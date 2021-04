Malta bude platit cestujícím za pobyt v hotelu kompenzovat ztráty způsobené koronaviry

Tento Středomořský ostrov Platí to cestujícím na dovolené.

Malta, středomořský ostrov jižně od Sicílie, zaplatí cestujícím, kteří si rezervují pětihvězdičkový hotel, více než 100 $ za rezervaci – pobídka ke stylové dovolené a přispění k ekonomice pohostinství po uzavření COVID-19. Podle Úřadu pro cestovní ruch.

Podle Maltského úřadu pro cestovní ruch budou moci hosté, kteří si rezervují pobyty v hotelech nižší třídy, dostat zaplaceno. Rezervace čtyřhvězdičkového hotelu vás dostane kolem 90 $; Bude vyplacena tříhvězdičková hotelová rezervace Téměř 60 dolarů. Pětihvězdičkové ubytování však zaplatí nejvíce peněz, zatímco hosté vracejí téměř 119 $.

A pokud to nebylo dostatečné finanční pobídky k zvážení cesty, hotely v každé kategorii říkají, že zdvojnásobí částku, což znamená, že pokud si host zarezervuje pokoj v pětihvězdičkovém hotelu, brzy se vrátí. 238 $ za pobyt na tři noci, Podle agentury Reuters.

Sicílie prodává domy za 1 $ a platí za renovace

Řada evropských turistických destinací nabídla během pandemie propagační akce, které mají nalákat hosty a podpořit místní ekonomiky po uzamčení souvisejícím s COVID-19. The italština Vesnice Santo Stefano di Sisanio v říjnu Nabídla zaplatit až 52 022 $ Přilákat mladší obyvatele do oblasti Abruzzo na jihu Itálie Poskytlo jim to přístup k měsíčnímu grantu na tři roky a zaplatilo přibližně 23 710 $ za zahájení podnikání ve vesnici.

Kliknutím sem se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje o životním stylu

A v lednu Historická vesnice Tronia na Sicílii pobídla kupce, aby dostali zaplaceno za to, že tam budou žít, dražením domů za 1 $ online, Web městského cestovního ruchu.

Přestože turistické destinace vedené turisty propagují cestování, protože vakcíny jsou široce distribuovány, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je nadále vyzývají, aby necestovaly na Maltu, s tím, že mají „Velmi vysoká úroveň COVID-19“ na jejich webových stránkách.