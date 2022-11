Cvičení k překonání inzulínové rezistence

Diabetes: Silový trénink zvyšuje citlivost na inzulín.

Slinivka břišní produkuje hormon inzulín, který umožňuje buňkám absorbovat a využívat glukózu. Buňky nejsou schopny adekvátně využívat inzulín u lidí s inzulínovou rezistencí. Glukóza, často známá jako krevní cukr, se v těle hromadí, když ji buňky nejsou schopny absorbovat. Lékaři označují tento stav jako prediabetes, pokud je hladina cukru v krvi vyšší než normální, ale není dostatečně vysoká, aby indikovala cukrovku.

U lidí s významnou inzulinovou rezistencí se často rozvine prediabetes. Inzulinová rezistence může nastat v důsledku různých genetických a environmentálních příčin. Cvičení může také zhoršit nebo zlepšit naši citlivost na inzulín. V tomto článku diskutujeme o cvičeních a cvičeních, která vám mohou pomoci překonat inzulínovou rezistenci.

Cvičení pro diabetes: Vyzkoušejte tyto cvičební rutiny ke snížení inzulínové rezistence:

1. HIIT

Nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, pokud jde o metabolické poruchy, je hustota. Zatímco HIIT by měl být součástí vaší pravidelné rutiny, vyžaduje pouze 20-25 minut cvičení 2-3krát týdně, abyste dosáhli znatelných výhod. HIIT vyžaduje opakování období intenzivní regenerace mezi krátkými dávkami vysoce intenzivního cvičení.

Svalová vlákna 2. typu odvádějí většinu úsilí během HIIT cvičení. To povzbudí svaly, aby absorbovaly glukózu do krve, která se použije jako palivo. Hladina glukózy v krvi tedy klesá. Skutečně zajímavým prvkem je, že studie odhalily, že k tomu dochází bez ohledu na to, zda je nebo není přítomen inzulín. Proto mohou lidé s diabetem 1. typu těžit z této strategie také.

2. Choďte co nejvíce pěšky

Během dne vstávání a pohyb pomáhá zvyšovat hladinu inzulínu. Kromě toho, že je dlouhodobé sezení rizikovým faktorem pro špatné zdraví bez ohledu na úroveň cvičení, je spojeno se sníženou citlivostí na inzulín. Ve skutečnosti je sezení nebo sledování televize spojeno s vyšší úmrtností a cukrovkou 2. typu.

Chůze kdykoli vám může pomoci v boji s těmito problémy. Stanovte si cíl ujít alespoň 10 000 kroků denně. Je lepší postupně v průběhu dne a ne jen na konci dne nebo ráno. Můžete začít běhat a běhat a můžete z toho také těžit.

3. Zkuste silový trénink

Zvýšením příjmu glukózy závislého a nezávislého na inzulínu posilování zvyšuje citlivost na inzulín. Musí existovat transportér, který umožní glukóze proudit z krevního řečiště do svalů, a to dělá inzulín.

Svalové kontrakce to ale také umožňují bez potřeby inzulinu, což je jedna z nejlepších věcí na cvičení. Kromě toho zvedání závaží zvyšuje svalovou hmotu. Nabírání svalové hmoty má mnoho pozitivních účinků, včetně rychlejšího metabolismu, delšího života a zlepšení citlivosti na inzulín.

4. Zkuste běhat

Běh rychle vyčerpává svalové zásoby glykogenu nebo sacharidů. Je to časově efektivní forma cvičení, která vede k řadě metabolických adaptací produkovaných pravidelným vytrvalostním cvičením. Tyto adaptace zahrnují větší aerobní kapacity, zdravější buňky se zlepšeným imunitním systémem a zvýšenou citlivost na inzulín. Dělá zázraky při zvyšování reakce glukózy v krvi.

Nezapomeňte také mít na paměti svůj jídelníček. Spolu s těmito cviky byste měli jíst i potraviny, které jsou vhodné pro diabetiky.

Upozornění: Tento obsah včetně tipů poskytuje pouze obecné informace. V žádném případě nenahrazuje kvalifikovaný lékařský posudek. Více informací vždy konzultujte s odborníkem nebo se svým lékařem. NDTV nenese odpovědnost za tyto informace.