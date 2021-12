Diablo 2: Resurrected Patch 2.4 znovu vybalancuje sezóny v lednu

Diablo 2 Rebalancování je provedeno poprvé za deset let, díky Diablo 2 vzkříšeno a patch 2.4, který bude ve veřejném testovacím světě hry spuštěn krátce po novém roce.

Při vysvětlování opravy vývojáři Blizzardu poznamenali, že původní Diablo 2 V roce 2010 získala aktualizaci 1.13c a bylo to oficiálně naposledy, kdy byly do hry přidány změny vyvážení. Z hlediska hratelnosti tedy Diablo 2 vzkříšenoJeho třídy začaly tam, kde před 11 lety skončily, když byl koncem září spuštěn remaster.

„Vzhledem k tomu, že je hra znovu představena modernímu publiku, cítíme, že nyní nastal čas se vyvíjet Diablo 2 „Zavede vylepšení vyvážení, některé vzrušující změny prvků a další,“ uvedli vývojáři v tiskové zprávě.

Vánice Má více o tom, co to znamená Co se kategorií týče, ale obecně vývojáři podotýkají, že některé herní styly se v nich stávají použitelnějšími Diablo 2: Vzkříšení (Nebo se naopak stávají obtížnějšími, než zamýšleli.) Blizzard se tedy bude snažit vylepšit určité dovednosti, aby povzbudil hráče k využití různých oblastí v rámci jejich franšízových stromů. Vývojáři ve středu poskytli podrobnější vysvětlení, ale obecně se rozumí, že chtějí posílit a motivovat více, než jsou.

Tyto změny se projeví před začátkem hry na žebříčku. To bude zahrnovat čtyři různé režimy žebříčku, Standardní a Hardcore, s obsahem rozšíření Lord of Destruction a bez něj. Hodnocená hra v žebříčku umožní hráčům odemknout zcela nová spuštěná slova, která se v původní verzi neobjevila Diablo 2. Navíc tato slova nebudou dostupná v jiných než žebříkových hrách, jako jejich předchůdci v původní hře.

Vedoucí designu Robert Gallerani a hlavní producent Matthew Cederquist budou o těchto a dalších změnách diskutovat během aktualizace pro vývojáře, která se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince v 11:00 PT/14:00 ET. disciplína Prostřednictvím kanálu Twitch od Gallerani.