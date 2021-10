Týmy Watertown zahájily v úterý cestu k zápasům prvního kola

Postseason oficiálně dorazil pro chlapecké a dívčí fotbalové týmy na střední školu Watertown.

Týmy se šipkami vyrazily na cestu k zahájení kulatých her ve státním play -off třídy AA.

9. semeno Arrow Girls (7-7) navštívilo Harrisburg (8-3-3) v 19:00 15. semeno Arrow Girls navštívilo (2-9-3) druhé nasazené Rapid City Stevens (10-3) ve 3 večerní centrální čas .

Watertown Girls si připsaly vítězství 1: 0 v základní části Harrisburgu.

„Myslím si, že Harrisburg je pro nás dobrou remízou,“ řekl hlavní trenér prvního ročníku Arrow Aaron Swanson. „Během sezóny jsme s nimi hráli tvrdě a myslím si, že to můžeme doma zvládnout znovu.“

Kluci z Watertownu upustili doma od Stevensa 5: 1 během úvodního týdne sezóny v polovině srpna.

„Je to dobrý zápas,” řekl trenér Watertown Justin Hart. „Měla by to být skvělá hra.”

Mezi statistické lídry Big Arrow Girls patří Lydia Buckley (5 gólů, 2 asistence), druhák Aspen Reynolds (5-5), juniorka Riley Campbell (4-5), malá Reagan Campbell (4-4), Katie Fisher ve třídě sedmé ( 3 góly), juniorka Elizabeth Olsonová (dvě branky), včera Hannah Waalborgová (2-2) a nová studentka Stephanie Lynchová (2 asistence).

Žáci osmé třídy McKenna Plank a Mia York také přidali góly a pomohla nová studentka Shelby Spildy. Mladý brankář Caitlin Hanson dokázal zachránit 112krát.

„Byli jsme zámořské týmy celou sezónu a plánujeme v tom pokračovat i do play -off,“ řekl Swanson. „Dívky si koupily systém a jsou připraveny vidět, jak se jejich tvrdá práce vyplatí v play -off.“

Pro Arrow Boys vedou cestu junioři Jackson Fichtner (12 gólů, 10 asistencí), Ryan Robbie (12-3) a senior Hunter Mitchell (4-7). Nováček Riley Fisher přidal tři asistence, dvě asistence a Ethan Poehling dvě asistence.

Na síti byli také Andrew Cech, Michael Brownell, druhák Tommy Foley a nováček Devon Snyder. Asistence si připsali také Jadon Lindner a nováček Praxten Endres.

Osmý brankář Blake Haight zachránil 159 zákroků.

„Velkým ekvalizérem je dlouhá cesta do Rapid City, ale měli jsme skvělý týden, nebo jsme trénovali a jsme připraveni na kvalifikaci.“

V úterý jsou zde první kola středoškolských fotbalových zápasů:

AA dívky

• 16. místo, osivo Brookings (1-10-2) na prvním místě Aberdeen Central (11-1)

• č. 9 Watertown (7–7) v č. 8 Harrisburg (8–3–3), 19:00

• No. 13 Yankton (4-7-2) ve 13. Rapid City Stevens (9-2-1)

• č. 12 O’Gorman (5-5-2) v č. 5 Spearfish (10-3)

• č. 15 Sturgess (5-8-1) v č. 2 Brandon Valley (11-1-1)

• No. 10 Sioux Falls Roosevelt (4-5-2) at No. 7 Pierre (9-3-1)

• č. 14 Sioux Falls Jefferson (2-9-1) v č. 3 Sioux Falls Lincoln (8-2-2)

• č. 11 Mitchell (5-7-1) v č. 6 Rapid City Central (9-3)

• Poznámka Čtvrtfinále v sobotu 9. října. Semifinále v úterý 12. října a státní mistrovství v sobotu 16. října v Howard Wood Field v Sioux Falls (17:00)

AA kluci

• č. 16 Harrisburg (2-9-3) na prvním místě Sioux Falls Jefferson (10-1-1)

• č. 9 Huron (6-6-1) v č. 8 O’Gorman (4-6-3)

• No. 13 Sioux Falls Roosevelt (2-7-2) at No. 4 Aberdeen Central (10-2)

• č. 12 Brandon Valley (4-8-2) v č. 5 Sioux Falls Washington (7-1-3)

• č. 15 Watertown (2-9-3) v č. 2 Rapid City Stevens (10-2), 15:00 CST

• č. 10 Pierre (6-5-2) v č. 7 Sioux Falls Lincoln (5-2-5)

• č. 14 Brookings (4-8-1) v č. 14 e Yankton (11-1-1)

• č. 11 Rapid City Central (3-6-3) u č. 6 Spearfish (9-3-1).

• Poznámka Čtvrtfinále v sobotu 9. října. Semifinále úterý 12. října a státní mistrovství sobota 16. října na hřišti Howard Wood Field v Sioux Falls (19:00)

Dívky třídy A.

• No. 5 St. Thomas More (4-7-1) No. 4 Sioux Falls Christian (8-2-3)

• Č. 6 Groton District (4-5-1) v č. 3 Dakota Valley (8-3-3)

• Poznámka -č. 1 West Central (11-1-1) Rozloučení a setkání s křesťanským vítězem St. Thomas More Sioux Falls Christian v semifinále v sobotu 9. října. District Two (7-2-5) má také sbohem a v semifinále se setká s vítězem Dakota Valley-Groton District. Státní mistrovství je naplánováno na sobotu 16. října v Howard Wood Field v Sioux Falls (13:00).

Chlapci třídy A.

• Č. 5 Bell Forch (6-5) v No. 4 Crimson (4-4-1)

• Č. 6 Groton District (3-5-2) v No. 3 St. Thomas More (8-3-1)

• Poznámka Sioux Falls Christian č. 1 (12-0) se rozloučí a v sobotu 9. října se v semifinále setká s vítězkou Vermillion-Belle Fourche. Vítěz se v semifinále setká v St. Thomas More-Groton District. Státní mistrovství je naplánováno na sobotu 16. října v Howard Wood Field v Sioux Falls (15:00).