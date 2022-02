Alexander Skarsgård mluví s Kirsten Dunst o slasti a bolesti

DUNST: Co tě dělá šťastným? české pivo?

SKARSGÅRD: Ještě jednou české pivo.

DUNST: [To her son] Chcete se zeptat Alexe, jaké je jeho oblíbené cukroví? Zeptám se ho. Jaký je váš oblíbený dezert?

SKARSGÅRD: To je skvělá otázka. Miluji lékořicovou sůl.

DUNST: Většina lidí, kteří to čtou, si pravděpodobně myslí, že je to příliš nechutné, ale mně se to také líbí.

SKARSGÅRD: Je to získaný, vyvíjející se vkus pro lidi, jako jsme my, Kirst.

DUNST: Kdo tě děsí, Alexi?

SKARSGÅRD: Někdy mám tendenci se vyděsit.

DUNST: Co mě někdy děsí, je rozlehlost vesmíru. Prostě se vznášíme ve vesmíru, zemřeme a narodíme se. Kdybych se do toho zapletl, začalo by mě to trochu děsit.

SKARSGÅRD: Bojím se vlastního ega.

DUNST: [Laughs] Co vám dělá pohodlí?

SKARSGÅRD: Výjezd na souostroví mimo Stockholm. Moje máma žije na ostrově v Baltském moři. V zimě jsme se tam sprchovali.

DUNST: Skočíš do mrazivé vody? Chápu ten koncept, ale také se mi líbí, ne, děkuji. Nech mě být v teplé vířivce a sledovat, jak všichni pijete vernet.

SKARSGÅRD: Skočíte do vody a je mrazivá zima, ale pak se dostanete dovnitř a posadíte se ke krbu. Já v podstatě na 1,58 sekundy.

DUNST: Skočil jsem do zamrzlého jezera, hned jsem skočil. Probudí vás to způsobem, který nic jiného nedělá. Nikdo nemůže předvídat budoucnost, ale co si přeješ od své budoucnosti?

SKARSGÅRD: Právě jsem se k tobě připoutal, tohle je moje budoucnost.

DUNST: Říkáš: „K čertu s tou otázkou.“ Chcete mít jednou děti? Chcete návod? Mimochodem, kde bydlíš?

SKARSGÅRD: Svůj čas jsem rozdělil mezi New York a Stockholm, protože moje rodina je ve Stockholmu. Jen doufám, že budu zvědavý, i když budu starší. Mám několik kolegů a přátel, u kterých mám pocit, že zvědavost s věkem mizí.

DUNST: Jak stárneme, doufáme, že budeme stále divnější a úžasnější. Myslím, že s přibývajícím věkem je důležité obklopovat se mládím.

SKARSGÅRD: Moje babička byla taková, moje oblíbená lidská bytost. Bylo jí jedno, co si o ní lidé myslí. Řekla by cokoliv. Až do dne své smrti měla tuto překvapivou zvědavost. Chtěla se učit, zkoušet nové věci, poznávat nové lidi, nejen chřadnout.

DUNST: Nikdy jsem moc neodcházel z domova a všechno dělám na Zoomu. Cítím se tak trochu dusno, trochu sysel. Je to tak úžasné psí síla Je to venku a všichni to milují, ale nedostanete na to žádnou zpětnou vazbu.