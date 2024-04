Biden a Netanjahu diskutují o možném příměří a dohodě o rukojmích

Prezident Biden v neděli hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, aby projednal vyhlídky na potenciální dohodu o příměří, která by zajistila propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem, a zároveň zopakoval svá varování před novým izraelským útokem na město Rafah v jižní Gaze. Řekli úředníci.

Výzva měla připravit cestu pro ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který pár hodin před nedělí odjel z Washingtonu na svou poslední cestu na Blízký východ s cílem omezit válku v Gaze. Pan Blinken zamířil do Saúdské Arábie, kde se setká s egyptskými a katarskými představiteli, kteří sloužili jako prostředníci s Hamásem v rozhovorech o příměří a rukojmích, které zůstávají ve slepé uličce.

Ministerstvo zahraničí oznámilo, když byl pan Blinken v neděli v letadle, že po účasti na zasedání Světového ekonomického fóra v Rijádu se zastaví také v Jordánsku a Izraeli. Tajemník byl kritickým hráčem ve snahách Bidenovy administrativy zprostředkovat ukončení války, zvýšit humanitární pomoc a propustit více než 100 rukojmích, o kterých se předpokládá, že zůstávají v Gaze od teroristického útoku vedeném Hamasem 7. října.

„To by bylo na vrcholu seznamu ministryně Blinkena, abychom pokračovali v prosazování dočasného příměří,“ řekl John F. Kirby, mluvčí pro národní bezpečnost Bílého domu v pořadu „This Week“ stanice ABC. „Chceme, aby to trvalo asi šest týdnů, umožní to všem těmto rukojmím dostat se ven a samozřejmě to umožní snazší přístup pomoci do míst v Gaze, zejména na severu.