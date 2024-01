První republika (televizní seriál 2014-2018)

Pořad se v původním názvu jmenuje „První republika“. Tím myslím české (a slovenské) území mezi dvěma světovými válkami…což je přesnější než běžně používaný anglický název 'History of Czechoslovakia', kde vlastně historie moc není…

Doba je jen romantická scéna ve stylu Romea a Julie… O zemi se toho moc nedozvíte, ani o době… Ve skutečnosti to nepůsobí příliš realisticky… Je to jako kdybyste postavte lidi od nynějška do 100 let staré módy Generále (což je ale velmi dobrá věc)… Budete sledovat „normální“ televizní seriál plný naprosto nelogických scén a zápletek.. Hlavní hrdina skáče z postel do postele, naprosto ignorujíc fakt, že krátce po svatbě s mužem, kterého nemilovala, porodila dvě děti ….A najednou jednoho dne svého exmanžela nenávidí a druhý den s ním spí v postel v bytě jejího bratra, aniž by zamykala dveře. Závěs, aby to viděli kolemjdoucí na ulici… I dnes by byli opatrnější a před 100 lety by to bylo kulturně méně přijatelné, jak ukazuje pořad…

Zdá se, že epizody byly vyvinuty na základě divácké recenze předchozích dílů… Přesto je to pěkná podívaná i přes nesrovnalosti a přílišné zaměření na tajnou romantiku… Ale z historie se nedozvíte skoro nic… Možná jde o reformu Finance a vznik Velké Prahy 😀

Aktualizace: Po zhlédnutí druhé sezóny uvažuji o změně hodnocení… 7 hvězdiček, ale první sezóna je příliš… kvůli hlouposti zápletky si druhá sezóna nezaslouží více než 4 hvězdičky. ..

Aktualizace 2: Pokud by 2. řada měla 4 hvězdičky, 3. řada by možná nezískala 2 hvězdičky… Pořad se vyvinul v podivný televizní seriál… Nedává to smysl.. I v jedné epizodě je jedna postava nejvíc Nejprve byl nenáviděn, ale po… Dvě scény se starší hrdina během jedné epizody několikrát vrací… Chápu, že scénáristé chtěli udržet publikum veselé, ale mělo to přesně opačný efekt. Navíc nové postavy jsou opravdu nezajímavé, některé až otravné.. Vlastně jsem se jen díval na televizi, ale už tomu nevěnuji plnou pozornost… Další sezóna by mohla být zajímavá… s nástupem nacismu. Není jisté, jestli bude čtvrtá sezóna, ale neměl bych zájem ji vidět..