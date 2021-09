Dvojnásobný grandslamový vítěz Karbi Muguruza není spokojený se svou soupeřkou Barborou Krezakovovou poté, co český tým vyhrál čtvrté kolo na US Open.









Corbin Muguruza a Barbora Krezhikova





Světová devítka vyhrála 6-3 7-6, ale Muguruza byla rozzlobená chováním šampiona French Open.

Krejakovi si udělal zdravotní přestávku, když byl ve druhém setu 6–5 dole, aby se léčil s problémem v bránici. V návaznosti na to pětadvacetiletý mladík získal sedm bodů v řadě, poté vyhrál druhý set a zápas.

Po zápase si tato dvojice vyměnila chladné podání ruky na síti a Španělku Krezakovou označila za „velmi neprofesionální“.

Bývalá světová jednička se na tento incident později zeptala, ale přiznal, že v této záležitosti nechce žít.









„Poslyš, nechci o tom mluvit,“ řekl. “Nechám vás rozhodnout, co si o tom myslíte.”

„Myslím, že mezi hráči víte trochu o tom, jak se v určitých okamžicích chovat.“

V reakci na to Krejkovy trval na tom, že potřebuje pomoc, a nyní byl v nějaké komfortní zóně.

„Nakonec mě tolik bolelo, teď se cítím tak špatně. Nevím, co se stalo, ale nemohl jsem dýchat. Začal jsem omdlívat a celý svět se chvěl.

„Nikdy se mi to nestalo. Nakonec jsem to všechno vzdal. Je to tak těžké, protože jsem poprvé hrál noční sezení a do té doby jsem se bavil.“









Není to poprvé, co byla v tomto zápase zvažována špatná hra. Minulý týden Andy Murray obvinil třetího potomka Stephana Chitsibase z úmyslného plýtvání časem během přestávky v koupelně.

Britt prohraje zápas v pěti setech a poté vydá sarkastický tweet: “Je to pravda dne. Stephenos Cedipas bude trvat dvakrát déle, než se dostane na záchod, než Jeff Posos potřebuje k letu ve vesmíru. Zajímavé.”

Stejně jako Tsitsipas ani Krezakov technicky neporušil žádná z pravidel a pravděpodobně mezi ní a Mukurusou nenastane žádný incident. Češi se prozatím soustředí na Arnu Sabalenku ve zítřejším čtvrtfinále, přičemž jedno z posledních čtyř je v nebezpečí.