Matkou modelky Elona Muska je Nejnovější z New York Times Ve svém výbušném příběhu, že nejbohatší muž světa „byl vytržen z hrůz apartheidu“, když byl ještě malý chlapec v Jižní Africe.

May Musk (74) ve čtvrtek Odpověděli přímo na Tweet Push „hit kus“ široce zesměšňován Propagováno také tím, že říká Zakladatel Tesly vyrostl „obklopen protičernošskou propagandou“.

„Pokud se v Jižní Africe otevřeně postavíte proti apartheidu, půjdete do vězení,“ upozornila May Musk na Šedou dámu a přirovnala to k tomu, co se dnes děje v Rusku, „Pokud budete otevřeně proti válce, půjdete do vězení.“

„Nikdy, budeš vinit děti za rozhodnutí, která učiní vlády?“ zeptala se matka, která se ke svému synovi připojila, aby byl jeho synem Host na Met Gala.

Byla nejnovější kritikou článku reportéra Times Johna Elgona a Linsey Shuttleové s názvem „Elon Musk opustil Jižní Afriku prošpikovanou dezinformacemi a bílými privilegii“.

Citoval odborníky, kteří uvedli, že taková výchova mohla ovlivnit jeho názory na rasismus a mohla by poskytnout pohled na to, jak by vedl Twitter, kdyby se ujal úřadu.

Článek New York Times popisuje Muska jako malého „obklopeného protičernošskou propagandou“. C Flanigan / Getty Images

„Toto je druh trestu, který mediální společnosti udělují každému, koho považují za svého nepřítele, a zejména těm, kdo se staví proti režimu cenzury, na kterém jsou závislé,“ napsal na Twitteru novinář, držitel Pulitzerovy ceny.

Napsal: „Je jasné, že zpravodajství o Misku Salihovi: Nezbytné.“ „To neinformuje. Je to podvod a trest.“