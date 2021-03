Bolívie zatkla bývalého vůdce při represích proti disentu

La Paz, Bolívie (AFP) – Konzervativní prozatímní prezident, který rok vedl Bolívii, byl v sobotu zatčen, protože úředníci obnovené levicové vlády pronásledovali osoby podílející se na svržení socialistického vůdce Eva Moralese v roce 2019, což považují za převrat. Následovala správa.

Janine Anez byla zatčena brzy ráno ve svém rodném městě Trinidad a přepravena letecky do hlavního města La Paz, kde vystoupila před státní zástupkyní.

„To je týrání,“ řekla novinářům po vystoupení. “Nebyl žádný převrat, ale ústavní nástupnictví”, když převzala moc.

Z policejní cely v La Paz vyzvala Anez Organizaci amerických států a Evropskou unii k vyslání misí do Bolívie, aby vyhodnotila to, co označila za „nezákonné zadržení“.

Zatčení a zatykače na několik dalších bývalých úředníků prohloubilo politické napětí v jihoamerické zemi, která již byla rozervána řadou vnímaných chyb, které obě strany utrpěly. Patří mezi ně stížnosti, že Morales se stal autoritářským s téměř 13 lety ve funkci, že nelegálně kandidoval na znovuzvolení počtvrté a poté údajně zfalšoval výsledek, a že pravicové síly vedly násilné protesty, které vedly bezpečnostní síly k tlačit ho, aby rezignoval a poté. Potlačení jeho následovníků, kteří sami protestovali proti údajnému puči.

Desítky lidí byly zabity při sérii demonstrací proti a poté proti Moralesovi.

„To není spravedlnost,“ řekl bývalý prezident Carlos Mesa, který se v několika volbách umístil na druhém místě za Moralesem. „Snaží se dekapitovat opozici vytvořením falešného příběhu o převratu, který má odvrátit pozornost od podvodu.“

Mezitím Morales poslal tweet, ve kterém řekl: „Autoři a komplici diktatury musí být vyšetřeni a zveřejněni.“

Na více než tucet dalších bývalých úředníků byly vydány další zatykače. Patří mezi ně několik bývalých ministrů kabinetu, stejně jako bývalý vojenský velitel William Kaliman a šéf policie, kteří vyzvali Moralese, aby odstoupil v listopadu 2019 poté, co země protestovaly proti prvnímu domorodému prezidentovi země.

Poté, co Morales rezignoval – nebo tlačil – a cestoval do zahraničí, rezignovalo také mnoho z jeho hlavních podporovatelů. Nez, zákonodárce, který několikrát šplhal po prezidentském nástupnickém žebříčku, byl přijat k prozatímnímu prezidentství.

Kdysi tam byla politika Bolívie najednou nasměrována na pravici a její administrativa se pokusila stíhat Moralese a skupinu jeho stoupenců pro obvinění z terorismu a pobuřování, vycházející z volebních podvodů a potlačování protestů.

Moralesovo směřování k socialismu však zůstalo populární. V loňských volbách zvítězila s 55% hlasů pod vedením Moralesova zvoleného kandidáta Louise Arse, který převzal prezidentský úřad v listopadu. Onez se po přistání k urnám stáhl.

V pátek byli zatčeni také dva ministři Anezovy vlády, mezi nimi bývalý ministr spravedlnosti Alvaro Coimbra, který pomáhal vést proces s Moralesovými pomocníky. Obviněn byl také bývalý ministr obrany a další.

Nový ministr spravedlnosti Evan Lima uvedl, že Ones (53) čelí obvinění v souvislosti s jejím chováním jako člena opozičního Senátu, nikoli jako bývalého prezidenta.

Ministr vnitra Eduardo del Castillo popřel, že by šlo o akt pronásledování, a uvedl, že případ vycházel z trestního oznámení týkajícího se spiknutí a podněcování k pobuřování, které bylo na ni podáno v listopadu, v měsíci, kdy odešla z funkce.

Ředitel organizace Human Rights Watch v Severní a Jižní Americe Jose Miguel Vivanco z Washingtonu uvedl, že zatykače na Nines a její ministry „neobsahují žádné důkazy o tom, že by se dopustili trestného činu terorismu“.