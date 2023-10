USA se obávají, že kanadsko-indický spor o zabití sikhského aktivisty by mohl zvrátit strategii konfrontace s Čínou

WASHINGTON (AP) – Bidenova administrativa nervózně sleduje spor mezi Kanadou a Indií, přičemž někteří představitelé se obávají, že by mohla zvrátit americkou strategii vůči indicko-pacifickému regionu, který se snaží oslabit. Vliv Číny Tam i na jiných místech.

Veřejně administrativa potvrdila tvrzení kanadského premiéra Justina Trudeaua, že do útoku mohla být zapojena indická vláda. Sikhský separatista zabit Blízkost Vancouveru je problém mezi oběma zeměmi.

Američtí představitelé ale opakovaně naléhali na Indii, aby spolupracovala při vyšetřování. Indie dosud tyto výzvy ignorovala a tato obvinění popírala.

Američtí představitelé ze zákulisí říkají, že věří, že Trudeauova tvrzení jsou pravdivá. Obávají se, že indický premiér Narendra Modi může přijmout taktiku k umlčení opozičních představitelů na cizí půdě podobnou té, kterou používá Rusko, Írán, Saúdská Arábie a Severní Korea, které všechny čelily podobným obviněním.

Snad nejvíce znepokojující je, že spor mezi Kanadou a Indií by mohl mít zásadní důsledky pro jednu z klíčových zahraničněpolitických priorit administrativy: indicko-pacifickou strategii, která se podle několika amerických představitelů snaží čelit rostoucí agresi Číny v regionu. Vzhledem k extrémní citlivosti věci hovořil pod podmínkou anonymity.

Jak Kanada, tichomořský stát a hlavní spojenec NATO, který sdílí nejdelší nechráněnou hranici na světě se Spojenými státy, tak Indie jsou zásadní pro úsilí vedené USA o vytvoření jednotné demokratické fronty proti rostoucí čínské agresi.

Kromě konfrontace s ruskou válkou na Ukrajině se administrativa více zaměřila na jednání s Čínou jako s konkurentem a potenciální mezinárodní hrozbou, kterou představuje. Za tímto účelem posílila své diplomatické úsilí v indicko-pacifickém regionu, mimo jiné vytvořením skupiny vůdců, která zahrnuje Austrálii, Japonsko, Indii a Spojené státy. Prezident Joe Biden ocenil vytvoření takzvaného kvartetu jako klíčovou součást tohoto úsilí.

Obava – i když nejhorší možný scénář, jaký si američtí politici představují – je, že konflikt bude eskalovat stejným způsobem jako spor Británie s Ruskem o otravu bývalého ruského špióna Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury v Anglii v roce 2018.

V tomto případě Británie obvinila Rusko z pokusu o atentát na jeho půdě a vyhostila ze země 23 ruských diplomatů. O podobnou akci usilovala také své spojence v NATO a evropské partnery, s nimiž téměř všichni souhlasili. Spojené státy ze své strany vyhostily 60 ruských diplomatů a nařídily uzavření ruského konzulátu v Seattlu v solidaritě se svým britským spojencem. Rusko reagovalo recipročními opatřeními, včetně uzavření amerického konzulátu v Petrohradu.

Krátce poté, co Trudeau minulý měsíc vznesl svá obvinění a vyhostil vysokého indického diplomata, se američtí představitelé začali obávat, že by se Kanada mohla rozhodnout pokračovat v „úplných operacích Skripalů“ s hromadným vyhoštěním diplomatů a podávat žádosti, jako to udělali Britové v roce 2018, k úplnému vyhoštění indických diplomatů. Jeho spojenci by měli udělat totéž.

Pokud by Kanada požádala Kanadu o vyhoštění velkého počtu indických diplomatů, Spojené státy by neměly jinou možnost než vyhovět, uvedli tito představitelé. To by zase mohlo vést k narušení americko-indických vztahů a možnosti Indie buď zúžit rozsah své spolupráce s Kvartetem, nebo z něj úplně vystoupit.

Zatím je tu úleva, že to do té míry ještě nevyeskalovalo, ale to se ještě může změnit.

„Neřekl bych, že jsme ještě v nebezpečné zóně,“ říká Danny Russell, bývalý vysoký diplomat v administrativě prezidenta Baracka Obamy, který je nyní viceprezidentem pro mezinárodní bezpečnost a diplomacii na Asia Society Policy Institute v New Yorku. „Ale tohle je situace, kterou budu určitě sledovat.“

Obvinění z indické účasti na vraždě bylo podpořeno zpravodajskými informacemi skupiny „Five Eyes“, která zahrnuje Austrálii, Británii, Kanadu, Nový Zéland a Spojené státy.

Ještě předtím, než Kanada zveřejnila obvinění, měl Trudeau mrazivá setkání s Modim během schůzky G20 minulý měsíc v Novém Dillí a o několik dní později Kanada zrušila obchodní misi do Indie, která byla naplánována na podzim.

Indie tento týden požádala Kanadu o odvolání 41 ze svých 62 diplomatů v zemi. a eskalaci konfrontace. Trudeau a další kanadští představitelé, včetně ministryně zahraničí Melanie Jolie, naznačili, že Kanada podobné kroky nepřijme.

Trudeau Zdálo se, že Kanada se snaží uklidnit diplomatické spory a říká, že Kanada „nehledá provokovat nebo eskalovat“, ale úředníci uvedli, že obavy ve Washingtonu přetrvávají.