Studie odhalila, že pouhých 2200 kroků denně snižuje riziko předčasné smrti

Výzkum naznačuje, že chůze až 10 000 kroků denně snižuje riziko srdečních onemocnění a předčasné smrti, i když zbytek dne strávíte neaktivní.

Studie zveřejněná v British Journal of Sports MedicineZjistila, že každý další krok nad 2 200 kroků za den – až do přibližně 10 000 kroků – toto riziko snižuje, bez ohledu na to, kolik zbývajícího času strávíte sezením.

Odborníci zjistili, že nejnižší riziko předčasného úmrtí bylo u lidí, kteří ušli 9 000 až 10 500 kroků denně.

Pokud jde o to, jak se vyhnout mrtvici a infarktu, nejnižší riziko bylo u lidí, kteří denně ušli asi 9 700 kroků.

Studie, kterou provedli akademici z University of Sydney, analyzovala data od více než 70 000 lidí ve věku kolem 61 let. Britská biobanka.

Pro výzkum účastníci nosili akcelerometr po dobu sedmi dnů, aby změřili úroveň cvičení. Po sedmiletém sledování bylo zaznamenáno 1 633 úmrtí a 6 190 případů kardiovaskulárních onemocnění, jako je infarkt nebo mozková mrtvice.

Studie dospěla k závěru, že 9 000 až 10 500 kroků denně snižuje riziko předčasné smrti o 39 % a riziko srdečního infarktu nebo mrtvice o více než pětinu.

Ačkoli výsledky také ukázaly, že jakýkoli počet denních kroků nad 2 200 za den byl spojen s nižší mírou úmrtí a srdečních onemocnění, bez ohledu na to, kolik času člověk strávil sezením, přínosy se zvyšovaly, čím více kroků lidé udělali.

V obou případech bylo polovičního přínosu dosaženo při chůzi mezi 4 000 a 4 500 kroky za den.

Julie Ward, vrchní kardiologická sestra British Heart Foundation, řekla: „Víme, že každodenní fyzická aktivita je nezbytná pro udržení zdravého životního stylu a snížení rizika srdečních chorob a rizika mrtvice.

„Tyto nadějné nové studie nám ukazují, že každý krok k dosažení 10 000 kroků za den přispívá ke snížení rizika úmrtí a srdečních chorob. I nízká úroveň aktivity může snížit riziko mrtvice.“

„Vyzýváme každého, aby zůstal aktivní pro zdraví srdce a krevního oběhu tím, že dostane 150 minut mírného cvičení týdně.

„Může to být jakákoliv činnost, která vyhovuje vašemu životnímu stylu, jako je pravidelné přestávce, abyste se vzdálili od obrazovky počítače, chození do posilovny, lekce cvičení nebo dokonce vystupování z autobusu o zastávku dříve, abyste měli více kroků.“