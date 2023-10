Hráč Baldur’s Gate 3 neprošel kontrolou dovedností 0, což vyvolalo radost na internetu

Hráč Baldur’s Gate 3 se přesunul Reddit Aby se podělili o své neuvěřitelné utrpení, protože díky herní kostkové mechanice neuspějí při kontrole dovedností 0.

Baldur’s Gate 3 byl původně vydán v srpnu a získal okamžitou chválu ze všech koutů. Jeho hluboký, rozvětvený příběh a zdánlivě nekonečné herní režimy se spojují, aby se hra stala jednou z nejvýraznějších žánrových položek vůbec.

V rámci toho je jednou z hlavních mechanik házení kostkou. Jedna z klíčových funkcí Dungeons & Dragons TTRPG byla přesunuta, aby přidala pocit štěstí a vytvořila příběhová vlákna, kterým by se hráči jinak vyhýbali.

Článek pokračuje po reklamě

Článek pokračuje po reklamě

Ačkoli některé modifikátory schopností zvyšují pravděpodobnost úspěchu, jeden hráč nedávno upadl na špatný konec obzvláště nelítostné mechaniky.

Hráč nemožně selhal při kontrole dovedností 0 v Baldur’s Gate 3

Larian Studios Hráč byl zmatený poté, co neuspěl v testu dovedností 0

Pro neznalé je první hod na hru obrovským selháním. To znamená, že hození 1 je vždy selhání bez ohledu na jakékoli modifikátory. To může být obecně obtížné přijmout, ale v jednom nedávném případě zašla devastace ještě dále.

V příspěvku na Redditu se uživatel podělil o svůj zásadní neúspěšný zážitek v Baldur’s Gate 3. Hod se odehrál vedle Cazadorovy rakve (bez přítomnosti Astariona). Hráčův hod musí být 0 a hráčův hod 1 je stále považován za neúspěšný, přestože je vyšší.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější aktualizace o eSportech, hrách a dalších.

Článek pokračuje po reklamě

Článek pokračuje po reklamě

Ačkoli mnozí vyjádřili své sympatie, jiní rychle kritizovali vývojáře Larian za to, že obsahuje Natural 1s a 20s. Zjevné chyby v systému jsou jasné, jeden člověk řekl: „Upřímně řečeno, nevím, proč se Larian rozhodl použít nat 1 a nat 20 pro kontroly dovedností. Je to hrozné a podporuje to další úspory, protože technicky můžete projít každou kontrolou jakékoli investice do dovedností.“

Jiní se rozhodli využít příležitosti a místo toho se zasmát: „Měli jste 5% šanci na neúspěch a udělali jste maximum, jaký hrdina.“

Článek pokračuje po reklamě

Ačkoli to může být rozdělující, šance na úspěch nebo neúspěch za jakýchkoli okolností je nepochybně vzrušující. To je také pravděpodobně nejpřímější vliv D&D v Baldur’s Gate 3. Vzhledem k tomu, že tisíce hráčů si hru stále užívají, je jen otázkou času, kdy se objeví další podivné příběhy.