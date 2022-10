Exkluzivní tryskáč amerického námořnictva přeletěl Baltské moře několik hodin poté, co explodoval Nord Stream

Sledovací údaje ukazují, že letadlo letí poblíž místa Nord Stream dvě hodiny po prvním poškození

Americké námořnictvo potvrdilo, že šlo o americký letoun

Říká, že cesta byla rutinní

OSLO/PAŘÍŽ/WASHINGTON (Reuters) – Průzkumné letadlo amerického námořnictva proletělo blízko místa prasklého plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři několik hodin poté, co se objevily první škody, podle sledovače, který viděla agentura Reuters, uvedl let z Washingtonu. Byla to rutina.

Ruské plynovody Nord Stream 1 a 2 explodovaly 26. září a uvolnil plyn do Baltského moře u pobřeží Dánska a Švédska. Seismologové zaznamenali v oblasti výbuchy a policie v několika zemích zahájila vyšetřování.

Letové údaje ukázaly, že námořní průzkumný a hlídkový letoun P-8A Poseidon letěl nad Severním mořem v 00:03 GMT, když švédští seismologové zaznamenali to, co později popsali jako podmořskou explozi jihovýchodně od ostrova Bornholm v Baltském moři.

Data ukázala, že letadlo, které startovalo z Islandu, vytvořilo vzor pravidelných okruhů ve tvaru závodní dráhy nad Polskem, než vzlétlo směrem k oblasti Baltic Pipeline.

Nebylo okamžitě možné identifikovat letadlo kvůli typu otočného identifikačního kódu, který tato letadla někdy používají, ale americké námořnictvo potvrdilo, že se jedná o americké letadlo, když poskytlo údaje agentuře Reuters.

„P-8A Poseidon amerického námořnictva zobrazený ve sledovacích datech provedl rutinní průzkumný námořní let do Baltského moře, který nesouvisí s úniky z potrubí Nord Stream,“ řekl mluvčí amerického námořnictva.

Mluvčí amerických námořních sil pro Evropu a Afriku kapitán Tamara Lawrence na otázku, zda by některé ze shromážděných informací mohly pomoci vyšetřovatelům při vyšetřování prasknutí potrubí, odpověděla: „V tuto chvíli nemáme žádné další informace, které bychom mohli nabídnout.“

Není jasné, jakou roli, pokud vůbec nějakou, bude hrát americká armáda při pomoci evropskému vyšetřování prasknutí ropovodu, ačkoli prezident Joe Biden hovořil o případném vyslání potápěčů.

‚šachová hra‘

Podle údajů letadlo letělo několik minut po 01:00 GMT jižně od Bornholmu směrem na severozápad Polska, kde letělo hodinu nad zemí, než kolem 0244 GMT přeletělo do oblasti, kde byl hlášen únik plynu.

Analytici říkají, že se přiblížil k hlášenému místu úniku asi na 24 km, letěl jednou a letěl směrem k ruské exklávě v Kaliningradu, častému ohnisku pozorování.

Polské, švédské, dánské a německé ministerstvo obrany se nemohlo vyjádřit.

Mezi 0339 GMT a 0620 GMT chybí údaje o letu, ale na zpáteční cestě kolem 07:00 GMT letadlo letělo asi 4 kilometry severně od hlášeného místa úniku.

Reuters použil částečnou letovou mapu z amerického sledovacího webu Radarbox doplněnou o data poskytnutá švédské agentuře Reuters Flightradar24 k rekonstrukci trasy P-8.

Data Flightradar24 ukázala, že letadlo startovalo a přistávalo na poloostrově Reykjanes na jihozápadě Islandu, kde se nachází letecká základna Keflavik spolu s hangárem P-8.

Údaje se objevily, protože Baltské moře zůstává frontou pro napětí ve stylu studené války v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, podle analytiků, kteří varovali, že není možné určit důvody konkrétních vojenských letů.

„Pobaltský region je velmi aktivní v konfrontaci s mnoha vyšetřováními a nekonečnými šachy,“ řekl britský obranný analytik Francis Tosa.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek uvedl, že výbuch potrubí byl „s největší pravděpodobností“ dílem ruských speciálních služeb s odkazem na informace od západních spojenců.

Západní představitelé a vlády se zatím vyhýbají ukazování prstem přímo na Moskvu, zatímco Rusko jakékoli obvinění z odpovědnosti odmítá jako „hloupé“ a místo toho obviňuje Spojené státy a jejich spojence.

