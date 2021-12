Spojené státy vypadly z finále Davis Cupu po prohře s Kolumbií

Kapitán USA Mardy Fish naznačil nedostatek vášně ve svém týmu poté, co vyřadil 32násobné šampiony z finále Davis Cupu, když navázal na nakloněnou prohru s Itálií a potupnou porážkou s Kolumbií.

Američané odjeli z Turína 0:2, když Riley Opelka a Jack Sock odstoupili z klíčového zápasu čtyřhry, zatímco v prvním setu prohrávali 3:0 proti prominentnímu kolumbijskému duu Juan Sebastian Cabal a Robert Farah.

A Daniel Elahi Galan, nasazený 111, vyrovnal sérii remízou 1-1, když porazil Johna Isnera 6-3, 3-6, 7-6 (5).

„Je vidět vášeň pro Davis Cup, hrát za jejich zemi,“ řekl Fish o Kolumbii. „Je to pro ně nakažlivé… tihle chlápci makají pěstí na každém druhém místě. Je to působivé a já jako kapitán doufám, že se to pokusím získat a přimět naše hráče.“

Mezitím Rusko s druhým nasazeným Daniilem Medveděvem porazilo Španělsko 2:1 ve skóre, které vyřadilo obhájce titulu a umožnilo Srbsku s nejvýše umístěným Novakem Djokovičem postoupit jako druhý nejlepší vicemistr.

Rusko, přezdívané RTF (Ruská tenisová federace) pro událost uprostřed probíhajícího pozastavení dopingu v mezinárodním sportu, se ve čtvrtfinále střetne se Švédskem, vicemistryní.

Další čtvrtfinálové zápasy jsou: Itálie vs. Chorvatsko; Británie versus Německo a Srbsko versus Kazachstán.

Hraje se ve třech městech a každý zápas na krytých tvrdých kurtech je nejlepší ze tří sérií obsahujících dva zápasy dvouhry a jednu čtyřhru. Šest vítězů skupin plus dva týmy na druhém místě s nejlepšími výsledky na základě skupin a zápasů postoupily do čtvrtfinále.

Semifinále a finále se budou konat v Madridu.

Poté, co Opelka a Isner v pátek smetli po boku rostoucích Italů Lorenza Sonega a Janka Senera, potřebovaly Spojené státy proti Kolumbii téměř dokonalý výkon, aby měly nějakou naději na postup.

Fish posunul Francise Tiafoea ve dvouhře na druhé místo před Opelku a Tiafoe odpověděl porážkou Nicholase Mejii 4-6, 6-3, 7-6 (7) a zajistil Američanům brzký náskok.

Tiafoe zachránil dva mečboly v klíčovém tiebreaku, než to nakonec zabalil u svého pátého mečbolu hlavičkou.

Tiafoe, který se umístil na 38. místě, byl pro tým pozdě, když nahradil Taylora Fritze, a bylo to jeho první vítězství v Davis Cupu.

Věci se odtamtud pro Američany zhoršily a Spojené státy odstoupily ze čtyřhry kvůli zranění Sockovy pravé nohy.

Skupinu vyhrála Itálie, druhá skončila Kolumbie a poslední Spojené státy.

„Myslel jsem, že Frances dnes odvedla skvělou práci (hrála s vášní),“ řekl Fish. „Není to individuální turnaj. Není to jen o tom, jak hrajete v konkrétní den. Je to jen o pokusu dostat se a soutěžit o své spoluhráče a podpůrný personál, který je zde.“

„Je spousta lidí, kteří obětovali spoustu věcí, aby tu tento týden mohli být, včetně hráčů,“ dodal Fish. „Tak doufáme, že se nám to podaří.“

RTF 2, Španělsko 1

Aslan Karatsev a Andrei Rublev porazili v rozhodující čtyřhře Marcela Granollerse a Feliciana Lopeze 4:6, 6:2, 6:4.

Medveděv vyrovnal skóre na 1:1 porážkou Pabla Carrena Busty 6:2, 7:6 (3) poté, co Lopez dostal Španělsko do vedení tím, že porazil Rubleva 2:6, 6:3, 6:4.

První set vyhrálo Rusko, druhé skončilo Španělsko a poslední skončil Ekvádor.

Španělsku chyběl Rafael Nadal, který předčasně ukončil sezonu kvůli zranění, a šampion finále ATP Carlos Alcaraz, který byl pozitivně testován na koronavirus.

Británie 2, Česká republika 1

Joe Salisbury a Neil Skopsky porazili Jerryho Veselého a Thomase Machaka 6-4, 6-2 v klíčové čtyřhře a zajistili Británii vítězství 2-1.

Poté, co 143. nasazený Machak porazil v úvodní dvouhře č. 25 Dana Evanse 6-2, 7-5, porazil 12. nasazený Cameron Norrie Jerryho Lechku 6-1, 2-6, 6-1 dokonce i v sérii.

„Dnešek byl těžký. Když se podíváte na světový žebříček, spousta lidí si myslí, že by to bylo zřejmé, ale nikdy to nebude,“ řekl kapitán Británie Leon Smith. „Český tým dnes hrál opravdu dobře, je to velmi dobrý mladík.“ tým. Mshak vypadal, jako by se najednou přes noc stal hráčem 20 nejlepších.“

Andy Murray, který po sérii fyzických problémů stále nabíral síly, se rozhodl nehrát za Británii.

Británie vyhrála skupinu C, Francie obsadila druhé místo a Česká republika skončila třetí.

Kazachstán 3, Kanada 0

Michail Kukushkin a Alexander Bublik vyhráli dvouhru a připsali si vítězství v sérii nad vicemistrem z roku 2019.

Publik to zpečetil porážkou Vaska Pospíšila 6-2, 7-6 (6) poté, co Kukushkin porazil Braydena Schnora 6-3, 6-7 (5), 7-5.

Poté Andrej Golubev a Alexander Nedovsov porazili ve čtyřhře ve třech setech také Petera Polanského a Schnorra.

Kanada byla bez dvou nejlepších singlistů na 11. místě Felixe Augera-Aliassima a 14. nasazeného Denise Shapovalova.

Kazachstán se nyní dostal do čtvrtfinále v šesti z posledních 10 ročníků Davisova poháru.

Kazachstán vyhrál druhý set, druhé skončilo Švédsko a poslední Kanada.

Chorvatsko 2, Maďarsko 1

Nováček Nino Serdarosic zpečetil postup Chorvatska ve čtvrtfinále, když v úvodní dvouhře porazil Fabiana Marozana 6:4, 6:4.

Poté nejvýše postavený deblový tým Mate Pavic a Nikola Mektic urval vítězství nad Maďarskem tím, že porazil Marozana a Petera Nagye 7-6 (6) 6-2 v klíčovém utkání čtyřhry poté, co Zsumbur Beros porazil bývalého šampiona US Open Marina Cilice 4- 6, 7-5, 6-4 až do nerozhodného stavu 1-1.

Chorvatsko vyhrálo skupinu D, Austrálie skončila druhá a Maďarsko skončilo poslední.

Německo 2, Rakousko 1

Kevin Kraweitz a Tim Poetz vyhráli rozhodující čtyřhru 6-3 6-4 nad Oliverem Marachem a Philipem Oswaldem.

Němec Jan-Lennard Struff porazil Denise Novaka 7-5 6-4 poté, co Jurij Rodionov porazil Dominica Kupfera 6-1 7-5 a poskytl Rakousku brzkou výhodu.

Německo vyhrálo skupinu F, Srbsko na druhém místě a Rakousko na posledním místě.