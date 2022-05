Rusové hrají v play off v National Hockey League, zatímco národ vede válku na Ukrajině

Zástupný symbol při načítání akcí článku

O něco více než míli od Organizace spojených národů, s ruskou válkou na Ukrajině v popředí a uprostřed, dav v Madison Square Garden skandoval jméno brankáře Igora Shesterkina v posledních okamžicích vítězství v Annexu. Podobné scény se odehrály v hlavním městě národa během prvního kola, kdy fanoušci Washington Capitals zpívali dlouholetého kapitána Alexe Ovečkina s skandováním: „Ovi! Ovi!“ Ovečkin byl dlouho spojován s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který invazi nařídil.

Posezónní National Hockey League se nechtěně stala křížencem mezi sportem a politikou, protože Rusové hrají na ledě v Severní Americe na pozadí největšího evropského vojenského konfliktu od druhé světové války. Zatímco jejich krajané ve sportu od fotbalu po tenis měli soutěže zakázány, Rusové hráli NHL a přitom nespouštěl oči z kluziště.

„Všichni dělají, co mohou za velmi obtížných okolností,“ řekl komisař Gary Pittman The Associated Press během nedávného rozhovoru. „Naši hráči hrají za týmy NHL, bez ohledu na to, kde jsou. V tomto konkrétním bodě jsou ruští hráči v nemožné situaci.“

Celkem 56 Rusů bruslilo v NHL během základní části, téměř 5 % z celkového počtu hráčů, s 29 účastníky play off, necelých 8 %. Některé jsou tím nejlepším, co hra může nabídnout, od Shesterkinovy ​​podpory New York Rangers hluboko ve druhém kole po Nikitu Kučerova a Andreje Vasilevského z Tampy Bay, kteří poháněli Lightning do čtvrtého finále Východní konference za pět let ve snaze získat třetí po sobě jdoucí Stanley. Pohárové mistrovství.

NHL vážně neuvažovala o uvalení zákazu jako Wimbledon pro hráče z Ruska a Běloruska, které invazi napomohly. Vydala prohlášení odsuzující válku, ukončila obchodní operace a partnerství v Rusku a zastavila sociální a digitální vysílání v ruském jazyce.

Hráči singles, kteří se tam narodili – ať už v Sovětském svazu nebo v Ruské federaci – se od 24. února, kdy Putinovy ​​síly napadly na Ukrajinu, i nadále chytají ledu. NHL uvedla, že se obává o pohodu hráčů z Ruska a dodala: „Chápeme, že oni a jejich rodiny se ocitají ve velmi obtížné situaci.“ READ Američtí sportovci, kteří musíte sledovat zimní paralympijské hry 2022

„Je to bažina a není z ní snadná cesta ven,“ řekl Stefan Szymanski, profesor sportovního managementu na University of Michigan. „Nejčistší odpovědí by bylo říci: ‚Nezakážeme žádné sportovce‘ nebo ‚Zakážeme pouze všechny sportovce a cokoli mezi tím uvízne v těchto šedých oblastech‘.“

Ruští hráči většinou mlčí o tom, co Putin považoval za „zvláštní vojenskou operaci“, která by mohla vést k trestu odnětí svobody doma za to, co nazývá válkou. Ovečkin, který v roce 2017 bojoval za Putina, prosil o mír, obránce Calgary Nikita Zadorov zveřejnil na Instagramu zprávu „ne válce“ a útočník Caroliny Andrej Svičnikov to popsal jako „obtížnou situaci“.

Agent Dan Milstein, který je občanem Ukrajiny a zastupuje 14 ruských smluvních hráčů v NHL včetně Kučerova a Vasilevského, v březnu agentuře AP řekl, že řeči o válce v jakékoli podobě vyvolávají obavy kvůli rodinným příslušníkům doma. On a několik agentů autorizovaných NHLPA, kteří mají ruské zákazníky, od té doby odmítli komentovat nebo nereagovali na zprávy požadující komentář.

Pozoruhodní ruští hráči se do značné míry snaží zůstat mimo radary, mimo led, zatímco se soustředí na svou práci v nejdůležitějším období roku. O úspěchu na ledě se nemluví, Rusové totiž k neděli nastříleli 41 branek – 8,3 % všech branek vstřelených v kvalifikaci – a 21 ze 71 vítězství brankářů.

„Když hrajete, zapomenete na všechno,“ řekla hvězda Pittsburghu Evgeny Malkin. „Nejlepší čas stát na ledě a dělat to, co jsi dělal celý život.“

Zda by někdy měli být na ledě, zatímco jejich země vede válku v hranicích sousedů, se stalo předmětem některých debat v odlehlých koutech hokejové komunity. Brankář Síně slávy ve výslužbě Dominik Hašek vyzval NHL, aby pozastavila smlouvy všem ruským hráčům, a prohlásil, že veřejná účast ruských sportovců je „obrovskou deklarací ruského státu a jeho činů“. READ Toto datum v historii sportu: 20. února | TRIB HSSN

Szymanski považuje olympijské příměří ze starověkého Řecka za jeden z argumentů pro plošný zákaz ruských sportovců.

„Není přípustné, aby se občané zemí účastnících se války účastnili sportu,“ řekl. „Má to být oslava lidského ducha, ne způsob, jak nepřímo vést válku.“

To samozřejmě zahrnuje sport jako formu propagandy a národního úspěchu, známým příkladem jsou olympijské hry v nacistickém Německu v roce 1936. Jakýkoli zákaz ruských hokejistů by byl pro Kreml ranou, řekl Brendan Dwyer, ředitel výzkumu a distančního vzdělávání ve Virginia Commonwealth Sports Leadership Center.

„Putin staví tyto sportovce na piedestal více než fotbal, více než tenis,“ řekl Dwyer. „Jediná věc, kterou bych stále řekl, je, jak důležitý je sport pro tento systém. Vrací se za tento systém ke komunismu obecně, k Sovětskému svazu a způsobu, jakým používají sport jako způsob, jak ukázat sílu na mezinárodní úrovni a hokej více než kterýkoli jiný.“ sport.“

Hokej už byl z Ruska odsunut.

NHL přestala uvažovat o pořádání jakýchkoli budoucích zápasů tam a Mezinárodní hokejová federace zakázala hráčům ruské a běloruské reprezentace účast ve svých soutěžích. FIFA také zbavila Rusko pořádání mistrovství světa juniorů a mistrovství světa mužů v roce 2023, zatímco Švédsko uvedlo, že kdokoli, kdo hraje v KHL se sídlem v Rusku, nebude způsobilý hrát za jeho národní tým.

NHL však nadále importuje ruské talenty, jako je podpis nejlepšího brankáře Yarsolava Askarova z Nashvillu. Nebo Philadelphia dostala brankáře Ivana Fedotova pod smlouvu několik měsíců poté, co podpořila tým „ROC“ pro stříbrnou medaili na olympijských hrách v Pekingu, kdy Rusko nesmělo startovat pod jejich vlajkou kvůli dopingovým trestům napříč různými sporty.

Pittman řekl, že liga nijak neskrývá ani nepodceňuje hru Rusů, ať už jde o Ovečkina, který se honí za kariérním gólem Wayna Gretzkého, nebo takoví hráči jako Kučerov a Kirill Kaprizov z Minnesoty, kteří ho posílili v play off. READ Aktualizace týkající se koronaviru: 2. srpna 2021: Platí zvýšení kapacity pro kulturu a sport

„Před tím neutíkáme,“ řekl Bateman. „Jejich výkon je oslavován, stejně jako Alexův pochod směrem k nesmrtelnosti. Oslavujeme ho a oslavujeme úspěchy každého hráče, protože hraje v NHL za svůj tým NHL pro fanoušky NHL.“

Szymanski kreslil paralely s Jižní Afrikou během apartheidu, kdy byly národní týmy zakázány, zatímco individuálním sportovcům v tenise a golfu bylo povoleno pokračovat ve sportu. On a Doerr se shodují, že na tento hlavolam neexistují jednoduché odpovědi, zvláště pro ligu, jako je NHL, která v posledních desetiletích vzkvétá díky infuzi ruských talentů.

„Nevím, jestli existuje lepší způsob, jak to obejít,“ řekl Dwyer. „Toto je velmi komplikovaná situace.“

Sledujte hokejového spisovatele AP Stephena Whyna na Twitteru na https://twitter.com/SWhyno