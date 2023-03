TO25 Snow Volleyball Festival spojuje sport a zábavu v Bardonecchii

#TO25 Snow Volleyball Festival přinesl o uplynulém víkendu neuvěřitelnou akci do italského města Bardonecchia, protože zábavný a jedinečný sport volejbalu se ukazuje být hitem u sportovců i veřejnosti.

Snowball Fest #TO25 pořádaný organizačním výborem zimních her Mezinárodní univerzity v Turíně (FISU) 2025 zahrnoval kromě jiných slavností turnaj s hvězdami ve sněhovém volejbalu a událost Queen & King of the Court.

Snowvolleyball si v posledních letech získává stále větší oblibu díky práci Mezinárodní volejbalové federace (FIVB) a Evropské volejbalové federace (CEV), stejně jako Italské volejbalové federace a Snow Volley Italia. Volejbal na sněhu patří mezi zvažované sporty, které se objeví na zimních hrách FISU 2025 v Turíně.

Šnorchlování a potápění na bílé střeše, velkolepé pohřby a hlasitá hudba vytvořily show, která v sobotu a neděli shromáždila mnoho zvědavců v Campo Smith, včetně akce après-ski, která se konala ve vedlejší restauraci Harald’s Ski.

Turnaj mužů # TO25 Snow Volleyball Festival skončil výhrou ve dvou setech (15-12, 21-19) Poláků Piotra Groszyka, Karola Szczepánka a Michala Matěje proti českému týmu ve složení Jan Markus, Filip Šťastný a František. Pihera. Poslední jmenovaní se však úspěšně upevnili na akci King of the Court, což je velmi strhující formát převzatý z plážového volejbalu s neustálým střídáním kurtu.

Poláci Piotr Grosek, Karol Szczepanek a Michal Mattia triumfovali na sněhu (Image Credits: Turín Organizing Committee 2025)

Mezi ženami byl dvojnásobný úspěch Sarah Breydenbach, domácí šampionky Anny Dalmazzo a Sofie Arcini, vítězek ve třech setech (15-8, 6-15, 15-10) ve finále #TO25 Snowball Festivalu proti Andrei Giudici , Monica Pastorino a Cristiana Parenzan , krátce poté, co získaly i titul dvorní královny.

Italové Breidenbach, Dalmazzo a Arcini vyhráli soutěž žen a také událost Queen of the Court (Obrázkové kredity: Turínský organizační výbor 2025)

Dr. Ary S. Graça F°, prezident FIVB: „FIVB se zavázala k rozvoji sportu volejbalu na sněhu po celém světě a vždy stojíme za iniciativami, které lidem poskytují příležitosti, aby se zapojili do tohoto sportu. Snow Volleyball Festival v Bardonecchia skutečně přijal univerzálnost našeho sportu, stejně jako zábavný a jedinečný duch Snow Volleyball.

Aleksandar Puricic, prezident CEV: „Jakékoli podnikání, které pomáhá propagovat volejbal na sněhu a přitahuje pozornost k menší, chladnější verzi volejbalu, je vždy vítáno. Od svého zavedení v roce 2016 nám Snow Volleyball pomohl dostat volejbal na opravdu speciální místa a poskytl zážitek pro hráče i fanoušky. Jsem přesvědčen, že akce v Bardonecchii přispěje k dalšímu rozvoji volejbalu na sněhu v Itálii a také v celé Evropě a položí základy pro pořádání dalších takových soutěží v blízké budoucnosti .“

Alessandro Ciro Ceretti, prezident Turína 2025 a Ediso Piemonte: „Sněhový volejbalový festival # TO25 byl první sportovní akcí pořádanou výborem Turín 2025 s ohledem na hry, které nás čekají za méně než dva roky, a jsme nadšeni odpověď, kterou jsme obdrželi, pokud jde o účast mezinárodních sportovců a veřejnosti, kteří mohli objevit novou disciplínu na ledě Bardonecchia na naši výzvu reagovala velkým způsobem a jsem přesvědčen, že Pinerolo, Pragelato a Torre Pellice udělají totéž, protože společně s Turínem chtějí na cestě k šampionátu Games The World University of 2025 obohatit nabídku akcí, sportovních i kulturních.

Poslední skupinové foto s hráči a funkcionáři na konci velmi úspěšného Fly Snowball Festival se konal v Bardonecchia (obrázkové kredity: Turínský organizační výbor 2025)

Giuseppe Manfredi, prezident Italské volejbalové federace: „Jsme velmi rádi, že se v Bardonecchii konala tak významná mezinárodní událost ve sněžném volejbale. Jsem přesvědčen, že to bude vynikající show pro tuto disciplínu, do které federace významně investuje.“ Po loňské sezóně, během níž se konal první ročník italského šampionátu skládajícího se ze dvou etap, se letos národní snowboardový okruh rozrostl na čtyři závody. Vím, že si všichni účastníci užili spoustu zábavy a děkuji organizátorům festivalu.

Chiara Rossetti, starostka Bardonecchia: „Dva krásné dny sportu, zábavy a sdílení. Dva roky před akcí vstoupí Bardonecchia do atmosféry více než kdy jindy v Turíně 2025. Od nynějška až do ledna 2025, kdy bude Bardonecchia opět v centru pozornosti po celém světě, Osmnáct let po světové univerziádě 2007 se bude konat řada sportovních a kulturních akcí, které budeme pořádat a organizovat, abychom se co nejlépe připravili na to, abychom přivítali mnoho mladých lidí, sportovců a žen, kteří se zúčastní na příštích Světových univerzitních hrách. Sport a kultura jsou pro Bardonecchia nepostradatelnou kombinací, my jsme více Stále se připravující na rok 2025 a úspěch těchto dvou dnů, kdy Snowball Snow hrál hlavní roli, to dokazuje a je určitě vynikající výchozí bod.”