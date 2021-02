Nové hvězdy na americké vlajce? Nová naděje, protože Portoriko a hlavní město usilují o státnost | Americká politika

TheNa severovýchod přišlo z minulého týdne jedno z nejsilnějších procesů proti bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi Stacy Plasket Americké Panenské ostrovy, první delegát z území USA na pozici manažera odpovědnosti.

Stav Blasket však znamenal, že nemohla hlasovat, aby mohla Trumpa činit odpovědným, protože nemá volební právo ve sněmovně. Americké Panenské ostrovy nemají v Senátu vůbec žádné zastoupení. Jeho obyvatelé nemohli hlasovat ani pro prezidenta.

Tato anomálie zdůrazňuje americkou dlouhou, neléčenou a smrtící koloniální historii Pět regionů S jejími obyvateli – většinou barevnými – kteří se vznášejí v ústavním rozpoložení, se skutečně zachází jako s občany druhé kategorie.

Ale s dynamikou protestů proti rasové nespravedlnosti z loňského léta a zvolením demokratického prezidenta má jeden z těchto regionů – Portoriko – za cíl stát se 51. státem federace. Paralelní úsilí Washingtonu, District of Columbia (DC), Je také blíže než kdy jindy Pro podobný cíl.

“Je velmi důležité ustoupit a zjistit, kdo má skutečné zastoupení v demokracii,” řekl Stasha Rhodes, Ředitel kampaně pro 51 až 51, organizace bojující za státnost v hlavním městě. „Pokud si myslíte o všech hráčech, které jsem zmínil, všichni mají společnou nit: Jsou to všichni barevní lidé. Má Amerika opravdovou demokracii, pokud venku stojí mnoho barevných lidí a dívají se dovnitř a nemohou se plně účastnit ? “

Ve Spojených státech je pět obydlených oblastí: Americká Samoa, Guam, Severní Mariany, Portoriko a Americké Panenské ostrovy. Kromě Americké Samoy, Lidé, kteří se narodili na území, jsou občany USA a platí federální daně, jako je Medicare a sociální zabezpečení, ačkoli se nejedná o federální daň z místního příjmu. Každý okres vysílá do sněmovny delegáta, který může diskutovat o legislativě a zasedat ve výborech, ale který ve skutečnosti nemůže hlasovat.

Portoriko bylo španělskou kolonií až do roku 1898, kdy spadalo pod kontrolu Spojených států jako součást podmínek, které ukončily španělsko-americkou válku. V roce 1917 udělil Jonesův zákon občanům Portorika americké občanství a v roce 1952 se stal Společenstvím Spojených států – ale stále bez hlasovacích práv v amerických prezidentských volbách.

V uplynulém půlstoletí uspořádalo Portoriko šest nezávazných referend o jeho stavu a loni v listopadu hlasovalo ve prospěch státu ve výši 52% – 47%, což je důvod zesílený stížnostmi na nedostatečnou reakci federální vlády na hurikán Maria v roce 2017. V rozhovoru minulý týden. S Axios na HBO, Guvernér Pedro Pierluese uvedl: „Kongres je morálně zavázán reagovat“ a očekával předložení návrhu zákona do Sněmovny reprezentantů příští měsíc.

George Luz Garcia, generální ředitel, Státní rada v Portoriku, Řekl: „Máte spoustu nevolených jednotlivců, kteří jménem lidí v Portoriku rozhodují o touhách, nápadech a perspektivách volených místních úředníků, což je podle mého názoru v podstatě do očí bijící kolonialismus.

„Měli jsme hurikán Maria, zemětřesení a nyní Covid, a ve všech těchto případech, kdy Portoriko potřebuje federální zdroje, federální podporu a federální opatření, nemáme schopnost držet volené úředníky ve Washingtonu odpovědnými za to, co dělají, protože nikdy nedostanou žádné hlasy z Portorika, a to zahrnuje i prezidenta. “Členové Kongresu.”

Kongres musí poprvé od Havaje v roce 1959 schválit vytvoření jakéhokoli nového státu.

Republikáni tento krok popsali jako protiústavní převzetí moci, které demokratům pravděpodobně poskytne dvě další křesla v Senátu. Martha Mexali, poté senátorka z Arizony. Do zpráv NBC v loňském roce Že pokud Portoriko získá státnost, republikáni „se už do Senátu nevrátí“.

Ačkoli demokraté ovládají Sněmovnu reprezentantů, státní návrh bude čelit tvrdšímu průchodu rovnoměrně rozděleným Senátem, přičemž 60 hlasů je zapotřebí k zmaření republikánského „klíče k zabíjení“. Ačkoli progresivisté poukazují Rasová historie Z otálení je mají hlavní demokraté Joe Mansheen a Kirsten Cinema Již naznačuje neochotu jej odstranit.

„Vyhlídky na státnost jsou neuvěřitelnou výzvou,” dodal García. „Byla to však výzva pro všechny ostatní regiony, které byly přijaty jako stát. V mém životě je to rozhodně nejlepší možná možnost.”

Téměř všichni obyvatelé Portorika jsou Latino, zatímco téměř polovina obyvatel hlavního města je Afroameričan. Ale jako kapitál národa, DC pochází Odlišná historická, ekonomická a ústavní perspektiva.

Jeho více než 700 000 obyvatel – vyšší než ve Vermontu a Wyomingu – platí více federálních daní z příjmu na hlavu než kterýkoli stát. Získali volební právo v prezidentských volbách v roce 1961, ale stále jim chybí hlasující člen ve Sněmovně reprezentantů nebo hlas v Senátu.

Hnutí za státnost v hlavním městě je větší a lépe organizované než kdykoli předtím. V červnu loňského roku schválila Sněmovna reprezentantů návrh zákona a schválila jej, poprvé, kdy sněmovna Kongresu zavedla v hlavním městě opatření týkající se státnosti. Nebyla šance V republikánem kontrolovaném Senátu, ale protesty ve Washingtonu daly této otázce extra moc.

Registrační značka DC s nápisem „Daně bez zastoupení“. Foto: Daniel Slim / AFP / Getty Images

Rhodos z 51 na 51 řekl: “Naši nejslavnější vůdci občanských práv bojovali za demokracii. Pokud si myslíte o Johnovi Lewisovi a Martinovi Lutherovi Kingovi, všichni bojovali za hlasování a reprezentaci, takže tady v roce 2021. Stále bojujeme v Washington DC Za rovné zastoupení a jasnou příležitost podílet se na demokracii. ““

Hlavní překážka byla odstraněna, když Trumpa v prezidentských volbách porazil Joe Biden, který se zavázal, že „hlavní město nikdy nebude státem“, protože téměř jistě zvolí demokratické senátory. Vyjádřil podporu kampani.

Pak přišla Vzpoura na americkém Kapitolu 6. ledna. Nancy Pelosi, mluvčí Sněmovny reprezentantů, řekla novinářům začátkem tohoto měsíce: „Pokud může District of Columbia fungovat jako země, [what] Každý guvernér, který by to mohl udělat, by svolal Národní gardu bez svolení federální vlády. Takto by se to nemělo stávat. “

Eleanor Holmes Norton, členka Sněmovny reprezentantů bez hlasovacího práva, minulý měsíc znovu zavedla státní návrh zákona, zatímco demokratický senátor Tom Carber z Delaware znovu předložil státní návrh zákona, který má v současné době 39 demokratických patronů.

Megan Hatcher Mays, Ne všichni vládní byrokrati a právníci. Žijí zde skuteční lidé a mnoho z nich má za úkol vyčistit chaos povstání ze 6. ledna. Jedná se o obyvatele hlavního města a nemají volební právo v Kongresu při zahájení, a tak se mi zdá, že pro každého demokrata v Senátu bude velmi snadné říci, že se jedná o omyl. “

Hatcher Mays, bývalý poradce Holmese Nortona, dodal: „Abychom dosáhli stavu stejnosměrného proudu číslo 51, musíme odstranit narušení. a mělo by se to opravdu stát jinak. Senát má potíže. Je to skutečně nereprezentativní pro zemi jako celek a učinit z hlavního města stát by dlouhou cestu k vyřešení tohoto problému. “

Jedná se o to, aby se Amerika stala dokonalejší federací Donna Brasil

Případ zdůrazňuje demokratický deficit v Senátu, kdy malé, převážně bílé státy drží dvě křesla a mají stejnou váhu jako obrovské a etnicky různorodé státy, jako je Kalifornie. V roce 2018 David Leonhart, sloupec veřejného mínění pro The New York Times, Vypočítáno, že Senát Průměrní černošští Američané představují pouze 75% zastoupení průměrných bílých Američanů a průměrný hispánský Američan pouze 55%.

Navíc v 232leté historii Senátu bylo pouze 11 černošských členů a Blasket byla jedinou černoškou zvolenou do procesu obžaloby. V takové souvislosti byla republikánská opozice vůči státnosti popsána jako pokus chránit vládu bílé menšiny.

Latocha Brown, Spoluzakladatel organizace Black Voters Matter řekl: „Nakonec máte státy od Utahu po Montanu do dalších zemí, které získaly státnost brzy, s menšími otázkami, s menší kritikou hlavního města a Portorika. Je to zásadní demokratická chyba a páchne pokrytectví. „Za debatou nebo dokonce otázkou stojí, kdo tvoří většinu těchto dvou míst. “

Předchozí pokus o vytvoření státu v hlavním městě byl poražen ve Sněmovně reprezentantů kontrolované demokraty A. Téměř 2-1 marže v roce 1993 S neochotou prezidenta Billa Clintona angažovat se. Tentokrát, když Biden učinil z rasové spravedlnosti prioritu, je nálada jiná. Existuje pocit, že demokratická kontrola nad Bílým domem, Senátem a Sněmovnou reprezentantů poskytuje historickou příležitost.

Donna Brasil Jedná se o nejstarší ústavní demokracii na světě, přesto někteří její občané nemají všechna hlasovací práva kvůli tomu, kde žijí. Pokud bychom měli ukončit rasovou nespravedlnost v Americe a mluvit o ní, bývalý prozatímní předseda Demokratického národního výboru řekl: “Jedná se o to, aby se Amerika stala dokonalejší unií. Nový začátek země, nemůžeme se vyhnout starým problémům.”