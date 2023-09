Share on Facebook

Předseda kanadské Dolní sněmovny v úterý rezignoval poté, co se znovu omluvil za to, že 98letého Ukrajince, který sloužil u nacistické jednotky SS, představil jako „hrdinu“ poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vystoupil na společném zasedání parlamentu.

Přednášející Anthony Rota představil v pátek Jaroslava Hunku, voliče ze svého volebního okrsku, jako „ukrajinského hrdinu, kanadského hrdinu“, přičemž sklidil ovace ve stoje od zákonodárců a dalších hostů, stejně jako úder pěstí od pana Zelenského. Kdo je Žid?

Během následujících dnů však několik židovských skupin vyjádřilo rozhořčení a rozhořčení, když řekli, že pan Honka byl členem nacistické dobrovolnické jednotky známé jako 14. divize Waffen Grenadier SS, která během druhé světové války bojovala po boku Německa a slíbila věrnost. Pro Hitlera.

Po dnech volání, aby odstoupil, Rutte oznámil svou rezignaci v den, kdy měl pořádat každoroční zahradní párty ve svém oficiálním venkovském sídle. „Tato sněmovna je nad každým z nás,“ řekl svým kolegům zákonodárcům. „Opakuji, hluboce se omlouvám.“ Pan Rutte se o víkendu poprvé omluvil za pozvání a představení pana Honka s tím, že se „později dozvěděl více informací“. I když je pan Rutte členem parlamentu z Liberální strany premiéra Justina Trudeaua, není zprostředkovatelem politické moci jako jeho protějšek ve Sněmovně reprezentantů USA. Řečníci v kanadské Dolní sněmovně slouží jako nestranní rozhodci komory a jsou nezávislí na vládě. Veškerou činnost a chování uvnitř komory i jejích zaměstnanců kontroluje předseda parlamentu, nikoli vláda. Pan Rutte řekl, že neinformoval vlády Kanady ani Ukrajiny o svém plánu pozvat pana Honku. Političtí odpůrci pana Trudeaua však okamžitě vyzvali Dolní sněmovnu a předsedu vlády, aby se jménem Kanady oficiálně omluvili Židům v Kanadě i v zahraničí. Pan Trudeau byl v Torontu, aby se zúčastnil akce s výrobci autodílů. Předsedkyně Sněmovny Karina Gouldová za něj reagovala opakovaným poukazem na to, že pozvání pana Honky bylo učiněno bez vědomí vlády. READ Klimatičtí vědci ve světě vydávají ostré varování před nebezpečím globálního oteplování | Klimatická změna Paní Goldová, židovský potomek těch, kteří přežili holocaust, řekla, že „nikdy za milion let by nevstala a netleskala někomu, kdo pomáhal nacistům“, kdyby věděla o minulosti pana Honky. Jaroslaw Honka, vpravo, který sloužil v nacistické jednotce ve druhé světové válce, v Dolní sněmovně v Ottawě v pátek. kredit… Patrick Doyle/The Canadian Press, prostřednictvím The Associated Press K nápravě škod způsobených touto záležitostí nebude stačit tiché diplomatické úsilí, řekla Lori Turnbullová, profesorka veřejných a mezinárodních záležitostí na Dalhousie University v Halifaxu v Novém Skotsku. Řekla, že nikdo nepochybuje o tom, že „to byla skutečná chyba“ ze strany pana Roty. „Ale to je jedno,“ řekla. „Jde o to, že jsme stále tou zemí, která přiměla Zelenského tleskat muži, který bojoval s nacisty.“ Dodala: „Nechápu, jak to může být vyřešeno, aniž by pan premiér uznal, že se stalo něco opravdu hrozného.“ Profesor Turnbull řekl, že protože předseda symbolizuje nezávislost parlamentu na vládě, bylo nevhodné a neobvyklé, aby pan Rutte umístil svůj seznam hostů před kancelář premiéra. Ale Pierre Poilievre, vůdce konzervativců, jehož strana vede Trudeauovy liberály v průzkumech veřejného mínění, obvinil Trudeaua z toho, že neprověřoval hosty, kteří se připojili k zákonodárcům kvůli projevu pana Zelenského. Mluvčí premiéra Anne-Clara Vaillancourtová uvedla, že odpovědnost za bezpečnostní prověrky na akci spočívá výhradně na Dolní sněmovně, nikoli na žádné policii, bezpečnostní nebo zpravodajské službě, která je podřízena vládě. Výzvy, aby pan Rutte odstoupil, zazněl nejprve od Jagmeeta Singha, vůdce středolevé Nové demokratické strany. Tyto události se urychlily v úterý v době před schůzkou na oběd, kterou naplánoval pan Rutte s vůdci všech stran v Dolní sněmovně. Několik hodin před oznámením pana Rutteho řekl místopředseda vlády, ministr zahraničí, ministr průmyslu a předseda vlády v Dolní sněmovně novinářům, že by měl odstoupit. READ Severní Korea tvrdí, že vypuštění satelitu se nezdařilo a plánuje to zkusit znovu V Dolní sněmovně opoziční konzervativci uvedli, že incident přispěl k ruské propagandě. Spolupráce mezi zastánci ukrajinské nezávislosti a nacistickými silami během druhé světové války byla klíčovou součástí falešného vyprávění Moskvy, že současná vláda v Kyjevě byla infiltrována neonacisty. 14. Waffen SS se skládala z dobrovolníků z oblasti Galicie, která se rozkládala na území dnešního jihovýchodního Polska a západní Ukrajiny. Po sovětské okupaci západní Ukrajiny v roce 1939 přilákalo vytvoření jednotky v roce 1943 Ukrajince toužící bojovat za svou nezávislost, řekl Dominic Arel, předseda ukrajinistiky na Ottawské univerzitě. „Po výcviku důstojníků SS si dokážete představit, jaký druh politické indoktrinace se jim dostalo,“ řekl. I kdyby jejich cílem byla nezávislost, pan Arel řekl, že jednotka „bojovala za nacisty a byla jimi vycvičena“. O tom není pochyb.“ Kanada již dlouho zaujala postoj, že pouhé členství v 14. Waffen SS není válečný zločin, i když jednotlivci mohou být stíháni za konkrétní zvěrstva. Byl identifikován národní výbor V roce 1985 Neexistují žádné důkazy, které by spojovaly bývalé členy kapely v Kanadě s válečnými zločiny. Židovské skupiny tento postoj kritizovaly a hněv na pana Honku znovu vyzval k přehodnocení.