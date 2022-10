Moira Maines poškodí své fanoušky Overwatch 2, kteří se hádají o léčitele

obrázek : Vánice

Monitor 2Vydáno minulý týden, má tři typy hrdinů: tanky, poškození/útočníky a podporu. Hráči, kteří dávají přednost útočení, se samozřejmě zlobí na podpůrné hráče, že je neřeší. Léčitelé jsou zase frustrovaní z tanků a útočníků, kteří prchají zemřít a ignorují jak Monitor 2 Je to hra postavená výhradně na týmové práci. Netřeba dodávat, že řeč byla nepořádek a Moiřina hlavní řada skončila v centru pozornosti ze všech špatných důvodů.

v mnoha ohledech, Monitor 2 Je jen první Všimněte si a sledujte S dalšími mapami a hrdiny. Ale ve hře jsou některé malé změny – například počet hráčů v každém týmu, způsob hodnocení hrdinů a fungování určitých skupin postav – které změnily celkový dojem z pokračování. Tyto malé změny vedly k existující definici, která se zdá být rychlejší a smrtelnější než původní Všimněte si a sledujte. To samozřejmě znovu rozproudilo debatu o terapeutech, špatných členech týmu a o tom, kdy můžete vinit podpůrného hráče.

Přes Reddit a Twitter, Témat můžete najít nespočet A komentáře hráčů, kteří hrají primárně jako support a kteří jsou Frustrující Že spousta jejich spoluhráčů vyběhne a donekonečna umírá v nahnutých bitvách, jen aby pomocí chatu obvinili léčitele. Podle mých zkušeností s Monitor 2-Jako někdo, kdo většinou hraje podporu pro zvýšení XP a rychlé vytváření zápasů – jsem zažil, jak Winstonové a Reaperové přeskakovali mě a dalšího podpůrného hráče, ale skončil jsem tím, že jsem o chvíli později zemřel, čímž jsem celý tým dostal na špatné místo. Je to určitě frustrující a něco, co jsem zažil i v prvním zápase.

na odvrácené straně, Někteří hráči jsou naštvaní S podporou, která se neléčí, se místo toho rozhodne stát, zatímco zranění hráči prosí o uzdravení během klidné chvíle mezi týmovými bitvami. Zkoušel jsem to také a je těžké říct, kolik z toho je od nových hráčů, kteří se snaží zjistit, jak hra funguje, nebo kteří nemají zájem podporovat svůj tým.

Pokračující Diskuse se stává živější Když si hráči přivedou podpůrné hrdiny, kteří dokážou během kola hodně poškodit a získat spoustu zabití, jako je Moira. Zdá se, že někteří hráči používají Moiru méně jako procesor nebo podpůrnou jednotku a více jako útočníka. I když to může být někdy efektivní, zvláště pokud máte zkušeného šéfa Moiry nebo soutěžíte s nestrukturovaným týmem, více Klikněte na další zbývající podporu.

Dokud se z něj nestala Moira Něco jako online memes hráči Jen vtip o Moiras DPS ignorovat jejich tým zabít. Některé z Moiřiných hlavních linií odpověděly ke mě Memy A pokračující debata, která upozorňuje, že ne všichni hráči Moira se zaměřují na poškození nebo zabití. nebo že někteří dobrý v obojím. Ale to nevadí, protože se stalo běžné vidět hráče, jak křičí na Moiras v chatu a žádají je, aby přešli na „skutečnou podporu“ nebo na terapeuta.

Viděl jsem to v posledních dnech minimálně dvakrát. V obou případech způsobila Moiras velmi malé poškození a slušné množství léčení. Ale nezdálo se, že by na tom záleželo někomu, kdo se zlobil na Solider 76 v našem týmu, který požadoval, aby přešli. To vedlo k tomu, že Moira nakonec naštvaného hráče ignorovala a místo toho vyléčila náš tank, což přirozeně vedlo k většímu vzteku a sestupné spirále toxicity, což mi připomnělo proč Soutěž skoro nehraju.

Pravdou je, že na tohle všechno je odpověď Všimněte si a sledujte Diskuse a diskuse jsou velmi jednoduché: přizpůsobte se a pracujte se svým týmem. Skončíš s tím, že Moira pořád zabíjí? Ustupte, zůstaňte blíže své hlavní podpoře a snažte se je udržet naživu. Zaseknutý se stenty, které se nehojí? Přepněte 76 a pokuste se léčit ostatní, když můžete, nebo přepněte na Roadhog a uzdravte se. Lidé se příliš stresují, vůbec neregulují a umírají znovu a znovu? Podívejte se na Twitter. Zápas brzy skončí a vy můžete najít nové hráče.