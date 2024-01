Nejnovější únik Galaxy S24 ukazuje vzrušující funkci AI pro úpravu fotografií v akci

Lidé, kteří se vyhýbali všem únikům Galaxy S24, aby se vyhnuli spoilerům, se musí držet svého přesvědčení před několika dny, protože do dalšího představení Unpacked společnosti Samsung zbývá méně než pět dní. Na druhou stranu, pro ty, kteří chtějí co nejvíce informací co nejrychleji, se věci vyvíjejí přesně tak, jak byste očekávali, přičemž téměř každý den se potvrzují další a další podrobnosti o připravovaném vlajkovém telefonu.

Dnes tomu není jinak. V poslední době se na internet dostaly obrázky spousty oficiálních marketingových materiálů Samsungu a nyní jich máme více, díky adresy pro Android. Tento únik je zajímavý pro ty, kteří se těší na všechny funkce umělé inteligence, které řada Galaxy S24 nabídne, a odhaluje vzrušující způsob využití umělé inteligence při úpravách fotografií.

Již dříve jsme slyšeli, že Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra budou mít funkce, jako je odstraňování a přesouvání objektů na stávajících fotografiích, a příklad toho lze vidět na jednom z uniklých obrázků: Na fotografii jezdce BMX, který kráčí ve svahu a ve vzduchu se používá umělá inteligence k pohybu jezdce nahoru Ve vzduchu, než tomu bylo při pořízení fotografie.

Nebudete moct věci jen tak přesouvat. Budete jej také moci zmenšit a otočit, jak předvedl Samsung Oficiální propagační video k události Unpacked. Jak dokonalý upravený obrázek bude, se však teprve uvidí, protože generování umělých dat pro vyplnění prostoru, kde byly původně umístěny přenášené objekty, může být obtížné. V propagačních materiálech to všechno zní perfektně, ale skutečné výsledky mohou být trefné nebo minout, pokud jde o AI manipulaci s fotografiemi (nebo videi).

Mezi další podrobnosti odhalené v tomto úniku patří počet megapixelů fotoaparátu a možnosti zoomu. Jak již víme, Galaxy S24 Ultra bude mít 200MP hlavní fotoaparát, který bude schopen pořizovat bezztrátové fotografie s 2x zoomem, o 3x a 5x optický zoom se postarají 10MP a 50MP teleobjektivy a ultraširokoúhlé snímky a selfie být zachycen. O to se starají 12MP fotoaparáty, jako je Galaxy S23 Ultra.

Fotoaparáty na Galaxy S24 a S24+ také zůstanou stejné jako na řadě S23: 50megapixelový hlavní (s 2x optickým zoomem), 10megapixelový 3x optický teleobjektiv, 12megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát a přední fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů. Není potvrzeno, zda Samsung používá novější senzory pro některý z fotoaparátů v řadě Galaxy S24, ale měli bychom to zjistit, jakmile budou telefony odhaleny 17.