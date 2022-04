„Za našimi nejdivočejšími sny“: Vědci objevili fosilii dinosaura, který zemřel v den, kdy asteroid narazil na asteroid

Vědci se domnívají, že objevili zkamenělou časovou schránku přesně ze dne, kdy se Země změnila ze zelené, Svět plný dinosaurů Na scénu apokalyptického pekla pokrytého sazemi. Mezitím byla tobolka dobře zachovalou nohou dinosaura, o kterém vědci věří, že vymřel. jarní denasi před 66 miliony let.

Objev, ke kterému došlo na místě vrtů Tanis v Severní Dakotě, bude podrobněji popsán v dokumentu BBC, který vypráví od Davida Attenborougha s názvem Dinosauři: poslední denKopie dokumentu bude odvysílána Příští měsíc na PBS v USA. Zatímco výsledky ještě nebyly zveřejněny v recenzovaném vědeckém časopise, vědci jsou velmi nadšeni objevem a potenciálem informací, které by mohl obsahovat.

„Čas, který můžeme na této stránce strávit, přesahuje naše nejdivočejší sny… Nemělo by to ve skutečnosti existovat a je to naprosto fantastické,“ řekl podle BBC Philip Manning, profesor přírodní historie na univerzitě v Manchesteru pro BBC Radio 4’s Today. Rádio 4: ke stráži. „Nikdy za celou svou kariéru jsem nesnil o tom, že se podívám na něco, co je a) tak časově omezené a b) tak krásné, že to vypráví tak skvělý příběh.“

Manning popsal nohu jako „nejlepší dinosauří raketu“.

Když se sir David podíval[the leg], usmál se a řekl: „Tohle je nemožná fosilie.“ A souhlasil jsem,“ řekl Manning.

Manning dodal, že vědci také objevili zbytky ryb, které vdechly trosky z kráteru Chicxulub, 90 mil širokého místa dopadu na mexickém poloostrově Yucatán, o kterém se všeobecně věří, že je místem původu čehokoli, co způsobilo hmotu. událost zániku. I když v tom existuje vědecký konsenzus Něco Země zasáhla toho osudného dne, existují různé teorie o tom, co přesně – většina věří, že je to buď asteroid nebo vinen.

Vědcům se podařilo objev datovat díky přítomnosti trosek, které pršely chvíli bezprostředně po dopadu.

„Na této stránce máme tolik podrobností, které nám říkají, co se stalo okamžik za okamžikem, je to jako vidět to ve filmech,“ řekl Robert DiPalma, postgraduální student University of Manchester, který vedl vykopávky Tanis. „Podíváte se na skalní sloup, podíváte se na tamní zkameněliny a vrátí vás to do toho dne.“

Další zkamenělé pozůstatky, které vědci našli, byly pozůstatky želvy, kůže Triceratopse, gen pterosaura uvnitř jeho vajíčka a možná fragment na samotné sondě. podle do New York TimesČásti uvnitř dvou koulí, řekl De Palma, byly „úplně odlišné“.

„Nebyly obohaceny vápníkem a stronciem, jak bychom očekávali,“ řekl de Palma. umět Naznačují, že urychlovačem byl asteroid. Vědci však nebudou dělat ukvapené závěry, dokud nebudou vzorky důkladně analyzovány a publikovány v recenzovaných časopisech.

„To je jako dinosaurus CSI,“ řekl de Palma. „Nyní bych jako vědec neřekl: ‚Jo, na 100 procent, máme zvíře, které zemřelo v přetížení‘,“ [but] „Je to kompatibilní?“ Ano.“

Událost hromadného vymírání způsobená efektem Chixclub vedla ke konci křídového období – a ke konci dinosaurů – což připravilo cestu pro savce, kteří byli často malí tvorové podobní krysám, aby se stali jednou z dominantních velkých forem života. na Zemi. Událost vyhynutí zabila téměř 75 procent života na Zemi, ačkoli některá mořská a norská zvířata, včetně raných savců, byla vhodnější pro čekání na krátkou vlnu horký vzduch Kvůli vlivu, který se rozšířil po celé planetě.

Přestože přesné datum není známo, je pozoruhodné, jak se vědcům podařilo získat vodítka k tomu, co se v den Velkého vymírání stalo. Na stejném místě vrtání DePalmův tým dříve našel vzorky ryb, které vypadaly, že uhynuly v den nárazu a jejichž kostní struktura naznačuje, že ano. Jaro nebo začátek léta kdy k nárazu došlo.

