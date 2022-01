S touto chytrou kazetou můžete hrát GTA V na Game Boy

I když stará verze odshora dolů velká automobilová krádež Někdy portován na Game Boy Color, zážitek nebyl nikde Tak blízko k zábavě jako nechvalně známé 3D verze hry Sebastian Stax Rozhodl jsem se to napravit a přišel na skutečný způsob Hrát si Grand Theft Auto V Na Originální Game Boy Prostřednictvím kouzla streamovaných her.

tak jako Naše různá zařízení nabývají na rychlosti Přístup Internet rychle roste díky technologiím jako 5G a w ifi 7, zdá se to nevyhnutelné Brzy budou staženy obří instalace videoher nebo fyzické disky a cartridge být minulostí. Streamování bude nepochybně skutečnou budoucností her, přičemž tituly poběží na výkonných cloudových serverech, zatímco se bude přenášet herní video Pro hráče, přesně jak fungují služby jako Google Stadia a Xbox Cloud Gaming – a neexistuje přesvědčivější důkaz o skutečném potenciálu streamování her než Sebastian Stax přišel s pro jejich poslední demo.

Když jsme se naposledy přihlásili se Staacksem, Uváděli původní vysílání Game Boy hvězdné války. A A i když film nevypadal o nic hůř, než když byl Zkomprimováno na 160 x 144 pixelů při rychlosti 20 snímků za sekundu ve čtyřech odstínech šedé to byl stále docela působivý počin. Tajemstvím nově objevených možností streamování Game Boye byla vlastní kazeta Staacks, která byla navržena a postavena kolem bezdrátového čipu ESP8266 a vlastní PCB vmáčknuté do pouzdra kazety Game Boy.

Staacks však zdaleka nepoužívá vyhrazenou kazetu Game Boy a in Sledujte video a Nový příspěvek na jejich osobním bloguNejen, že sdílejí více podrobností o výzvách Game Boy s celoobrazovkovým vykreslováním videa, které jsou omezeny na zobrazovací systém založený na dlaždicích, ale také některé nové triky přidané do kazety. Nyní jej lze použít nejen k vysílání záběrů ze hry v reálném čase, ale The Game Boy lze také použít k hraní titulů jako GTA V pomocí vlastních ovládacích prvků.

Zážitek se neblíží hraní Grand Theft Auto V Na konzoli PlayStation, samozřejmě. Nejen, že obrazovka Game Boye bude i nadále vypalovat vaši sítnici, ale kapesní zařízení postrádá všechna analogová tlačítka a joysticky, díky nimž je 3D hraní interaktivnější. Ale skutečnost, že ty umět je to, co dělá tento hack tak působivým, a přitom na něm Staacks udělal celý projekt open source Pro ty, kteří si chtějí zkusit postavit vlastní bezdrátovou kazetu, budeme stále doufat, že se někdo rozhodne je postavit a prodat ve velkém nám ostatním.