GTA 6 Vice City je již nastaveno fanoušky

Grand Theft Auto: Vice City Ultimate Edition obrázek : Rockstar Games / Kotaku / Bardocz Peter (Shutterstock)

Dříve tento týden, vývojové záběry brzy následujícího dne velká automobilová krádež Hra, to má být Grand Theft Auto VI, Uniklo to online. To vše už asi víte. Od té doby je stále obtížnější najít záběry a místa, která unikla – včetně Kotaku—Nelze zobrazit snímky obrazovky nebo snímky obrazovky úniků. To však nezabránilo vyhrazené skupině GT Publikum se shromažďuje na různých místech ve snaze nakreslit co nejvíce z Vice City a jeho okolí pomocí matematiky, MS Paint, Google Earth a týmové práce.

Ještě v listopadu 2011 Rockstar Games zveřejnili první trailer Pro ty, kteří ještě nebyli propuštěni GTA V. Kolem hry vypukl humbuk a další denUživatelé na fórech GTA začali prohledávat tento trailer ve snaze zmapovat virtuální svět hry. Během následujících dvou let – jak Rockstar zveřejnil další snímky obrazovky, upoutávky, náhledy a další – fanoušci nadále trávili hodiny a hodiny každý den hledáním a shromažďováním dat. A jak se ukazuje, Konečná mapa, kterou všichni vytvořili Před oficiálním vydáním hry je téměř zcela identická se skutečným herním světem GTA V. skvělé věci! A nyní, o deset let později, se fanoušci scházejí, aby znovu zmapovali další mapu velká automobilová krádež světě před jeho oficiálním vydáním. Věci jsou však tentokrát jiné.

Dříve fanoušci používali oficiální upoutávky a snímky obrazovky, aby jim pomohli poskládat části Los Santos dohromady. Tentokrát všichni fanoušci obsahu trénují na nové mapě na Vice City, která pochází z úniku, kterému se Rockstar a Take-Two Interactive snaží zabránit pomocí právních kroků a zastavení šíření podle DMCA. To vše zkomplikovalo a vytvořilo nový problém pro zapálené kartografy: Jak byste spolupracovali a mapovali virtuální svět, kdyby nikdo nemohl sdílet obrázky tohoto virtuálního světa online? GT Fanoušci jsou však mazaná a oddaná skupina a přišli s některými řešeními.

První a nejzákladnější metodou je vyhnout se úplnému začlenění netěsností do jejich práce. zatímco to, Na Fórech GTAUživatelé používají obrázky Google Earth jako náhradu za snímky obrazovky. A aby pomohl poskytnout kontext pro některé z těchto obrázků, několik uživatelů začalo otevírat Microsoft Paint těžba rudy ale Použitelná rekreace Z momentů viděných v únik GTA VI výstřely. Zatím to vypadá, že to povolují admini na fórech GTA, kde nějaká ta spolupráce probíhá. (Dříve bylo vlákno pokoušející se zmapovat Vice City vypnuto poté, co obsahovalo obrázky z uniklé hry.)

Toto omezení však frustrovalo některé oddané návrháře map, kteří chtějí být ve svém úsilí co nejpřesnější a nejpřesnější. Ostatním vadí, že musí tančit kolem omezení obsahu. Mnozí skočili na soukromé servery Discordu, kde mohou volně sdílet snímky obrazovky a uniklé snímky obrazovky. To nepřicházelo v úvahu ani v roce 2011 GTA V Protože neshody nebyly nic.

في أحد أشهر خوادم Discord لرسم الخرائط ، يحرز الأشخاص بالفعل تقدمًا كبيرًا. تحتوي اللقطات المسربة على أجزاء عديدة من البيانات المفيدة ، مثل الإحداثيات داخل اللعبة ، والتي ساعدت مصممي الخرائط كثيرًا في اكتشاف Kde jsou různá umístění ve vztahu k sobě navzájem.

Poslední verze jedné komunitní mapy k 21. 9. 2022. obrázek : GTA Church / Rockstar / Kotaku

Do úniku zbývá už jen pár dní a vypadá to, že již máme poměrně solidní, i když poněkud prázdnou verzi toho, jak by Vice City mohlo ve finální hře vypadat. Tuto nejnovější mapu vytvořil uživatel Church of GTA s pomocí více než 100 dalších uživatelů. Použití GTA V A vlastní metriky motoru Rockstar, které vám pomohou určit měřítko ve srovnání s Los Santos. Zatím to vypadá, že by se z toho mohla stát velmi rozsáhlá mapa.

Každý na serveru Discord a na fórech GTA poskytuje různé zpětné vazby a informace. Někteří hledají orientační body v uniklém obsahu a poté se snaží svůj web triangulovat Na základě jiných částí uniklých záběrů a matematiky. Mezitím někteří uživatelé pročesávají každý snímek uniklých záběrů a trhají minimapu ve hře, aby pomohli vytvořit části mapy, které lze poté propojit. a další GT Fanoušci využívají své skutečné znalosti Floridy a Miami, aby pomohli zaplnit mezery a poskytli informace o dálnicích a starých budovách nebo zchátralých silnicích.

GTA. Kostel V žertu mi řekl, že jsou nadšeni, že budu sdílet nejnovější verzi jejich mapy, protože by to mohlo pomoci, aby všechny hodiny, které na ní stráví, „stály za to“. Vtipy stranou, celá tato detektivní práce není snadný úkol. Ve skutečnosti to vyžaduje tolik času a úsilí, že někteří lidé ve skutečnosti tvrdí, že strávili hodiny a hodiny sledováním jediného kousku graffiti nebo jediného učitele. Pro mnoho z těchto lidí je ale fascinující vidět, co může skončit ve virtuálním světě, ve kterém tráví roky najednou. GTA VI Konečně.

Samozřejmě zde zmíním, že veškerý tento uniklý obsah pochází ze stále se vyvíjející verze GTA VI Všechny tedy podléhají změnám. Ve skutečnosti se to stalo během posledního pokusu o zmapování Los Santos. Někdy si uživatelé všimnou mírných úprav světa během vývoje, což je nutí změnit své vlastní mapy v době před vydáním hry v roce 2012. Totéž se pravděpodobně stane i zde.

Ale zatím nám tito hráči dávají první skutečný pohled na to, čím by Vice City a jeho okolí mohlo skončit. A vzhledem k tomu, jak blízko byli minule, jsem nadšený, když uvidím, co nakonec dali dohromady mezi dneškem a GTA VIuvolnění.