Reverend Pamela Conrad: Seznamte se s vědkyní Mars Rover, která je také knězem

V noci a ve zvláštních okamžicích dne svítí Conrad jako vědecký pracovník v Carnegie Institution for Science ve Washingtonu, DC. Člen týmu taktických operací Mise Vytrvalý Mars Rover Je spoluřešitelkou ve dvou skupinách vědeckých přístrojů, které získávají a analyzují data,a spolupráce při plánování týmu, sKolegové z Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii a dalších vědeckých institucí po celé zemi.

Ve dne je 68letý episkopální kněz, který vede sbor v biskupském kostele sv. Albana v Glen Burnie v Marylandu.

Již dlouho bylo moudré, že věda a humanitní vědy, nemluvě o vědě a náboženství, jsou dvě oblasti, které nejsou vzájemně srozumitelné a dívají se na úplně jiné problémy. Tato myšlenka selhala v posledních letech, kdy akademické obory ustoupily interdisciplinárním přístupům.

Conrad se vyučil geologem, kromě jiných oborů měl i jiné nápady.

„Neexistuje žádný střet mezi vědou a náboženstvím,“ řekla. „Oba se dívají na divy světa a na naše místo v něm.“

skal a lidí

Překročení těchto disciplinárních hranic nebylo snadné, alespoň ne pro průkopníky, kteří museli překonat velký institucionální odpor.

„Akademický systém nutí studenty být vědci nebo humanisty. A neuvědomuje si, že stejný duch a některé stejné technologie jsou základem umění i vědy,“ grafický designér a počítačový vědec John Maeda, bývalý profesor MIT Media Lab , jednou mi řekl.

„Naším cílem by mělo být produkovat renesanční lidi s interdisciplinárním přístupem k problémům, da Vinciho lidi, kteří se o všechno zajímají a mohou dělat všechno.“

„Všechno jsem studoval,“ řekl Konrad. Rychlý pohled na její pověření odhalí osobu, o které Maeda mluvila.

Všechny tituly získala na univerzitě George Washingtona v americkém hlavním městě, začala jako hudebnice a po cestě objevila geologii a byla s ní poražena. V prvním a půl roce absolvovala spoustu přírodovědných kurzů Než v roce 1974 ukončila bakalářský titul v oboru hudba, přidala magisterský titul v oboru hudební kompozice – Uvažovala o kariéře operní pěvkyně – v roce 1987. K vědě se vrátila, aby v roce 1998 dokončila doktorát z geologie.

Základem pro tento „konečný“ stupeň byl zájem o to, jak se formuje život v neperspektivních situacích, jako jsou tepelné otvory v hlubinách oceánského dna. Díky jednomu z těchto okamžiků na správném místě, ve správný čas, říká, náhodou potkala slavného režiséra Jamese Camerona, který vzal výnosy z filmů jako „Titanic“ a postavil ponořenou výzkumnou loď. Díky hlubinným záznamům, které Cameron natáčel pro IMAX 3D, dokázal záběry, které později vytvořil ve sci-fi celovečerním filmu „Avatar“, studovat termální průduchy podrobněji, než dosud viděl jakýkoli výzkumník.

Rok poté, co získala doktorát, ji NASA – která hledala vědce pro práci na geologických aspektech Curiosity – najala jako Dodavatel v Jet Propulsion Laboratory, provozovaný Kalifornským technologickým institutem.

„Pokoušíme se pochopit, jestli na Marsu došlo k procesům, které umožnily životu a rozvoji na Zemi. A pokud se to stalo, chceme vědět, jestli život vůbec existuje – a pokud ne, proč ne?“ Nedávno jsem to řekl tazateli z časopisu Alumni. Je to otázka, na kterou i dnes odpovídá stejně aktivně, jako když byla poprvé přijata v roce 1999.

Conrad přestěhovala ze své pozice na JPL v roce 2010 a zastávala pozici výzkumu ve státní službě na plný úvazek. První experimenty, které jsem pomohl navrhnout, nebyly vybrány – jak ukázala, mezi výzkumníky NASA existuje intenzivní masová konkurence, aby dostali své vybavení na koneckonců velmi malé plavidlo. Trvalo to však. Goddardovo vesmírné letové středisko NASA v Greenbeltu v Marylandu do roku 2017. Na pozici zástupkyně hlavního vyšetřovatele pro analýzu vzorků na Marsu pracovala Roaming kuriozit Úkol a další projekty, jak upřesníte otázky, které prozkoumáte později.

Obraťte se k duši – a zpět na Mars

Teprve později v jejím životě to Conrad se obrátil ke studiu náboženství. Poté, co během služební cesty v Antarktidě zažila ve větrném dni Zjevení Páně, se v mládí znovu připojila k episkopální církvi a poté vstoupila do episkopálního teologického semináře v Cambridge v Massachusetts.

V roce 2017 ukončila magisterský program v oboru božství, právě když se škola stala členem Union Theological Seminary v New Yorku. Krátce nato převzala velení nad svou farností v Marylandu.

Když NASA ve stejnou dobu zahřála misi Mars Perseverance Rover, byl k zařazení vybrán jeden z jejích experimentů. Tímto zařízením je sada nástrojů zvaných SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Luminescence for Organics & Chemicals), které podle ní „nebyly dostatečně vyspělé“, aby si našly místo na předchozích misích.

Je určen k lovu mikrobiálního života s nástroji včetně seismometru, který dokáže identifikovat minerály a organické molekuly nacházející se na Marsu – jako je vodík a uhlík, stavební kameny života na Zemi. Zahrnuje také dvě kamery s vysokým rozlišením.

„Všechno spojilo skvělý tým lidí a já jsem v tomto týmu jen jednou osobou,“ řekla.

Hledání života na Marsu však již není její nejvyšší prioritou.

„Chci to objasnit,“ řekl Conrad. „Moje první práce a moje první odpovědnost je nyní farářem v kostele. To, co vidíte v neděli, je jen jeho součástí. Mám povinnosti vůči svým farníkům a jejich potřebám a nakonec musí být na prvním místě lidé, lidé jsou laskavější než kameny. “

Ve své roli, nyní na částečný úvazek, však zaznamenala mnoho hodin Pokud jde o marťanské záležitosti, pracuje od své domácí kanceláře od pandemie Covid-19. Časový plán je rychlý a jistě zahrnuje dvě úlohy Může to být více než trochu stresující.

Jste unavení nebo ne, existují lekce, které byste chtěli předat při práci kněžky. Conrad trval především na svatosti všeho.

“Pochopení toho je jen jedním z nástrojů, které lidé potřebují k tomu, aby mohli vést slušný život, žít v komunitě a chovat se k sobě navzájem dobře. Předpokládám, že moje další lekce je ctnost laskavého chůze, klidnějšího a promyšlenějšího života.”

Dodává, že pandemie poskytla ideální příležitost k zamyšlení a prohloubení jejího poslání s ohledem na tyto lekce.

Dále ke hvězdám

Pokud Konrad lituje, soustředí se na její raný život – na jak dlouho Kosmická loď John Glenn Mercury vzlétla na oblohu v roce 1962 Bylo jí devět let a chtěla být astronautkou víc než cokoli jiného. Ženám byla tato cesta po celá desetiletí upírána a musely se spokojit s odlišnou a rozmanitou cestou, která následovala. Přestože byla plná cti a intelektuálního vzrušení, udržovala ji ve spojení.

Jeho realizace se rozšířila přidáním biblické role k jeho vědecké roli: otázka, zda by život mohl existovat na jiných planetách, byla rekonstituována do něčeho podobného: „Pokud Bůh může vytvořit život zde, může Bůh vytvořit – a Bůh stvořil -“ život v Někde jinde? Konrad řekl, že odpověď na tuto otázku je jednoduchá: „Samozřejmě.“

Dodala, že tento život bude pravděpodobně germánský a jednoduchý, nikoli mimozemšťané v naší představivosti. Ale bude to život a právě tento úkol udržuje Conrada nadšeného a zaneprázdněného nepřetržitě.

Ale pustíte se do vesmíru? Nevylučujte to.