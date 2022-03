Kamala Harris říká, že USA a Polsko jsou sjednoceny, navzdory incidentu se stíhačkou

„Chci se vyjádřit velmi jasně. Spojené státy a Polsko jsou jednotné v tom, co jsme udělali, a jsou připraveny pomoci Ukrajině a lidu Ukrajiny,“ řekl Harris po boku polského prezidenta Andrzeje Dudy během společné tiskové konference.

Byla to diplomatická reakce na situaci, která rozzuřila některé americké představitele a svolala Harrisovu návštěvu. Ve Varšavě slouží Harris jako vyslanec pro odhodlání Spojených států chránit své spojence v NATO na východním křídle a svůj závazek k bezpečnosti regionu podtrhl oznámením dodání dvou nových raketových systémů Patriot Polsku.

Přislíbila také větší humanitární podporu, oznámila novou pomoc ve výši 53 milionů dolarů a uvedla, že Spojené státy pomohou zemím, jako je Polsko, odkud před boji uprchlo obrovské množství uprchlíků. Později během dne se setkala se sedmi lidmi, které Bílý dům popsal jako „vysídlené“, a řekla, že rozhovor bude informovat o politických rozhodnutích doma.

„Prožila jsem toho hodně,“ řekla. „A lidé u tohoto stolu představují přes milion lidí.“

Ale alespoň pokud jde o vojenskou pomoc Ukrajině, Harris nepřijal žádné závazky nad rámec toho, co již učinily Spojené státy, včetně raket Javelin a Stinger.

Kontroverze ohledně poskytování stíhaček Ukrajině se nakonec stala diskutabilní, když Pentagon vybledl odmítnout myšlenku Abychom je vůbec přesunuli, s odkazem na logistické a strategické zájmy. Ale až po trapné epizodě polské nabídky na dodání letadel do Spojených států – které by je pak mohly poskytnout Ukrajině – byli představitelé Bílého domu překvapeni a do jisté míry rozrušeni.

Harris měl za úkol záležitost urovnat. Polská nabídka byla navržena tak, aby se zabránilo tomu, že Polsko přímo vyzbrojuje Ukrajinu, a Duda spolu s Harrisem řekli, že před provedením kroku chtějí souhlas ostatních členů NATO.

Návrh však vytvořil dilema pro Spojené státy, které se rovněž snaží vyhnout přímému konfliktu s Ruskem. Nabídka také nebyla projednána se Spojenými státy, než ji Polsko veřejně oznámilo.

Harris se vyhnul řešení problému přímo během tiskové konference a místo toho zdůraznil vojenskou podporu, kterou Spojené státy již Ukrajině poskytují kvůli nedostatku vzdušné síly.

„Dodávky provádíme každý den podle toho, co můžeme udělat,“ řekl Harris.

Na otázku, co víc může Ukrajina očekávat, Harris odpověděl: „Toto je pokračující proces a nezastaví se do bodu, kdy je to potřeba.“

Jeho primární poselství však nebylo nezbytně určeno Ukrajincům, ale lidem žijícím v zemích na západě, kteří sledují ruského prezidenta Vladimira Putina a přemýšlejí, kam by mohl zamýšlet příště. Řekla, že dokud budou země členy NATO, Spojené státy přijmou opatření na jejich obranu.

„Spojené státy jsou připraveny bránit každý centimetr území NATO,“ řekl Harris. „Spojené státy berou velmi vážně, že jakýkoli útok proti jednomu je útokem proti všem.“

Obtížná diplomatická mise

Kromě Dudy Harris řekl, že její přítomnost ve Varšavě je známkou amerického závazku vůči alianci.

„Jsem zde v Polsku ve vyjádření trvalého a důležitého vztahu, který je opět dlouhodobý, ale zejména v otázce jednotné a jasné Ukrajiny: vše uděláme společně v partnerství, solidárně na podporu toho, co je v tuto chvíli nezbytné z hlediska humanitárních potřeb a bezpečnosti pro Ukrajinu a ukrajinský lid.

Před oznámením, že Spojené státy plní požadavky na dodávky střel Patriot Polsku, mluvčí evropského velení USA v úterý večer uvedl, že Spojené státy posílají do Polska dvě nové raketové baterie Patriot jako obranné zbraně proti jakékoli potenciální hrozbě. do Spojených států. a spojenci NATO uprostřed probíhající ruské invaze na Ukrajinu. Patriots jsou raketové systémy protivzdušné obrany určené k boji proti a ničení balistických střel krátkého doletu, pokročilých letadel a řízených střel.

Ale ty střely míří do Polska; Pokud jde o Ukrajinu, Harris místo toho zdůraznil balíček přísných ekonomických sankcí Západu vůči Putinovi a snažil se podtrhnout snahy o to, aby Rusko nadále odpovídalo za své činy.

„Co nás také nutí, je morální rozhořčení, které pociťují všechny civilizované národy, když se podíváme na to, co se děje: nevinní muži, ženy, děti, babičky a pradědové, kteří utíkají před vším,“ řekl Harris.

Dodala, že na Ukrajině se dějí „zvěrstva nepředstavitelných rozměrů“. Ale zastavilo se to před tím, že ruské kroky na Ukrajině označili za válečné zločiny.

„Je nám také jasné, že jakýkoli úmyslný útok na nevinné civilisty je porušením,“ řekl Harris a dodal, že „OSN zavedla proces, kterým se provádí přezkum a vyšetřování, a samozřejmě se zapojíme, jak to bude vhodné a nutné. .“

Řekla, že fotografie z Ukrajiny jasně ukazují zvěrstva, k nimž došlo, ještě předtím, než vyšetřování určilo, jak se jim říká.

„Nepochybuji, že oči světa jsou upřeny na tuto válku a na to, co Rusko udělalo v souvislosti s touto agresí a těmito zvěrstvy,“ řekla.

Duda byl hlasitější, válečné zločiny na Ukrajině označil za „jasné“ a prohlásil, že uprchlíci přicházející do jeho země o tom mají důkazy v telefonech.

Než se posadili, aby si promluvili, Harris pozdravil Dudu u vchodu do paláce Belvedere a potřásl si rukama pod slunečně modrou oblohou.

Harrisová se poprvé setkala s polským premiérem Mateuszem Morawieckim v kancléřství, kde nastínila své hlavní zaměření návštěvy: opětovné potvrzení amerického závazku vůči východním spojencům NATO.

„Kéž by to bylo za jiných okolností,“ řekla o své návštěvě.

Návrh stíhačky odmítl předat jednání

Načasování tam a zpět nad návrhem polských bojových letounů nevyhnutelně znamenalo, že budou jedním z hlavních hotspotů pro Harrisovu diplomatickou misi, i když to bylo naplánováno několik dní předtím, než se usadil prach.

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová ve středu popsala situaci jako „dočasné selhání komunikace“. Řekla, že otázka letadel nebude středem zájmu Harrisovy schůzky s Dudou, ale od viceprezidenta se očekává, že pomůže věci napravit.

„Viceprezidentka je zjevně na cestě tam, není to o tomto konkrétním problému, který se bude řešit vojenskými kanály, ale spíše o mechanismu, jak to doručit, a to je problém, na kterém se pracuje a na kterém pracujeme. přes vojenské kanály,“ řekl Psaki.

Psaki také uvedl, že polský návrh má „zjevné logistické problémy“, včetně přesunu letadel na Ukrajinu neeskalačním způsobem, pravděpodobně nutnosti rozebrat a znovu složit letadla a zajistit bezpečný pohyb letadel uprostřed války.

Tuto myšlenku však Pentagon ve středu rozhodně odmítl a mluvčí John Kirby stručně řekl, že USA nepodporují přesun stíhaček na Ukrajinu, a to ani přesunem Polska na Ukrajinu s tím, že USA zaplní polskou flotilu, nebo přesunem Polska. MiGy -29 do Spojených států a poté dodané na Ukrajinu.

Kirby řekl, že americké zpravodajské služby se domnívají, že přesun letadel na Ukrajinu nyní může ruský prezident Vladimir Putin považovat za „eskalační krok“.

„Zpravodajská komunita vyhodnotila, že přesun MiGů-29 na Ukrajinu by mohl být mylně považován za eskalační a mohl by vést k významné ruské reakci, která by mohla zvýšit potenciál vojenské eskalace s NATO,“ řekl Kirby.

Ministerstvo obrany uvedlo, že namísto usnadnění přesunu bojových letounů MiG-29 z Polska na Ukrajinu Spojené státy jednají s „několika zeměmi“ o poskytnutí dalších systémů protivzdušné obrany Ukrajině.

Recenze Western Unity

Harrisova cesta je součástí většího diplomatického tlaku na Spojené státy, aby posílily jednotu Západu proti ruské agresi na Ukrajině. Viceprezident také hraje roli při uklidňování východoevropských členských států NATO v obavách, že by se na ně příště mohly upřít zraky Ruska.

Představitelé uvedli, že Harris plánuje využít cestu k tomu, aby se zaměřil především na „další kroky“ ve východní Evropě při řešení probíhajícího konfliktu, včetně budoucích plánů týkajících se sankcí, uprchlíků a vojenské pomoci Ukrajině.

Humanitární krize rozvíjející se v Evropě byla evidentní hned za jejími dveřmi.

Naproti vašemu hotelu ve Varšavě je hlavní autobusové nádraží, kam od minulého týdne dorazily po tisících tisíce uprchlíků prchajících před násilím na Ukrajině.

Uvnitř dobrovolníci ve žlutých bundách navádějí nově příchozí k přepážkám, aby jim pomohli s ubytováním, překladem a následnými exkurzemi. Stoly lemují dlouhé fronty, kde se podává horká káva a sendviče. Darované krabice s oblečením jsou zastrčené v rozích a hromady plen a kojeneckého zboží jsou k dispozici k odvozu.

Nově příchozí vypadali omámeně a poněkud dezorientovaně, i když se jim příchodem do Polska ulevilo. Nikdo z nich neřekl, že věděl, že americký viceprezident byl také ve Varšavě a bydlel ve vedlejším hotelu.

Jedna žena, která odmítla být jmenována, právě dorazila s malou rodinou a jejich směsí Husky. Řekla, že nevěděla, že Harris je na návštěvě ve Varšavě; Vždyť jste právě absolvovali dlouhou cestu mimo Ukrajinu.

Pokud má vzkaz pro Spojené státy, je to jednoduše: „Prosím, pomozte Ukrajině.“

Tento příběh byl aktualizován o další zprávy.