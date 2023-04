Tři zaměstnanci Samsungu údajně unikli citlivá data ChatGPT

Na první pohled by se to mohlo zdát jako nástroj, který by mohl být užitečný pro řadu obchodních úkolů. Než však chatbota požádáte, aby shrnul důležité poznámky nebo zkontroloval chyby ve vaší práci, stojí za to připomenout, že vše, co sdílíte s ChatGPT, lze použít k trénování systému a případně se projevit v jeho odpovědích ostatním uživatelům. To je něco, o čem by si mnozí zaměstnanci pravděpodobně měli být vědomi, než jim bylo řečeno, aby sdíleli důvěrné informace s chatbotem.

Brzy poté, co divize polovodičů společnosti Samsung začala umožňovat inženýrům používat ChatGPT, pracovníci jí nejméně třikrát prozradili důvěrné informace. (Jak jsem si všiml ). Jeden zaměstnanec údajně požádal chatbota, aby zkontroloval chyby v citlivém zdrojovém kódu databáze, další požadoval vylepšení kódu a třetí nakrmil schůzku zaznamenanou ChatGPT a požádal jej, aby vygeneroval zápis.

Poznamenává, že poté, co se Samsung dozvěděl o bezpečnostních chybách, pokusil se omezit rozsah budoucích chyb omezením délky zpráv ChatGPT pro zaměstnance na 1 kilobajt nebo 1 024 znaků textu. Firma prý také vyšetřuje tři zúčastněné zaměstnance a buduje vlastního chatbota, aby podobným incidentům zabránila. Engadget kontaktoval Samsung s žádostí o komentář.

ChatGPT Uvádí, že pokud se uživatelé výslovně neodhlásí, používá jejich výzvy k výcviku svých modelů. OpenAI je vlastníkem chatbota Nesdílejte důvěrné informace s ChatGPT v chatech, protože „není možné odstranit určité výzvy z vaší historie“. Jediný způsob, jak se zbavit osobně identifikovatelných informací na ChatGPT, je smazat svůj účet – proces .

Sága společnosti Samsung je dalším příkladem toho, proč je to tak, jak by to mělo být se všemi vašimi online aktivitami. Nikdy opravdu nevíte, kde vaše data skončí.