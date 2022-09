Nejlepší akce a aktivity v Cairns

pátek 30. září

Konečně je čas, vrací se prodloužený víkend Savannah na turné. Díky tomu, že se Mariba dostane na mapu, čtyřdenní festival bude hostit řadu mezinárodních, australských a místních umělců. Mají k dispozici denní vstupenky, pokud máte zájem si je prohlédnout.

Královský český balet poprvé zavítá do Austrálie a odehraje legendární představení labutí jezero. Vstupenky lze zakoupit online, s jedním představením denně až do neděle.

Crankworx Cairns představuje Kidsworx Zdarma vyskakovací mini spouštěče2 dny rozvoje zaměřené na děti ve věku 5-12 let, které se chtějí naučit řadu dovedností na horském kole. Není nutná rezervace ani registrace.

Motýlí efektNejvětší australská nezávislá kapela těžké váhy zahájila své národní turné The Tanks po novém vydání svého čtvrtého alba IV. Vstupenky jsou stále k dispozici, ale je známo, že jsou vyprodané!

Tropické umění FNQATA One Act Play Festival vám přináší. Součástí akce jsou dva večery krátkých jednoaktovek umělců z regionu a řada reprezentativních workshopů. Akce pokračují po celý prodloužený víkend.

The rocková hospoda Výstava bude zahájena v Oblastní galerii Tablelands a potrvá do 12. listopadu. Představuje lidi, místa, památky a zvuky, které definovaly hudební scénu 70. a 80. let v Austrálii.

Pokud jste po dlouhém víkendu, podívejte se Castaway Resort and Spa v Mission Beach. Jejich restaurace BUKO je také oblíbená! Pokud tento víkend nestihnete, nezapomeňte se přihlásit do našich dárečků, než se zavřou – tento víkend!