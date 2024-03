Česká republika podává v průběhu finále Eurovize energický výkon

We Are Domi z České republiky předvedli během zahájení velkého finále Eurovize živě svou píseň Lights Off.

Jsou jedním z 25 herců, kteří se ucházejí o hlavní cenu během vyvrcholení týdenní soutěže v italském Turíně.

Všichni měli na sobě propracované oblečení včetně fialových šperků.

Jejich vystoupení, které kombinovalo silné osvětlení s projekcemi Michelangelova Davida, sklidilo velký potlesk, když 7000 fanoušků povzbuzovalo z arény Pala Olimpico.

Graham Norton se vrátil na svůj 13. zápas, aby se blíže podíval na průběh a zároveň předvedl své obvyklé ostny.

Řekl: Jak jsou skvělí. Měli byste fandit v Leedsu, protože všichni tři chodili na hudební školu v Leedsu a nějakou dobu žili ve Spojeném království.

Soutěžící Eurovize Sam Ryder vystoupí na pódium, jeho 22. v řadě, ve snaze zlepšit postavení Spojeného království během dnešního velkého finále.

Dvaatřicetiletá hvězda TikTok vystoupí se svou populární písní Space Man, kterou napsal společně s držitelkou ceny Grammy Amy Wadge, která již dříve spolupracovala s Edem Sheeranem a Maxem Wolfgangem.

Příběh pokračuje

V letošním finále se představí 20 úspěšných zemí z tohoto týdenního semifinále a také takzvaná velká pětka zemí Spojeného království, Francie, Německa, Itálie a Španělska.

Favorité Eurovize, populární ukrajinská rapová skupina Kalush Orchestra, vystoupí se svou písní Stefania na 12. místě průběžného pořadí.

Italská rocková kapela Maneskin, šampioni soutěže Eurovision Song Contest, také vystoupí na pódium, aby zahrála svůj nový singl Supermodel.