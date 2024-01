Blinken na Kapverdách naznačuje zájem USA o Afriku

Nedávné propuknutí napětí mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo (DRC) bylo natolik alarmující, že v listopadu Bílý dům vyslal ředitelku národní zpravodajské služby Avril D. Hainesovou, paní V a další vysoké úředníky, aby to zprostředkovali. Angola sehrála také zprostředkovatelskou roli, o které bude pan Blinken diskutovat v jejím hlavním městě Luandě.

Bidenova administrativa věnovala Angole zvláštní pozornost. Austin tam cestoval v září a stal se prvním americkým ministrem obrany, který zemi navštívil. Biden v listopadu hostil angolského prezidenta Joãa Lourença v Oválné pracovně.

Jedním z důvodů je, že Spojené státy investují 250 milionů dolarů do železničního koridoru, který by umožnil přepravu nerostů z vnitrozemských oblastí Zambie a Demokratické republiky Kongo do Lobita, angolského atlantického přístavu, odkud by mohly být přepravovány do Evropy a Afrika. Spojený stát. Během návštěvy pana Lourença popsal pan Biden projekt jako „největší americkou investici do železnic v Africe vůbec“. Koridor pomáhá Spojeným státům držet krok s Čínou, která v Angole investovala desítky miliard dolarů.