WhatsApp vám možná brzy umožní přenést vaše chaty z Androidu na iOS

WhatsApp možná pracuje na funkci, která vám umožní migrovat historii chatu z Androidu na iOS, jak jste zmínil WABetaInfo přes (Android Central).

Tato funkce byla poprvé spatřena v nejnovější verzi WhatsApp beta 22.2.74 pro iOS a zdá se, že to potvrzuje WABetaInfo„s Předchozí objev v beta verzi 2.21.20.11 pro Android. Obě aktualizace poukazují na funkci, která vám může umožnit přenášet chaty WhatsApp z Androidu do iOS pomocí Přejděte do aplikace pro iOS.

zdroj obrázku WaBetaInfo

WABetaInfo Sdílejte také několik snímků obrazovky, které ukazují, jak by funkce mohla vypadat. Na základě obrázků to vypadá, že WhatsApp vás před zahájením přenosu požádá o povolení a poté vás požádá, abyste nechali aplikaci otevřenou a telefon odemknutý, zatímco bude migrovat vaše konverzace.

WhatsApp poprvé začal umožňovat uživatelům Migrujte jejich protokoly chatu z iOS do telefonů Samsung V září byla tato funkce později rozšířena o podporu přenosů chatu z iOS do Google Pixely a další zařízení se systémem Android 12. Umožnění uživatelům přesunout své chaty z Androidu na iOS může uzavřít zřejmou smyčku, ale zůstává nejasné, která zařízení budou podporovat zvěstovanou funkci, stejně jako kdy (nebo zda) se začne zavádět.