V České republice se otevírá nejdelší visutý most pro pěší na světě

(CNN) – Chůze z jedné hory na druhou, zavěšená vysoko nad zemí s širokým zejícím údolím pod ní, není nic pro slabé povahy.

Ale hledači vzrušení – a nadšenci do infrastruktury – se budou hrnout Dolní Morava, rekreační středisko Na severovýchodě České republiky vylézt na nejdelší visutý most pro pěší v Novém světě.

Ve výstavbě v posledních dvou letech je 721 metrů (2 365 stop) dlouhá, příhodně pojmenovaná Sky Bridge 721, Oficiálně byl otevřen 13. května. Stezka slibuje úžasné výhledy na zatažené Jeseníky a celkový zážitek, i když trochu odstrašující.

Nový světový rekord

Sky Bridge 721, nejdelší visutý most pro pěší na světě, byl oficiálně otevřen pro milovníky vzrušení. Lucas Capon/Agentura Anadolu/Getty Images

Rakouská blogerka Victoria Fellner navštívila Sky Bridge 721 začátkem tohoto týdne v rámci předváděcí akce, kde sdílela své fotografie Instagramový účet.

řekl Fellner CNN Travel Z toho, že udělala první krok na mostě, se jí udělalo „nevolno“.

Ale tento počáteční strach opadl, když obdivovala okolní krajinu.

„Bál jsem se, že visutý most bude hodně vibrovat, ale nebylo to tak hrozné,“ řekl Fellner. „Výhled je to opravdu impozantní a přes mříž je vidět i les dole! Naštěstí se nebojím výšek.“

Sky Bridge 721, zavěšený na kabelech, je zavěšen 95 metrů nad dnem údolí a sahá mezi 1 110 a 1 116 metry nad mořem. Most je dostupný lanovkou a chůze přes něj je jednosměrná. Na druhé straně stezky mohou návštěvníci projít zpevněnou lesní cestou lemovanou cedulemi vysvětlujícími českou historii. K dispozici je také odpovídající telefonní hra pro virtuální realitu.

The Walk je prohlašován za nejdelší visutý most v Novém světě. Lucas Capon/Agentura Anadolu/Getty Images

Sky Bridge o šířce 1,2 metru je přístupný dětem všech věkových kategorií a výšek, ale není vhodný pro osoby na invalidním vozíku nebo invalidním vozíku.

Jízdenky Sky Bridge 721 si cestující musí předem rezervovat na Dolní Moravě webová stránka přičemž sazby pro dospělé začínají na 350 Kč (asi 14,60 $).

Dolní Morava, na hranicích Česka s Polskem, je rekreačním místem a také domovem sjezdovek. Alpská horská dráha Tvrdí se, že je to druhá nejvyšší restaurace v Evropě, je to restaurace na vrcholu hory a atrakce zvaná Skywalk Zakřivená stavba s dřevěným chodníkem a skluzavkou, která se nachází v nadmořské výšce 1116 metrů nad mořem.

Sky Bridge 721 se nachází přibližně 2,5 hodiny jízdy od hlavního města České republiky Prahy.

