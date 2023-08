Baldur’s Gate 3 Patch 2 bude řešit „velmi hloupou chybu“, která zablokovala 1500 řádků obsahu Minthara

Další velká oprava pro Baldur’s Gate 3 přijde brzy a podle všeho bude špinavá a bude obsahovat řadu vylepšení výkonu a další opravy. Ještě lepší je, že Patch 2 zjevně osloví Mintharu, kterou brzdilo to, co režisér Swen Vincke nazval „velmi hloupou chybou“.

V rozhovoru s IGN před vydáním Patche 2 Vincke hovořil o tom, jak rozsah Baldur’s Gate 3 může způsobit řetězové reakce, které mohou někdy vést k náhodnému uzamčení obsahu. To je případ zjevného vraha v Baldur’s Gate 3.

„Hra je super interaktivní a vyskytly se některé chyby, které způsobily, že někteří spolubojovníci neinteragovali tak dobře, jak by měli. Takže to vypadalo, jako by se obsah nezobrazoval. Takže jste to neviděli konkrétně s Mintharou,“ vysvětlil Venky. . „Tak [lead writer Adam Smith] Řekl mi, že existuje asi 1500 řádků Minthara, které se neobjevily kvůli velmi hloupé chybě, kterou jsme nyní izolovali. Takže to řešíme.“

Fonty Minthary „fungovaly“ v předchozích verzích, řekl Venke, ale „něco jiného způsobilo, že už nefungovaly“. To je výzva k vytvoření komplexního, propojeného RPG plného tisíců mikrointerakcí.

Uvidíme, jestli pro ni ještě něco uděláme.

Když už mluvíme o celkové vizi týmu pro Mentharu, Venky říká, že prošla „nějakými iteracemi“. Jedním z hlavních rozdílů je, že nejde o originální postavu, což znamená, že s ní nemůžete hrát hned od začátku. V podstatě je to, co Venky popisuje jako ‚sidekick‘.

„Je to tam proto, aby sloužilo jiné postavě, kterou potkáte později ve hře, antagonistovi,“ říká. „Takže jsi měl na toho soupeře vrhnout jiné světlo.“

Pokračuje: „Nepomáhá, že některé z jejích řádků nejsou vzrušující. Takže to neodpovídá její spravedlnosti. Ale nikdy neměla skutečný skutečný úkol – hledat originál…to, co máte pro některé z ostatní uvnitř kapitoly 3…takže lidé, kteří se dívali Kromě toho tam není.“

„Byl tam rozdíl, který našli v Minthaře, a my jsme ho odstranili, protože to bylo příliš komplikované. Pak jsme neměli ve hře nemovitosti, abychom ten příběh mohli vyprávět. Takže našli některé jeho části.“ Není to tedy tak, že bychom tam něco seřezali ve velkém. Jen Minthara slouží i mocenské fantazii jít do zla. „

[W]Nejprve opravíme její problém s blokováním jejího obsahu, dále uvidíme, jak dopadne s plotem, a pak uvidíme, jestli s ní můžeme udělat něco navíc

Larian Studios si však stále nechává otevřená vrátka pro další vývoj do budoucna.

„[W]Nejprve opravíme její problém s blokováním jejího obsahu, pak uvidíme, jak se dostane k fanouškům, a pak uvidíme, jestli s ní uděláme něco navíc. Chci říct, zpětná vazba na hru byla pro nás úžasná a ohromující. Takže je to rozhodně mnohem víc, než jsme čekali. Takže to všechno vezmeme dovnitř a pak to odfiltrujeme. „Tak uvidíme, kam to půjde,“ říká Finke.

„Tuto hru jsme vytvořili pro hráče, aby si ji užili. Pokud jsou věci, které opravdu nefungovaly, myslím, že si můžete být jisti, že s tím pravděpodobně v určitou chvíli něco uděláme, kromě toho, že můžeme.“ „Neděláme zázraky. Stále jsme omezený tým s omezeným počtem lidí, kteří na tom velmi tvrdě pracovali.“

Kromě obnovení přístupu k obsahu Minthara Vincke říká, že fanoušci mohou očekávat nové finále pro fanoušky oblíbeného Karlacha (mále naznačuje, že když uvidíte doutník, budete vědět, že jste našli svůj nový obsah), a že bude „udělat spoustu lidí šťastnými.“ Zahrnuje také vylepšení kooperativního hraní a také „řadu dalších věcí, na které se lidé ptali“.

Baldur’s Gate 3 Patch 2 je aktuálně v testování kvality a měl by být vydán tento týden. Zatímco budete čekat, zjistěte, jak jeden hráč Baldur’s Gate 3 našel způsob, jak ztrápit každou postavu, plus našeho kompletního průvodce Baldur’s Gate 3

