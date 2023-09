Nejnovější aktualizace zemětřesení v Maroku: Počet obětí vzrostl na více než 2 100

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken v neděli hovořil s marockým ministrem zahraničí Nasserem Bouritou. Podle prohlášení mluvčího ministerstva zahraničí Matthewa Millera: „Ministr a ministr zahraničí Bourita diskutovali o tom, jak mohou Spojené státy nejlépe podpořit vedení marocké vlády v humanitární reakci na tuto tragédii. „Čekáme na zprávu od marocké vlády, abychom viděli, jak můžeme pomoci, kde můžeme pomoci, ale jsme připraveni jít,“ řekl Blinken v neděli ráno v pořadu CNN „State of the Union“.

Nejvíce postižené oblasti patří k nejchudším v Maroku V některých domech chybí elektřina nebo tekoucí voda, a to i v lepších časech. „Pravdou je, že ve chvíli, kdy se dostanete z Marrákeše, lidé žijí, jako by se vrátili do středověku kvůli absenci státu,“ řekla Samia Razouki, expertka na marockou historii a správu věcí veřejných ze Stanfordské univerzity. .

„Situace je nyní stabilní.“ „Je to velký problém,“ řekl Yaqubi Abdel Hadi, lékař ze zdravotnického střediska poblíž epicentra, v neděli odpoledne, když pracovníci Červeného kříže a Červeného půlměsíce převáželi ženy napojené na IV do čekajících sanitek. „Ale protože lidé ještě nepřicházejí ze vzdálených oblastí, jsme ve vysoké pohotovosti, abychom se připravili na to, co může přijít.“