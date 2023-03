Tesla je hacknuta – hackeři vyhrají 100 000 dolarů a Model 3

Tesla byla úspěšně hacknuta na konferenci Pwn2Own a během toho hackeři vyhráli 100 000 $ a Model 3, který mohli prezentovat.

Tesla v posledních letech hodně investovala do kybernetické bezpečnosti a úzce spolupracuje s white hat hackery. Automobilka se přihlásila do hackerské soutěže Pwn2Own tím, že nabídla velké ceny a své elektromobily na hackování svých konkurentů.

Hackerské útoky na auta, a zejména na vozidla Tesla, jsou již několik let běžnou součástí hackerských konvencí.

Organizace Zero Day Initiative, která provozuje Pwn2Own, potvrdila, že letošní rok nebyl výjimkou a že Tesla Model 3, kterou přinesli, byla úspěšně hacknuta:

Synacktiv potvrdil, že měl root přístup k systému Tesly a tvrdil, že byl schopen „převzít“ celé auto:

Po dokončení svého exploitu v hotelovém pokoji se @_p0ly_ a @vdehors úspěšně nabourali do infotainment systému Tesla Model 3 přes Bluetooth a povýšili svá oprávnění na root! V kombinaci s předchozí položkou by to mohla být kompletní série k převzetí vozu!