Tenisová hvězda Alcott končí svou kariéru v Austrálii – WHIO TV 7 a WHIO Radio

MELBOURNE, Austrálie – (AFP) – Australian Open minulý čtvrtek (všechny časy místního času):

19:15

Rozlučkový večírek tenisové legendy Dylana Alcotta pokazila prohra ve finále na čtyřech vozících s Nizozemcem Samem Schroederem.

Po 48hodinovém škytavce prohrál Australan z roku 2022 Schroedera 7-5 6-0 ve čtvrtečním finále v Rod Laver Areně.

Jednatřicetiletý hráč před zápasem přiznal, že byl „usmažený“ poté, co v úterý večer po semifinálovém vítězství spěchal do hlavního města Canberry, užíval si Den Austrálie, který se mu naskytl, a připravoval se na to, co řekl, že bylo jeho poslední. tanec.

Alcott končí s 15 grandslamovými tituly. Golden absolvoval loni nevídaný slam, vyhrál všechny čtyři disciplíny ve čtyřkolce na vozíku a také paralympijský závod v Tokiu.

16:30

Celoaustralské dvojfinále mužů bude v sobotu v Melbourne Parku.

Nick Kyrgios a Thanasy Kokinakis, přezdívaný tým „Special K“, porazili třetího nasazeného Marcela Granollerse ze Španělska a Horacia Zeballose z Argentiny 7:6 (4), 6:4.

Stalo se tak, než byla aréna Roda Lavera téměř plná, jak přiznalo mnoho fanoušků, aniž by potřebovali vstupenky a používali propustky do areálu Melbourne Park.

Na téměř prázdném stadionu poblíž Margaret Court Areny porazili Australané Matthew Ebden a Max Purcell druhého amerického Rajiva Rama a Brita Joea Salisburyho 6-3, 7-6 (9) a zachránili čtyři setboly. Ve druhé skupině.

15:15

Finalisté smíšené čtyřhry se odehrávají v Melbourne Parku, kde Australan Jamie Forless a Jason Kubler budou hrát divokou kartu v pátečním finále po pozdním konci v semifinále.

V utkání, které skončilo ve čtvrtek těsně po druhé hodině ranní kvůli čtvrtfinále mužského maratonu mezi Daniilem Medveděvem a Felixem Augerem-Aliassimem, které Medveděv vyhrál v pěti setech, pokračovali Forlis a Kobler v nečekané jízdě.

Po zachránění mečbolu porazilo duo Lucy Hradica a Gonzalo Escobar 2-6, 7-6 (2), 10-6 a postoupilo do mistrovského zápasu.

„Vstal jsem, přísahám, až po prvním setu,“ řekl Kobler.

Utká se s Australany Kristinou Mladenovicovou a Ivanem Dodigem, kteří v dalším semifinálovém zápase porazili Zhang Shuai a Johna Pearce.

14:20

Nejlepší Češky Barbora Krežiková a Kateřina Sinyaková se kvalifikovaly do finále ženské čtyřhry v Melbourne Parku vítězstvím 6:2 6:3 nad třetí nasazenou Ruskou Veronikou Kudermitovou a Belgičankou Elise Bertensovou.

Kerjčíková a Siniaková se v nedělním finále utkají s Beatrice Haddad Mayaovou a Annou Danielinovou. Haddad Maya a Danielana předtím porazili japonský nasazený pár č. 2 Shoko Aoyama a Ina Shibahara 6-4, 5-7, 6-4.

14 hodin

Beatrice Haddad Maya a Anna Danlinna se kvalifikovaly do finále ženské čtyřhry vítězstvím 6-4, 5-7, 6-4 nad druhým nasazeným japonským párem Shuko Aoyama a Ina Shibahara v Rod Laver Areně.

Brazilka Haddad Maya a Danielina z Kazachstánu se utkají s vítězkou posledního semifinále mezi Češkou Barborou Krejkovou a Kateřinou Sinyakovou, třetí nasazenou Ruskou Veronikou Kodermetovou a Belgičankou Elise Bertensovou.

Další na Rod Laverovi je semifinále mužské čtyřhry s australským týmem „Special K“ Nick Kyrgios a Thanasy Kokinakis, kde hrají třetí nasazený Marcel Granollers ze Španělska a Horacio Zeballos z Argentiny.

Semifinále dvouhry žen rozhodl noční program v Rod Laver Areně. Nejlepší domácí naděje Ash Party hraje s Američankou Madison Keys, po níž následuje zápas Asia Sweet proti další Američance Danielle Collins.

