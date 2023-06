Proč jsem vyměnil svůj Kindle za telefon Android v hodnotě 1 800 USD

Kindles jsou levné, mají dlouhou životnost a jsou nenáročné na oči. Podle toho, jakou variantu zvolíte, se vám vejde do kapsy džínů, stejně jako telefon. Elektronická čtečka od Amazonu drží lví podíl na trhu se širokou škálou zařízení a bohatou sbírkou titulů ve své digitální knihovně. Je to zařízení snů knihomola, které pojme tisíce knih v balení o velikosti něco málo přes pět uncí.

Kindle ale přichází se spoustou úskalí a postupem času začnete chtít pocit skutečných knih ve všech jejich barvách. Stalo se mi to a výsledkem bylo dlouhé suché období nečtení knih, i když moje knihovna Kindle byla stále ze 70 % nepřečtená. Tím to ale nekončí.

Kindle mě nudil v osamělosti knihy

Celé Kindleovo charisma začíná nudit. A podle mých zkušeností docela rychle. Svůj první Kindle jsem si koupil na cesty na pracovní stanici, hlavně proto, že se mi při pendlování mezi kavárnami a veřejnými knihovnami nechtělo tahat knížky o přípravách a zábavě spolu s notebookem. Tehdy jsem obrátil svou pozornost k další velké obrazovce v kapse – a Samsung Galaxy Z Fold 4.

S Kindle prodává Amazon myšlenku čtečky elektronických knih, která je téměř stejně bez rozptylování jako fyzická kniha. Ale na druhou stranu je to také neotřelý trik, jak skrýt skutečnost, že Kindle je funkčně zbavený digitální tablet, který nabízí pouze základní cestu k přístupu na World Wide Web. Je to atraktivní předpoklad, zvláště když zahájení vaší cesty elektronického čtení stojí méně než 99 USD.

Nyní se zdá neuvěřitelně hloupé porovnávat telefon za 1 800 USD s Kindle za 100 USD. Taky to neporovnávám. Pro mě bylo skládací zařízení Samsungu Kindle lepší než skutečný Kindle samotný. Ale co je důležitější, Galaxy Z Fold 4 mě vrátil ke čtení.

Dalším důvodem, proč jsem mohl opustit svůj Kindle, je skutečnost, že Amazon neponechává žádné výhody platformy Kindle výhradně pro stejnojmennou elektronickou čtečku. To znamená, že si mohu užívat funkce a služby jako Kindle Unlimited, Amazon First Reads, Amazon Prime Reading a ochutnat knihu, než si ji koupím (mimo jiné).

Ve skutečnosti je každá z výše uvedených výhod na 120Hz OLED obrazovce Galaxy Z Fold 4 ztělesněna působivějším a vizuálně přínosnějším způsobem než na elektronických čtečkách Kindle. Čtení komiksu, fotoknihy, sbírky receptů nebo uměleckého časopisu dokumentujícího archeologii a historii – to vše ožívá na barevném OLED panelu.

Zkoušel jsem číst několik komiksů DC na Kindle a mnohem větší Onyx Boox Tab Ultra, ale monochromatický barevný profil vysává život a veškerou zábavu ze čtení těchto komiksů. Dalším problémem je pomalé obnovování obrazovky, protože hlavním problémem při zobrazování multimediálního obsahu na Kindles a dalších tabletech s e-ink obrazovkou je i nadále duch.

Funkční dokonalost to dělá nebo bourá

Začněme zde v malém. Nyní se o zvýrazňování důležitých řádků v knize moc nestarám, ale Kindle dokáže rozlišit pouze černou a bílou, zatímco mobilní aplikace Kindle vám umožňuje vybrat si z různých odstínů. Znám však spoustu lidí, kteří barevně označují své rozlišovací znaky na digitálních knihách i na fyzických poznámkách. Rozdíl mezi dnem a nocí však vytváří právě funkce X-Ray.

Je poměrně běžné, že se při čtení knihy setkáte s pojmy, které nedávají smysl, nebo s přechodnou narážkou na něco zajímavého. Pro scénáře, jako je tento, sprintuji do webového prohlížeče, abych získal rychlý přehled, než se vrátím ke čtení. Zde přichází na řadu rentgenový systém jako záchrana života.

Amazon’s X-Ray je v podstatě referenční systém, který vytáhne pole znalostí, když dlouze stisknete jakékoli slovo nebo frázi, kterou chcete rychle zkontrolovat. Opět platí, že funkce X-Ray v mobilní aplikaci Kindle je mnohem všestrannější než systém na Kindle. Můžete rychle přecházet mezi třemi poli znalostí – Slovník, Překladač a odpovídající záznam na Wikipedii – a získat tak všechny informace, které chcete.

Existuje však mnoho informací, které můžete nacpat do malé krabičky znalostí. Častěji jsem se přistihl, že dělám rychlý průzkum, abych se ponořil hlouběji, a pokud možno si přečetl pár článků na toto téma. Na Galaxy Z Fold 4 to není problém, protože si můžete vybrat mezi vámi zvoleným prohlížečem a výběrem, do kterého se ukládají vaše přihlašovací údaje v případě, že se dostanete na placenou stránku nebo vyhledávací portál, který potřebuje přihlašovací údaje vaší organizace.

Na Kindle vám vaše procházení webu připomene rané časy internetu. Je extrémně pomalý a zadrhává se, a pokud narazíte na zdroj informací chráněný paywallem, který má své přihlašovací údaje uloženy ve vašem zvoleném prohlížeči, máte smůlu.

Navíc v závislosti na tom, kterou webovou stránku navštívíte pro další informace, nemusí být obsah vždy dostupný nebo dokonce čitelný. Jo, a zmínil jsem se, že váš Kindle potřebuje připojení k internetu, abyste mohli na prvním místě hledat na webu, a přitom se nemusíte starat o svůj důvěryhodný telefon?

Líbí se mi, že proces hledání, nákupu a čtení knih na Kindle je hladce propojen s platformou Amazon. Tato vymoženost ale také přichází s upozorněním. Jste propojeni s obchodem Kindle, abyste mohli zakoupit knihy. Pokud se snažíte číst knihy na jakékoli jiné platformě, zážitek není zdaleka hladký.

Pro začátek si nemohu do svého Kindle stáhnout aplikaci pro čtení jako Kobo, Oodles, Kobo nebo Libby. U čtecích platforem, které existují jako webové stránky, je zážitek ze čtení plný problémů se zasekáváním a škálováním uživatelského rozhraní v základním webovém prohlížeči nainstalovaném na e-čtečkách Kindle.

Pak je tu otázka zdrojů knih a kompatibility. Nemůžete jen navštívit naše bezplatné úložiště elektronických knih, stáhnout si některé tituly a začít je číst na Kindle. Výpis Amazon jednoduše nemůže přímo analyzovat všechny formáty souborů. Než je přenesete pomocí kabelu USB do zařízení Kindle nebo odešlete stažené soubory z počítače nebo telefonu na e-mailovou adresu Kindle, musíte je nejprve převést.

Na chytrém telefonu jednoduše otevřete stažený soubor s knihou a je dobré začít číst. U stažených souborů elektronických knih na Galaxy Z Fold 4 jsem narazil na nějaké chyby s nekompatibilitou formátu, ale snadno jsem tuto bariéru překonal instalací vhodné aplikace z obchodu Google Play.

Většina mých materiálů ke čtení je rozprostřena v souborech .doc a .pdf – ať už jde o tiskové materiály značek, vědecké výzkumné články nebo knihy stažené z vládních nebo institucionálních úložišť a webových stránek, jako je Project Gutenberg, Bookbub a OpenLibrary. Se skládacím Samsungem v mých rukou stačila pouze návštěva webové stránky a stažení titulu, než jsem mohl začít číst přímo na telefonu.

Dalším problémem Kindle je jeho základní systém sdílení souborů. Ať už si stáhnete e-knihu z knihovny Kindle nebo importujete knihu PDF prostřednictvím e-mailu do vaší elektronické čtečky Kindle, nebudete mít ke knize přístup jako soubor ve vašem Kindle. I když je to samo o sobě omezení, sdílení knih na Kindle také není snadné.

Na rozdíl od souboru Tablet Android nebo iPad, kde máte přístup ke svým staženým knihám z předinstalovaného správce souborů a můžete začít jakýmkoli preferovaným způsobem – aplikací pro zasílání zpráv, AirDrop, Sdílení v okolí, Bluetooth, e-mailem nebo prostřednictvím Drive Cloud Disks – Nemůžete cokoliv z toho na Kindle. Pro mě osobně není čtení knih jen pokusem o sebezdokonalení. Přichází také s komunitním aspektem, který je neodmyslitelně spojen s radostí ze sdílení knih se svými blízkými.

Co když chci sdílet knihu Kindle? Namísto frustrujícího půjčování knih z minulosti nyní Amazon nabízí něco, co se nazývá rodinná knihovna, která vám umožní sdílet vaši Amazonskou knihovnu s dospělým a až čtyřmi dětmi. Rodinnou knihovnu však lze aktivovat pouze v zemi, kde je dostupná služba Amazon Household. Kromě omezené dostupnosti opravdu není jednoduchý proces jeho nastavení a sdílení.

Existuje důvod, proč jsou Kindles téměř mainstreamovou volbou, pokud jde o čtení digitálních knih. Jeho jednobarevná obrazovka připomínající papír je šetrnější k očím. Na jedno nabití vydrží týdny. S mým vzorem čtení jsem vydržel asi pět týdnů na jedno nabití, což zahanbuje tablety Android a Apple, protože se snaží vydržet poslední dva dny používání.

Kindle jsou náhodou výrazně lehčí než váš průměrný tablet a podle mých zkušeností se tyto skromné ​​elektronické čtečky také ukázaly jako nejodolnější gadget, který mám po ruce. Ale především jsou Kindly ve srovnání s tablety levné a téměř nevadí, když je postavíte proti skládacím telefonům.

Kromě toho Kindles také dotuje náklady na knihy. Kopie knih Kindle obecně stojí méně než fyzická kopie a jsou navždy spojeny s vaším účtem bez jakéhokoli rizika poškození nebo nesprávného umístění v průběhu času, jako je tomu u fyzických knih. A nezapomínejme, že čtenáři knih dávají přednost čtenářskému zážitku bez rozptylování, který nabízí Kindle.

Ale na konci dne je čtení knih zážitek jako žádný jiný a takový, který byste si měli dopřát způsobem, který vám nejvíce vyhovuje. V mém případě Samsung Galaxy Z Fold 4 zkontroloval všechna správná políčka tím, že byl lepší Kindle než samotný Kindle.

