Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Maine spouští web pro předběžnou registraci vakcín COVID-19

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v úterý spustilo novou webovou stránku, která má těžařům pomoci s předběžnou registrací vakcíny COVID-19 a stát na jejím spuštění pracuje již několik týdnů. Nemá to být celostátní systém registrace očkování a nenahradí stávající systémy registrace a jmenování, které již zavedlo mnoho státních systémů zdravotní péče. “Víme, že s přechodem do 50., 30. a 40. let bude více příležitostí k očkování, protože se může otevírat více typů klinik,“ řekl Shah. Shah uvedl, že stát pracuje na určení, kterým poskytovatelům služeb bude státní systém přínosem. Větší poskytovatelé služeb, jako je MaineHealth, plánují nadále používat svůj systém předběžného hodnocení. „Pracovali jsme a stále pracujeme se státem na integraci s jejich systémem předběžné registrace, abychom zajistili očkování všech obyvatel Maine co nejrychleji,“ uvedl MaineHealth ve svém prohlášení, Northern Light Health uvedl ve svém prohlášení, že nebudou používat státní program a bude i nadále používat svůj vlastní program. Shah: „Místo toho vyplní mezeru pro stránky, které chtějí provést více očkování, ale nejsou spokojeny se svou současnou plánovací platformou.“ Na stránku je odkaz palubní deska očkování v Maine CDC. Jejich informace a možnosti očkování budou kontaktovány, jakmile získají kvalifikaci. Lidé se mohou i nadále registrovat a sjednávat schůzky s poskytovateli zdravotní péče s vlastními systémy. S účinností od úterý mají nárok na očkování senioři od 50 let.

