené propouštění ve čtvrtek večer. V pátek byli fanoušci Všiml jsem si chyby chatu, která náhodně utratila své skutečné peníze v obchodě. Nyní je večer a začíná víkend, Blizzard má další aktualizaci.

Po aktualizaci v novém stavuBlizzard je vděčný za to, že fanoušci byli během celého tohoto příběhu „trpěliví“, a přestože nyní došlo k některým vítaným vylepšením, větší aktualizace stavu hry je stále trochu smíšená.

V aktualizaci stavu Blizzard oznámil, že konzoloví hráči s propojeným účtem Battle.net od 9. června 2021 spolu s žádnými PC hráči s propojenými účty již nebudou potřebovat mobilní telefon, a to s okamžitou platností. V e-mailu mluvčí Blizzardu vysvětlil, že zcela noví hráči Monitor 2Stále však potřebuje telefonní číslo, takže požadavek zcela nezmizel.

Zatímco Blizzard říká, že dělá pokroky s věcmi, jako jsou problémy se slučováním účtů, spolu s tím, že hráči nemají přístup k Watchpoint Pack zakoupenému na konzolích, vývojář říká, že někteří mohou mít stále škytavku. Na předchozí vydání stále existuje čekací listina a v případě nejnovějšího vydání se zejména majitelům PlayStationu nemusí stát, že produkt ve svých zásobách uvidí. Oprava by měla být vydána později večer. Někteří se mohou stále potýkat s těmito nepříjemnými problémy s přihlášením, ale Blizzard způsobil, že to vypadá, že je nyní mnohem menším kamenem úrazu hry.

Snad nejironičtějším bodem aktualizace stavu je to, co nahradilo problém s přihlášením. Zde je Blizzard, který vysvětluje, jak vylepšením jedné věci mohou nyní hráči vidět horší zážitek jinde:

Nyní, když jsme zvýšili kapacitu a máme vyšší synchronizaci s hráči, jsou ovlivněny systémy dohazování, což znamená, že můžete čekat, než budete nasazeni do zápasu. Dnes měníme konfigurace v rámci tohoto systému a doufáme, že čekací dobu během dne poněkud zkrátíme. Během víkendu budeme pokračovat ve výzkumu front dohazování, abychom zjistili, jaká další vylepšení můžeme provést.

Během čekání můžete být alespoň uvnitř hry.

Blizzard ví, že fanoušci mohou být frustrovaní po týdnu, kdy se právě shodou okolností rozloučili s touto aktualizací, poté, co poděkoval hráčům a uznal, že hra prošla obtížným spuštěním, Blizzard napsal:

Velmi si vážíme vaší trpělivosti a děkujeme za vaši podporu, laserově se zaměřujeme na zlepšování Monitor 2 Zážitek pro všechny hráče.

Momentálně to vypadá, jako by Všimněte si a sledujte Hráči si budou muset počkat do příštího týdne, aby viděli smysluplnější změny kromě těch, které mají do hry dorazit později večer.