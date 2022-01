Autor Klubu rváčů reaguje na změnu konce filmu v Číně

Minulý víkend se objevily zprávy o tom, jak oficiální vydání klub rváčů Na čínské streamovací službě Tencent Video to zahrnovalo významnou sekvenční adaptaci a film byl zakončen titulní kartou potvrzující, že spravedlnost zvítězila nad Tylerem Durdenem a jeho projektem chaosu. Původní autor románu Chuck Palahniuk objevil novinky a diskutoval o nich, žertoval o „skvělé“ zprávě, že Tyler skončil v blázinci. Režisér David Fincher ani žádná z filmových hvězd se k této záležitosti veřejně nevyjádřili, ale protože se nejedná o první film, který prošel adaptacemi pro čínskou premiéru, mohou se rozhodnout držet se od tématu stranou.

„To je tak úžasné! Každý má v Číně šťastný konec! Palanyuk vtipkoval na Twitteru a spojil se se svým vlastním Substackem, který viděl: „Tyler a celý gang jsou zatčeni. Byl souzen a odsouzen v psychiatrické léčebně. Jak nádherné. Nemám ponětí! Spravedlnost vždy vítězí. Nic nevybuchlo. Vinny. „

Viděl jsi tohle Sh*t?

To je skvělé! Každý má v Číně šťastný konec! https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI – Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk) 25. ledna 2022

Film z roku 1999 byl založen na románu Palahniuk z roku 1996, ale mimo festivalové projekce film nikdy neměl oficiální premiéru v Číně a diváci místo toho sledovali nebo unášeli nelegální kopie filmu. S původním uvedením filmu na Tencent Video před několika dny se mnoho diváků teprve nyní dozvídá o cenzuře, která byla provedena.

Ve filmu „Jack“ režiséra Edwarda Nortona trpí nespavostí, což je odraz toho, jak je znuděný svým obyčejným a všedním životem, dokud nepotká Tylera Durdena (Brad Pitt), který ho seznámí s novým způsobem života naplněným chaos. a nejistota. Tyler naverbuje další muže, kteří mají pocit, že vedou bezcílnou existenci, a založí „Projekt Chaos“, skupinu, která začíná drobnou sabotáží, než přeroste do spiknutí, které zahrnuje vyhazování budov do povětří, aby se smazaly dluhy všech. Film končí tím, že Jack si uvědomí, že Tyler je jen jeho vlastní ego, protože je nakonec zodpovědný za všechny Tylerovy činy, právě včas, aby byl Jack svědkem výbuchu budov po celém městě.

Ve video verzi Tencent však film končí dříve, než jsou budovy zničeny, a na titulní kartě je napsáno: Exploze. Po soudu byl Tyler poslán do blázince na psychiatrickou léčbu. V roce 2012 byl propuštěn z nemocnice.“

Je obvyklé, že mezinárodní filmy dostávají adaptace na objednávku čínské vlády, aby všechny filmy odpovídaly názorům Strany společnosti, což do značné míry zajišťuje, že vymáhání práva nakonec zvítězí nad kriminálními živly. Co dělá tento mod tak zvláštním, je to, že film je známý svými nihilistickými a chaotickými názory, s upraveným koncem, který je zcela odlišný od původní vize vyprávění.

