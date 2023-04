Festival v Karlových Varech 2023 oslaví íránské nezávislé kino – The Hollywood Reporter

Íránské drama Negina Ahmadiho „Brána snů“ a klasika Yasuzu Masumura z roku 1958 „Obři a hry“

S laskavým svolením KVIFF

57. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se letos zaměří na nezávislou íránskou kinematografii s výběrem nejnovějších děl režisérů působících mimo teheránský režim.

Festival uvedl, že devět celovečerních filmů, všechny vyrobené v posledních čtyřech letech, většinou mladými režiséry na počátku jejich kariéry, „nabízí zasvěcené svědectví o ohnivé kreativitě íránských umělců tváří v tvář jejich obtížné realitě“. prohlášení popisující filmy jako příklady „naléhavých, neslyšených hlasů, které tak živě nesou duchovní spojení s minulými generacemi velikánů jejich země“. [and who] Řešení současné reality [in Iran] S pozoruhodnou citlivostí a velkou kreativitou. “

Výběr obsahuje dvě funkce z letošního roku: Negin Ahmadi Brána snů A Zapata Od režiséra Daneshe Eqbashaviho; Dva z roku 2022: Nader Sefar Nekonečno A sarančeRežie Faiz Azizkhani; Vidím Bahrama Kůže A Vahida Vakilifara K9, oba od roku 2020; Funkce 2019 Černý a bílý Nahr, režie Farzin Mohammadi a Hossein Rajabian Tvorba mezi dvěma povrchy; a funkce 2021 výlet na MěsícRežie Mohammad Reza Shayannead.

Festival českého filmu 2023, který potrvá od 30. června do 8. července, uctí také zesnulého japonského tvůrce Yasuzu Masumuru retrospektivním programem v celé kariéře. V kariéře trvající desítky let se Masumura, který zemřel v roce 1986, pohyboval mezi žánry a styly, zkoumal tabuizovaná témata a kontroverzní politiku a posouval hranice tradiční japonské kinematografie.

Ve většině západního světa dlouho ignorované nádherné filmy japonského režiséra Yasuzu Masumura nabraly v posledním desetiletí na síle, přilákaly nové následovníky a donutily kritiky a akademiky přehodnotit své místo v japonské nové vlně, uvedly Karlovy Vary. v současné situaci. „Dvě desetiletí poté, co se jeho dílo začalo šířit v Evropě a Spojených státech, i když s omezenou kapacitou, patří Masumurovy filmy mezi největší filmové objevy 21. století – vysoce eklektická, nestoudně konfrontační kolekce s rebelskou politikou a velmi osobitou estetikou .“

V retrospektivě Karlovy Vary představí některá z nejslavnějších děl japonského režiséra, včetně jeho satiry z roku 1958 na reklamní svět. Obři a hryprotiválečné drama z roku 1966 červený anděla surrealistický horor Slepá šelma Od roku 1969.

Karlovy Vary také oznámily, že program Future Frames pro začínající evropské režiséry, organizovaný s European Film Promotion, spolupracuje s americkou talentovou agenturou UTA a Range Media Partners, manažerskou společností, kterou založil dlouholetý agent CAA TV Peter Micelli. zpět v roce 2020, pro jeho vydání v roce 2023, s globální loterijní společností Allwyn jako hlavním sponzorem.

Program Frames for the Future, který vyzdvihuje krátkometrážní a středometrážní filmy 10 vynikajících studentů a absolventů z celé Evropy, doporučený členskými organizacemi European Film Promotion, proběhne od 2. do 5. července. Allwyn bude sponzorovat novou síťovou oblast, Future Frames Lounge, ve festivalovém centru Thermal Hotels, pro individuální setkání mezi talenty, zástupci UTA a Range Media Partners. Na konci programu bude vybrán jeden režisér, který obdrží speciální stipendium sponzorované Allwynem, které mu umožní strávit měsíc v Los Angeles a učit se od těch nejlepších ve filmovém průmyslu.